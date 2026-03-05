Dấu hiệu trẻ bị dị ứng đạm sữa bò

Dị ứng đạm sữa bò là tình trạng dị ứng phổ biến nhất thường xảy ra ở trẻ em, đặc biệt là trẻ sơ sinh.

Đạm sữa bò là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây dị ứng thực phẩm ở nhóm tuổi trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh. Tình trạng dị ứng xuất hiện khi hệ miễn dịch của bé, đặc biệt là bé sơ sinh có những phản ứng nhạy cảm đối với các chất đạm có trong sữa bò.

Khi em bé bị mắc phải tình trạng này, hệ miễn dịch của bé sẽ nhận diện sai chất đạm trong loại sữa mà bé uống là chất có hại. Điều đó sẽ dẫn đến có những phản ứng lại với chất này và xuất hiện các triệu chứng dị ứng với đạm sữa bò.

Trẻ sơ sinh chỉ bú mẹ cũng có thể bị ảnh hưởng nếu người mẹ tiêu thụ các sản phẩm từ sữa, vì protein trong sữa sẽ được truyền vào sữa mẹ, từ đó vào cơ thể con.

Triệu chứng trẻ bị dị ứng đạm sữa bò

Theo Parents, trẻ em bị dị ứng với đạm sữa bò gặp nhiều triệu chứng khác nhau, có thể xuất hiện tức thì (thường khoảng 15 phút) hoặc chậm hơn (2 giờ trở lên) sau khi tiếp xúc với sữa hoặc các sản phẩm từ sữa. Có 3 loại triệu chứng dị ứng đạm sữa bò chính:

Các triệu chứng trên da như ngứa, đỏ, phát ban nổi mẩn ngứa hoặc sưng tấy.

Các triệu chứng về đường tiêu hóa (đường ruột) như nôn mửa, tiêu chảy hoặc táo bón, chán ăn, đau bụng.

Các triệu chứng về đường hô hấp (đường thở) như sổ mũi, thở khò khè, ho hoặc hắt hơi.

Hầu hết trẻ em bị dị ứng sữa bò đều gặp phải 2 hoặc nhiều hơn các triệu chứng này.

Trẻ bị dị ứng đạm sữa bò có thể xuất hiện các dấu hiệu trên da như ngứa, đỏ, phát ban nổi mẩn ngứa hoặc sưng tấy. Ảnh: Medical News Today.

Yếu tố làm tăng nguy cơ trẻ nhỏ dị ứng đạm sữa bò

Một số yếu tố sau đây có thể làm tăng nguy cơ trẻ bị dị ứng đạm bò:

Bị các dị ứng khác: Nhiều bé dị ứng với đạm sữa bò dễ dị ứng với nhiều loại thực phẩm khác. Vì vậy, tình trạng dị ứng khác có thể phát triển trước các dị ứng sữa.

Tiền sử bệnh của gia đình: Bé có nguy cơ bị dị ứng với thực phẩm sẽ tăng lên nếu cha hay mẹ hoặc cả hai đều bị dị ứng thực phẩm, các bệnh như nổi mề đay, hen suyễn…

Bị viêm da dị ứng: Trẻ bị viêm da dị ứng có nhiều khả năng bị dị ứng đạm sữa bò.

Độ tuổi: Dị ứng đạm sữa bò phổ biến ở trẻ em, nhất là trẻ sơ sinh. Vì hệ thống hệ tiêu hóa ở thời điểm này chưa phát triển hoàn toàn, bé có nhiều khả năng phản ứng với đạm sữa bò.

Trẻ có bị dị ứng với đạm sữa bò suốt đời không?

Dị ứng đạm sữa bò ở trẻ em được điều trị bằng cách loại bỏ sữa bò và các sản phẩm từ sữa khác khỏi chế độ ăn của trẻ và thay thế chúng bằng các sản phẩm thay thế không có nguồn gốc từ sữa. Hầu hết trẻ em bị dị ứng protein sữa bò cũng bị dị ứng với sữa của các động vật khác (ví dụ như dê hoặc cừu) và các sản phẩm được làm từ các loại sữa này.

May mắn, hầu hết trẻ em sẽ hết dị ứng đạm sữa bò khi được 3-5 tuổi. Tuy nhiên, cũng có trẻ không hết tình trạng này. Vì phần lớn trẻ sơ sinh bị dị ứng protein sữa bò sẽ hết dị ứng khi lớn lên, nên việc tìm kiếm lời khuyên y tế trong suốt quá trình là rất quan trọng.

Việc tái bổ sung đạm sữa bò sẽ rất quan trọng để xem liệu trẻ đã phát triển khả năng dung nạp hay chưa và để đảm bảo bạn không loại bỏ sữa bò không cần thiết trong thời gian dài.