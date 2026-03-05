Kiểm nghiệm gây sốc liên quan nhiều loại sữa công thức tại Mỹ

Một cuộc kiểm nghiệm gần đây phát hiện dấu vết kim loại nặng trong nhiều sản phẩm sữa công thức bán tại Mỹ.

Một số thương hiệu sữa công thức phổ biến tại Mỹ được phát hiện có chứa kim loại nặng như thạch tín, chì và các hợp chất PFAS, nhóm hóa chất còn được gọi là “hóa chất vĩnh cửu” vì có thể tồn tại rất lâu trong môi trường. Thông tin này được nêu trong báo cáo mới của tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Consumer Reports.

Phát hiện chì, thạch tín trong sữa công thức

Theo CBS News ngày 4/3, nhóm nghiên cứu của Consumer Reports đã kiểm tra 49 sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ em, gồm sữa bột, sữa nước, sữa từ nguồn protein thay thế và các loại sữa dành cho trẻ dị ứng. Kết quả cho thấy hơn một nửa số mẫu thử có hàm lượng chất ô nhiễm ở mức được đánh giá là “đáng lo ngại”.

Dù thị trường sữa công thức tại Mỹ được quản lý khá chặt chẽ, các sản phẩm này vẫn có thể chịu ảnh hưởng từ ô nhiễm môi trường hoặc các yếu tố phát sinh trong quá trình sản xuất. Đáng chú ý, Mỹ hiện chưa đặt ra giới hạn cụ thể đối với hàm lượng những chất ô nhiễm này trong sữa công thức, đồng thời nhà sản xuất cũng không bắt buộc phải kiểm tra sự hiện diện của chúng.

Trong các chất được phát hiện, thạch tín là chất xuất hiện nhiều nhất. Consumer Reports ghi nhận 26 trong tổng số 49 sản phẩm có chứa thạch tín vô cơ ở mức bằng hoặc cao hơn ngưỡng mà tổ chức này xem là đáng lo ngại.

Đáng chú ý, ngưỡng đánh giá mà Consumer Reports sử dụng còn nghiêm ngặt hơn tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu, nơi quy định giới hạn 20 phần tỷ (ppb) đối với sữa bột và 10 ppb đối với sữa công thức dạng lỏng. Trong khi đó, Mỹ hiện vẫn chưa đặt ra giới hạn cụ thể đối với chất gây ô nhiễm này.

Nhiều kim loại nặng được tìm thấy trong sữa công thức tại Mỹ. Ảnh: Freepik.

Ngoài thạch tín, chì cũng được phát hiện trong một số sản phẩm. Ba loại sữa công thức dạng bột có hàm lượng chì vượt quá mức mà Consumer Reports cho là đáng lo ngại, trong khi một số sản phẩm khác có mức chì dao động từ khoảng một nửa đến gần ngưỡng này.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện sự hiện diện của PFAS, nhóm hóa chất bền vững trong môi trường, trong một số sản phẩm sữa công thức. Ít nhất một hợp chất PFAS được ghi nhận trong hơn một phần tư số mẫu thử, với nồng độ dao động từ 0,1 đến 5,6 phần tỷ tổng PFAS.

Một số hóa chất khác cũng được phát hiện nhưng ở mức rất thấp. BPA chỉ xuất hiện trong ba loại sữa bột, còn các bisphenol khác không được ghi nhận. Acrylamide có trong hai sản phẩm nhưng nồng độ thấp hơn nhiều so với các thực phẩm phổ biến như bánh mì nướng hay khoai tây chiên. Cadmium và thủy ngân cũng được tìm thấy trong một số mẫu sữa bột, song ở mức thấp và không được các chuyên gia xem là đáng lo ngại.

Vẫn còn nhiều loại sữa an toàn

Dù vậy, kết quả thử nghiệm cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Khoảng một phần ba số sữa công thức dạng lỏng và pha sẵn được xếp vào nhóm “lựa chọn hàng đầu”, với mức tạp chất rất thấp hoặc không phát hiện.

Trong số 23 sản phẩm sữa công thức dạng lỏng được kiểm tra, có 8 loại không phát hiện kim loại nặng hoặc chỉ chứa ở mức rất thấp. Hơn một nửa số sữa công thức dạng bột cũng đạt kết quả tương tự.

Tổ chức này cho biết họ áp dụng những ngưỡng đánh giá nghiêm ngặt nhằm nhận diện sớm các nguy cơ tiềm ẩn, qua đó cung cấp thêm thông tin để phụ huynh có thể cân nhắc lựa chọn phù hợp cho loại thực phẩm đầu đời của trẻ.

Consumer Reports nhấn mạnh rằng các sản phẩm được thử nghiệm vẫn an toàn để cho trẻ sử dụng. Ảnh: The Ecologist.

Theo Consumer Reports, khoảng một nửa lượng sữa công thức bán ra tại Mỹ hiện do hai công ty lớn sản xuất là Abbott Nutrition và Mead Johnson. Bên cạnh đó, Perrigo cũng đứng sau nhiều dòng sữa mang nhãn hiệu riêng của các chuỗi bán lẻ.

Trước báo cáo mới, Abbott và Mead Johnson cho rằng việc phát hiện một lượng rất nhỏ kim loại nặng trong thực phẩm là điều có thể xảy ra do các chất này tồn tại tự nhiên trong môi trường.

Đại diện Abbott khẳng định sữa công thức của hãng vẫn an toàn và tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về kim loại nặng tại Liên minh châu Âu, Canada cũng như các tiêu chuẩn của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA). Trong khi đó, Mead Johnson cho biết công ty áp dụng quy trình kiểm nghiệm chặt chẽ và các sản phẩm của họ đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn an toàn và chất lượng của Mỹ cũng như quốc tế.

Sau khi báo cáo được công bố, Hội đồng Dinh dưỡng Trẻ sơ sinh Mỹ cũng thừa nhận hiện FDA chưa đặt ra giới hạn đối với kim loại nặng trong sữa công thức. Tổ chức này bày tỏ kỳ vọng cơ quan quản lý sớm ban hành các mức giới hạn dựa trên bằng chứng khoa học nhằm hỗ trợ phụ huynh và nhân viên y tế trong việc lựa chọn dinh dưỡng cho trẻ.