Chàng trai ở TP.HCM 'lột xác' sau khi giảm 20 kg

Dưới ánh đèn studio, Thái Kiến Quốc (26 tuổi, TP.HCM) liên tục đổi dáng theo hướng dẫn của nhiếp ảnh gia, ánh mắt giữ thẳng vào ống kính. Chỉ sau vài phút, bộ ảnh dự thi nam vương của nam Tiktoker đã hoàn thành. Trong khung hình, vóc dáng anh gọn gàng, gương mặt hiện rõ những đường nét góc cạnh, khác hẳn vẻ tròn trịa trước kia. Ít ai nghĩ rằng chỉ vài tháng trước, Kiến Quốc vẫn rong ruổi khắp quán xá với công việc food reviewer, cân nặng có lúc gần chạm mốc 80 kg.
Là gương mặt quen thuộc với các video trải nghiệm quán ăn trên mạng xã hội, Kiến Quốc quen với lịch sinh hoạt đảo lộn. Anh thường ngủ đến trưa, chiều đi quay, tối về dựng video. Không ít lần công việc kéo dài đến tận 3-4 giờ sáng. Khi đường phố đã bắt đầu thưa người, anh lại cùng bạn bè ra ngoài tìm quán ăn khuya. Dần dần, việc thức đêm và ăn uống thất thường trở thành thói quen.
Khoảng một năm trước, Kiến Quốc bắt đầu quen với việc lui tới bệnh viện vì những cơn khó chịu ở dạ dày. Ban đầu chỉ là cảm giác âm ỉ sau bữa ăn, nhưng dần dần cơ thể phản ứng rõ hơn, có hôm vừa ăn xong đã buồn nôn, nhưng để bụng trống cũng không thấy dễ chịu. Kết quả thăm khám cho thấy anh bị loét dạ dày, kèm theo gan nhiễm mỡ và mỡ máu. "Bác sĩ nói tôi may mắn vì bệnh được phát hiện kịp thời. Nếu chậm thêm một thời gian, tổn thương ở dạ dày có thể tiến triển theo hướng nghiêm trọng hơn. Lời chẩn đoán ấy khiến tôi bắt đầu nhìn lại nhịp sống của mình", anh kể.
Trong quá khứ, Kiến Quốc từng nhiều lần cố gắng giảm cân bằng những cách khá cực đoan. Có giai đoạn anh nhịn ăn, tập luyện quá sức, thậm chí tìm đến thuốc giảm cân với mong muốn cơ thể thay đổi nhanh hơn. Trong một tháng, cân nặng của Quốc giảm tới 15 kg nhưng những kết quả ấy không kéo dài. Cơ thể anh nhanh chóng rơi vào trạng thái mệt mỏi, sức khỏe sa sút. “Lần giảm cân trước, tôi từng ngất xỉu ngay trong nhà. Vì vậy khi nghe tôi nói muốn tiếp tục giảm cân, mẹ rất lo”, anh kể.
Anh tìm đến phòng gym, bắt đầu kế hoạch tập luyện được xây dựng bài bản với huấn luyện viên cá nhân. Những ngày đầu tiên, mục tiêu là giảm mỡ nhưng vẫn giữ được khối cơ. Mỗi ngày chàng trai 26 tuổi đều đến phòng tập, bắt đầu với các bài cardio trên máy chạy hoặc xe đạp để đốt mỡ, sau đó chuyển sang các bài kháng lực theo từng nhóm cơ. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo sau từng bài tập.
Tuy nhiên, điều khiến Kiến Quốc vất vả nhất lại không phải là tập luyện, mà là thay đổi thói quen ăn uống đã theo anh hơn 20 năm. Quốc bắt đầu theo chế độ ăn low carb, cắt giảm phần lớn tinh bột như cơm, bánh mì hay các món nhiều đường. Thay vào đó, bữa ăn của anh chủ yếu xoay quanh thịt nạc, ức gà, cá, trứng và nhiều rau xanh, đôi khi bổ sung thêm các loại hạt hoặc trái cây ít đường. “Với một người trước đây quen ăn theo cảm xúc, thích gì ăn nấy, việc phải cân nhắc từng bữa, ăn đúng giờ và kiểm soát khẩu phần không hề dễ dàng”, anh tâm sự.
Sau một tuần tập luyện và siết chặt chế độ ăn, cơ thể Kiến Quốc vẫn chưa thay đổi nhiều như anh kỳ vọng. Cân nặng chỉ giảm khoảng 1 kg, còn tỷ lệ mỡ cơ thể cũng chỉ nhích xuống 2-3%. “Lúc ấy tôi thất vọng lắm nhưng cũng cố sốc lại tinh thần để tiếp tục hành trình”, Quốc nói.
Những ngày sau đó, khi cơ thể dần quen với cường độ vận động, Kiến Quốc bắt đầu tăng mức tập. Anh đi bộ trên máy với độ dốc cao để đốt mỡ nhiều hơn, còn các bài tập tạ cũng được nâng dần mức tạ theo hướng dẫn của huấn luyện viên. Các buổi cardio và kháng lực được lặp lại đều đặn, cường độ tăng lên từng chút theo từng ngày. Đến khoảng ngày thứ 50, cân nặng giảm xuống còn khoảng 69 kg, trong khi tỷ lệ mỡ cơ thể cũng hạ dần, đạt mức 28,9%.
Đến khoảng ngày thứ 70, những thay đổi trên cơ thể Kiến Quốc đã dần hiện rõ. Song đây cũng là giai đoạn anh siết kỷ luật với bản thân chặt chẽ hơn, khi mục tiêu dần chuyển từ giảm mỡ sang tăng cơ. Tần suất tập luyện được tăng lên, buổi sáng Quốc đi bộ khoảng một giờ để đốt mỡ, buổi chiều quay lại phòng gym tập kháng lực rồi tiếp tục đi bộ thêm. Chế độ ăn cũng được điều chỉnh nghiêm ngặt hơn. Anh duy trì 6 ngày gần như không tinh bột (no carb), chỉ giữ lại một ngày ăn low carb để cơ thể cân bằng lại năng lượng.
Sau 100 ngày, cân nặng của Quốc đạt mức 56,9 kg, giảm gần 20 kg so với lúc bắt đầu. Khi sức khỏe dần cải thiện, Kiến Quốc bắt đầu thử sức với trekking. Trước kia, dù rất thích những chuyến đi xuyên rừng, cơ thể nặng nề và thể lực yếu khiến chàng trai 26 tuổi luôn lo mình sẽ tụt lại phía sau trên những con dốc dài hay những cung đường rừng kéo dài nhiều giờ. “ Đó cũng là một cột mốc khi tôi nhận ra mình đã có đủ sức để làm những điều mà trước đây từng phải đứng ngoài nhìn người khác trải nghiệm”, anh tâm sự.
Sau 100 ngày, hành trình thay đổi của Kiến Quốc khép lại bằng một phiên bản khác của chính mình. Từ một chàng trai quen với những đêm rong ruổi quán xá và nhịp sống đảo lộn, anh dần tìm lại kỷ luật, sức khỏe và mục tiêu rõ ràng hơn cho tương lai. "Tôi tìm được một phiên bản tốt hơn của chính mình", Kiến Quốc tâm sự.
Kẻ thù giấu mặt đáng sợ của vòng hai
Nhiều người cho rằng ăn nhiều mỡ động vật và thịt đỏ là nguyên nhân gây béo bụng. Ngoài chất béo, carbohydrate cũng là một trong những thứ khiến vòng hai ngày càng quá khổ.