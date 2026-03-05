Nhổ răng khôn có nguy hiểm như trường hợp của Kasim Hoàng Vũ?

Nhổ răng khôn là thủ thuật phổ biến trong nha khoa, song trong một số ít trường hợp có thể dẫn đến biến chứng ở vùng hàm.

Từng là giọng ca nhạc rock quen thuộc với khán giả Việt, sự ra đi của Kasim Hoàng Vũ khiến nhiều người bàng hoàng và tiếc nuối. Đằng sau sự ra đi ấy là cuộc chiến kéo dài nhiều năm với bệnh lý viêm khớp thái dương hàm, buộc anh phải trải qua nhiều ca phẫu thuật lớn, thậm chí cắt bỏ phần xương hàm tổn thương và thay bằng quai hàm nhân tạo. Hình ảnh nam ca sĩ gầy gò, khuôn mặt biến dạng trong những ngày cuối đời khiến người xem không khỏi chạnh lòng.

Theo những chia sẻ trước đó, các vấn đề ở vùng hàm của nam ca sĩ được phát hiện sau một lần nhổ răng khôn, thủ thuật vốn rất phổ biến trong nha khoa. Từ thời điểm ấy, anh bước vào hành trình điều trị kéo dài nhiều năm, với những lần phẫu thuật liên tiếp và cuộc chiến âm thầm với bệnh tật.

Hình ảnh hốc hác của Kasim Hoàng Vũ.

Các biến chứng khi nhổ răng khôn

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), răng khôn là những chiếc răng mọc muộn nhất trên cung hàm. Chúng thường bắt đầu trồi lên vào khoảng từ 17-20 tuổi, nhưng cũng có thể gây vấn đề ở bất kỳ độ tuổi nào. Răng có thể bị kẹt dưới nướu hoặc xương hàm do vướng răng bên cạnh (răng mọc ngầm), hoặc chỉ trồi lên một phần và vẫn bị nướu che phủ.

Những tình trạng này dễ dẫn đến hàng loạt rắc rối như đau và sưng nướu, viêm lợi trùm quanh răng khôn, thức ăn mắc kẹt khó vệ sinh, sâu răng, bệnh nướu, hình thành nang quanh răng hoặc thậm chí áp xe răng. Vì vậy, nha sĩ thường chỉ định chụp X-quang để đánh giá vị trí và hướng mọc của răng khôn. Nếu răng không gây triệu chứng, chúng thường được giữ lại và theo dõi trong các lần khám răng định kỳ.

Đa phần biến chứng sau nhổ răng khôn không nghiêm trọng và thường tự cải thiện theo thời gian. Sau khi nhổ răng khôn, đa số người bệnh sẽ bị sưng vùng má hoặc nướu và có thể khó há miệng hoàn toàn trong vài giờ, thậm chí vài ngày. Cảm giác đau thường xuất hiện ngay sau thủ thuật nhưng sẽ giảm dần trong thời gian ngắn.

Đa phần các biến chứng khi nhổ răng khôn có thể tự cải thiện theo thời gian. Ảnh: Freepik.

Tuy nhiên, nếu cơn đau quay trở lại sau khoảng bốn đến năm ngày, mức độ đau dữ dội hơn và kèm theo sưng hoặc mùi hôi trong miệng, vết thương có thể đã bị nhiễm trùng. Trong những trường hợp này, nước súc miệng hoặc gel sát khuẩn thường được dùng để hạn chế biến chứng. Kháng sinh thường không cần thiết, trừ khi người bệnh có nguy cơ nhiễm trùng cao.

Một biến chứng khác có thể xảy ra là cục máu đông hình thành trong ổ răng bị bong ra quá sớm. Khi lớp bảo vệ này mất đi, phần xương bên dưới có thể lộ ra, gây đau nhiều, tình trạng thường được gọi là viêm ổ răng khô. Dù gây khó chịu, biến chứng này vẫn có thể được điều trị hiệu quả.

Trong quá trình nhổ răng, dây thần kinh và mạch máu xung quanh đôi khi cũng có thể bị ảnh hưởng. Điều này có thể dẫn đến chảy máu hoặc gây tê tạm thời ở lưỡi, môi hay vùng mặt. Những biến chứng nghiêm trọng như nhiễm trùng nặng rất hiếm gặp. Theo một số thống kê, khoảng 1/100 người có thể gặp các vấn đề kéo dài như tê vĩnh viễn hoặc tổn thương răng lân cận, và nguy cơ này thường phụ thuộc vào mức độ phức tạp của ca phẫu thuật.

Nhổ răng khôn có thể gây viêm khớp thái dương hàm?

Một nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Washington, đăng tải trên cơ sở dữ liệu PubMed, đã phân tích dữ liệu của 34.491 người. Kết quả cho thấy một nửa trong số này đã nhổ răng khôn trước tuổi 20 và 391 người được ghi nhận mắc rối loạn khớp thái dương hàm.

Sau khi hiệu chỉnh các yếu tố liên quan, nguy cơ xuất hiện tình trạng này ở những người từng nhổ răng khôn được ghi nhận cao hơn khoảng 1,6 lần so với nhóm chưa thực hiện thủ thuật. Nhóm nghiên cứu cũng ước tính khoảng 23% các trường hợp rối loạn khớp thái dương hàm trong nhóm tuổi này có thể liên quan đến việc nhổ răng khôn.

Tuy nhiên, các nhà khoa học nhấn mạnh kết quả này chỉ cho thấy mối liên quan chứ không chứng minh nhổ răng khôn là nguyên nhân trực tiếp gây rối loạn khớp thái dương hàm. Trên thực tế, việc nhổ răng khôn chủ yếu góp phần làm xuất hiện hoặc làm nặng thêm tình trạng đau hàm thông qua nhiều cơ chế khác nhau.

Nhổ răng khôn có thể làm nặng hơn tình trạng đau hàm. Ảnh: Shutterstock.

Trước hết, khi răng khôn mọc chen chúc và chèn ép các răng bên cạnh, chúng có thể làm thay đổi khớp cắn, tức sự ăn khớp giữa hai hàm. Khi nhổ răng khôn, những thay đổi trong khớp cắn cũng có thể khiến lực nhai phân bố không đều lên khớp thái dương hàm, từ đó gây căng cơ và đau khớp. Về lâu dài, sự mất cân bằng này có thể dẫn đến cảm giác khó chịu kéo dài ở vùng khớp hàm.

Bên cạnh đó, tình trạng viêm hoặc nhiễm trùng do răng khôn mọc lệch cũng có thể lan sang các mô xung quanh, bao gồm cơ nhai và các dây chằng liên quan đến khớp thái dương hàm. Phản ứng viêm tại chỗ khiến cơ hàm dễ co cứng, gây cảm giác căng tức, khó há miệng và đau hàm kéo dài.

Cơn đau do nhổ răng khôn cũng có thể khiến một số người vô thức siết chặt hàm hoặc nghiến răng, đặc biệt khi ngủ. Thói quen này làm tăng áp lực lên khớp thái dương hàm, khiến các triệu chứng của rối loạn khớp hàm trở nên rõ rệt hơn, đôi khi kèm theo đau đầu hoặc đau tai.

Ngoài ra, hệ thống thần kinh chi phối răng và vùng hàm có mối liên hệ chặt chẽ. Khi răng khôn bị viêm hoặc mọc lệch, sự kích thích thần kinh có thể lan sang các vùng lân cận như khớp thái dương hàm, tai, thái dương hoặc cổ. Điều này khiến cơn đau lan tỏa và đôi khi khó xác định chính xác nguồn gốc là từ răng khôn hay từ khớp hàm.