Chàng trai ở TP.HCM 'lột xác' sau khi giảm 20 kg

Khoảng một năm trước, Kiến Quốc bắt đầu quen với việc lui tới bệnh viện vì những cơn khó chịu ở dạ dày. Ban đầu chỉ là cảm giác âm ỉ sau bữa ăn, nhưng dần dần cơ thể phản ứng rõ hơn, có hôm vừa ăn xong đã buồn nôn, nhưng để bụng trống cũng không thấy dễ chịu. Kết quả thăm khám cho thấy anh bị loét dạ dày, kèm theo gan nhiễm mỡ và mỡ máu. "Bác sĩ nói tôi may mắn vì bệnh được phát hiện kịp thời. Nếu chậm thêm một thời gian, tổn thương ở dạ dày có thể tiến triển theo hướng nghiêm trọng hơn. Lời chẩn đoán ấy khiến tôi bắt đầu nhìn lại nhịp sống của mình", anh kể.