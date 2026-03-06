Thói quen khó bỏ suốt nhiều năm khiến người đàn ông mắc ung thư

Sau ca tán sỏi thận, bệnh nhân 69 tuổi tình cờ phát hiện nốt phổi nghi ung thư. Công nghệ AI hỗ trợ phân tích hình ảnh giúp bác sĩ chẩn đoán sớm.

Hình ảnh vài đám tổn thương dạng kính mờ bờ tua gai ở thùy trên phổi trái, lớn nhất kích thước 17x17 mm. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân N.T.T. (69 tuổi) đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai, vì đau thắt lưng phải. Sau khi thăm khám, các bác sĩ xác định nguyên nhân từ sỏi thận phải và tiến hành tán sỏi qua da tại khoa Phẫu thuật Tiết niệu.

Trong quá trình kiểm tra, bệnh nhân được chụp CT ngực và tình cờ phát hiện một tổn thương dạng kính mờ ở thùy trên phổi trái. Người bệnh sau đó được chuyển đến Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu để đánh giá chuyên sâu.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, thể trạng ổn định, chức năng hô hấp và tim mạch chưa ghi nhận bất thường. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp đang điều trị bằng amlodipin 5 mg mỗi ngày, từng bị tai biến mạch máu não năm 2022 nhưng không để lại di chứng. Ngoài ra, bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá khoảng 20 bao mỗi năm.

Các xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy công thức máu, sinh hóa, đông máu và điện giải đều trong giới hạn bình thường. Một số chỉ dấu ung thư có tăng nhẹ, trong đó Cyfra21-1 đạt 3,74 ng/mL. Hình ảnh CT ngực ghi nhận tổn thương dạng kính mờ có bờ tua gai ở thùy trên phổi trái, nghi ngờ ác tính giai đoạn sớm.

Đáng chú ý, hình ảnh tổn thương phổi được phân tích bằng hệ thống trí tuệ nhân tạo. Kết quả cho thấy xác suất nốt kính mờ này là tổn thương ác tính lên tới khoảng 97%. Sau khi hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi cắt thùy trên phổi trái kèm nạo vét hạch.

Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ xác định bệnh nhân mắc ung thư biểu mô tuyến thùy trên phổi trái, giai đoạn pT1aN0M0 (giai đoạn IA).

Theo PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, các hạch được nạo vét chủ yếu là hạch viêm mạn tính hoặc viêm lao. Xét nghiệm gene không phát hiện đột biến EGFR và ALK. Ngoài ung thư phổi giai đoạn sớm, bệnh nhân còn được chẩn đoán mắc lao phổi.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chỉ định theo dõi định kỳ kết hợp điều trị lao phổi. Với ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IA, phẫu thuật là phương pháp điều trị nền tảng. Người bệnh cần tái khám định kỳ ít nhất mỗi 6 tháng trong 2 năm đầu, bao gồm thăm khám lâm sàng, xét nghiệm máu và chụp CT ngực có tiêm thuốc cản quang.

Theo các chuyên gia Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, việc ứng dụng AI trong phân tích hình ảnh y khoa đang mở ra nhiều cơ hội trong sàng lọc và chẩn đoán sớm ung thư phổi. Phân tích tổng hợp cho thấy hệ thống chẩn đoán có hỗ trợ AI đạt độ nhạy khoảng 0,87 và độ đặc hiệu 0,87 trong phát hiện ung thư phổi. Diện tích dưới đường cong SROC đạt 0,93, cho thấy khả năng phân biệt tổn thương ác tính khá cao.

Trong thực hành lâm sàng, AI có thể hỗ trợ bác sĩ nhận diện các nốt phổi nhỏ, phân tích nhiều thông số cùng lúc và giảm nguy cơ bỏ sót tổn thương, từ đó giúp phát hiện ung thư phổi giai đoạn sớm nhanh hơn và chính xác hơn.

Theo thống kê GLOBOCAN 2022, ung thư phổi là loại ung thư phổ biến nhất thế giới với hơn 2,48 triệu ca mắc mới, đồng thời cũng là nguyên nhân gây không qua khỏi hàng đầu với khoảng 1,81 triệu ca mỗi năm. Tại Việt Nam, ung thư phổi đứng thứ ba về số ca mắc mới nhưng đứng thứ hai về số ca không qua khỏi do ung thư.

Bác sĩ nội trú Nguyễn Ngọc Ánh cũng cho biết một trong những thách thức lớn nhất của ung thư phổi là phần lớn bệnh nhân được phát hiện ở giai đoạn muộn. Trong khi đó, nếu phát hiện ở giai đoạn I, tỷ lệ sống sau 5 năm có thể đạt khoảng 70%, nhưng ở giai đoạn IV con số này giảm xuống dưới 5%.