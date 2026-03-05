Điều gì xảy ra với thận khi bạn uống nước đậu đen rang mỗi ngày?

Thói quen uống nước đậu đen rang mỗi ngày đang khá phổ biến với kỳ vọng thanh lọc cơ thể và hỗ trợ chức năng thận. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp.

Bác sĩ Vũ Mai Hoa (khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện 19-8) cho biết đậu đen là một trong những dược liệu đem đến nhiều tác dụng cho sức khỏe trong đó có thận. Đây là loại đậu giàu protein thực vật, chất xơ, vitamin và khoáng chất giúp hỗ trợ sức khỏe tổng thể và chức năng của các cơ quan, kể cả thận.

Tác dụng của đậu đen với người thận yếu

Đậu đen bổ thận không? Câu trả lời là có. Các loại đậu họ trong đó có đậu đen giúp kiểm soát huyết áp, ổn định đường huyết và cung cấp dinh dưỡng thiết yếu, từ đó giảm áp lực cho thận và duy trì chức năng thận khỏe mạnh trong chế độ ăn lành mạnh.

Những chất chống oxy hóa có trong đậu đen như anthocyanin sẽ bảo vệ thận khỏi các tác hại của gốc tự do từ đó hỗ trợ duy trì chức năng thận. Ngoài ra, đậu đen còn giúp giảm đau lưng, mỏi gối do chứng thận hư.

Nước đậu đen rang được nhiều người xem như thức uống mát gan, bổ thận và duy trì mỗi ngày thay nước lọc.

Ngoài ra, đậu đen còn một số tác dụng khác đối với sức khỏe bao gồm:

Hỗ trợ đào thải độc tố. Đây là loại đậu có tính thanh nhiệt, giúp cơ thể đào thải độc tố hiệu quả hơn đồng thời tăng cường chức năng gan.

Lợi tiểu nhẹ

Hỗ trợ chuyển hóa lipid và đường huyết

Bổ máu. Trong loại đậu này có chứa nhiều axit amin, sắt, vitamin có tác dụng bổ máu, cải thiện tình trạng mệt mỏi, suy nhược cơ thể, da xanh xao nhờ khả năng tăng cường lưu thông máu và nuôi dưỡng máu trong cơ thể.

Ai không nên uống đậu đen?

Đậu đen tuy có nhiều tác dụng với sức khỏe nhưng với những nhóm người sau cần lưu ý thận trọng khi sử dụng:

Người có bệnh lý về thận cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng vì cần kiểm soát lượng kali nạp vào cơ thể.

Người có thể trạng lạnh cũng không nên sử dụng đậu đen.

Người có hệ tiêu hóa kém.

Người đang sử dụng thuốc điều trị bệnh.

Đậu đen tốt cho thận nhưng chỉ nên uống vào mùa hè.

Cách nấu nước đậu đen bổ thận

Đậu đen tốt cho thận và sức khỏe tuy nhiên bác sĩ khuyến cáo mọi người chỉ nên uống vào mùa hè. Bởi đây là loại đậu có tính hàn, khi uống vào thời tiết lạnh dễ gây cảm lạnh và dẫn đến các tác dụng phụ như: rét run, tiêu chảy…

Tại sao nên uống đậu đen rang?

Trong đậu đen có một hoạt chất mang tên oligosaccharides có thể gây đầy bụng và dẫn đến hệ tiêu hóa không hoạt động được. Nếu khi rang lên, dưới tác động của nhiệt hoạt chất này sẽ giảm đi đáng kể. Mặt khác khi rang lên, món đồ uống này sẽ được gia tăng hương vị hơn.

Dưới đây là cách nấu nước đậu đen rang để sử dụng

Lựa chọn đậu đen xanh lòng, hạt chắc, không bị ẩm mốc hay sâu mọt

Rang đậu đen trên lửa nhỏ cho đến khi có mùi thơm nhẹ thì tắt bếp.

Hãm đậu với nước theo tỷ lệ 1 lít nước dùng 10-15 hạt. Đun sôi từ 30-40 phút.

Bạn có thể dùng đậu đã rang để nấu chè, nấu canh, làm sữa hạt, nấu cháo…

Bác sĩ Hoa khuyến cáo mỗi ngày chỉ nên uống tối đa 250 ml nước kèm theo chế độ ăn uống, sinh hoạt khoa học để giúp cải thiện sức khỏe tổng thể. Bạn không nên lạm dụng uống quá nhiều để tránh phản tác dụng.

Nhiều người thường thích thêm đường để tạo ngọt cho món đồ uống này. Tuy nhiên bác sĩ cho rằng việc thêm đường sẽ làm thức uống trở thành món năng lượng cao, khi uống nhiều gây tăng insulin, tăng nhiệt ở mức nhẹ. Với những người tiểu đường, béo phì, thừa cân… sẽ gây ảnh hưởng không tốt.