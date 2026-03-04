Unilever phản hồi về vụ thu hồi sản phẩm Dove và TRESemmé

Một số sản phẩm của Dove và TRESemmé nằm trong danh sách bị thu hồi theo quyết định của Cục Quản lý Dược. Nhãn hàng này đã đưa ra phản hồi chính thức.

Nhãn hàng Dove và TRESemmé, trực thuộc Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam, đã phát đi thông báo chính thức trước thông tin về việc Bộ Y tế ban hành quyết định thu hồi một số sản phẩm mỹ phẩm của hãng trên thị trường.

Theo phản hồi từ Dove, trong năm 2021-2023, Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam đã thực hiện công bố và nhập khẩu một sản phẩm của nhãn hàng Dove (Dove Intense Repair 1 Minute Super Mask) và 2 sản phẩm của nhãn hàng TRESemmé (TRESemmé Tresplex Regeneration Treatment Mask; TRESemmé Wavy Curl Lock System Mousse Cream) với số lượng hạn chế. Mục đích là để làm quà tặng miễn phí trong các chương trình khuyến mãi ngắn hạn, tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam tại thời điểm nhập khẩu.

Kể từ năm 2023, công ty không còn nhập khẩu hoặc phân phối các sản phẩm nêu trên tại Việt Nam. Do đó, hiện không còn bất kỳ sản phẩm nào trong 3 sản phẩm trên do Công ty Unilever nhập khẩu lưu hành trên thị trường.

Trước đó, ngày 2/3, theo quyết định của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), 3 sản phẩm mà nhãn hàng Dove nêu trên nằm trong số 291 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi, đồng nghĩa với việc toàn bộ các lô sản phẩm liên quan phải ngừng lưu hành và được thu hồi khỏi thị trường trên phạm vi cả nước.

Lý do thu hồi nhằm tuân thủ quy định của Hiệp định ASEAN về mỹ phẩm, theo kết luận tại kỳ họp lần thứ 42 của Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN (diễn ra ngày 20-21/11/2025) và biên bản họp Hội đồng Khoa học mỹ phẩm ASEAN lần thứ 42 (ngày 17-18/11/2025) tại Jakarta, Indonesia. Các sản phẩm này được xác định có chứa hai chất Cyclotetrasiloxane và Octamethylcyclotetrasiloxane.

Nhãn hàng Dove cũng khẳng định luôn coi sức khỏe và sự an toàn của người tiêu dùng luôn là ưu tiên hàng đầu. Công ty chủ động triển khai các quy trình nghiêm ngặt nhằm kiểm soát chất lượng và bảo đảm an toàn sản phẩm, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục cập nhật những quy định mới của Bộ Y tế cũng như các cơ quan liên quan để đảm bảo tuân thủ pháp luật và bảo vệ người tiêu dùng. Do đó, người tiêu dùng có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng các sản phẩm do Unilever Việt Nam phân phối.

Quyết định thu hồi một số mỹ phẩm nhãn hàng Dove và TRESemmé của Cục Quản lý Dược. Nguồn: Cục Quản lý Dược.

Ngày 3/3, Công ty TNHH Paula's Choice Việt Nam cho biết danh sách này có sản phẩm Paula's Choice Gentle Touch Makeup Remover (SKU 3100). Doanh nghiệp cho biết đã chủ động ngừng kinh doanh sản phẩm SKU 3100 từ ngày 1/5/2025, trước thời điểm quyết định thu hồi được ban hành. Sau khi dừng kinh doanh, công ty cho biết đã tiến hành kiểm tra, rà soát và tiêu hủy toàn bộ lượng hàng tồn kho liên quan đến sản phẩm này.

Liên quan đến quyết định trên, thương hiệu mỹ phẩm Merzy cũng phát đi thông báo làm rõ thông tin liên quan đến sản phẩm bị thu hồi, gồm:

Merzy The Heritage Velvet Tint V19 - Dragon Rose

Merzy The Heritage Velvet Tint V20 - Phoenix Red

Merzy The Heritage Velvet Tint V21 - Tiger Wine

Merzy The Heritage Velvet Tint V22 - Tortoise Brick

Merzy The First Velvet Tint V6 - Firenze Negroni (một số số tiếp nhận công bố giai đoạn 2022-2024)

Doanh nghiệp cho biết những số công bố này đã được ngừng sử dụng sau ngày 21/11/2024, khi hãng điều chỉnh công thức sản phẩm theo quy định mới.

Đối với sản phẩm The First Velvet Tint V6 - Firenze Negroni, Merzy đã công bố phiên bản công thức mới vào ngày 23/1/2025 với các số tiếp nhận Phiếu công bố mới. Các phiên bản này không thuộc danh mục bị thu hồi theo quyết định của cơ quan quản lý.

Lemonade có ba sản phẩm gồm son Perfect Couple Lip - Fashionistar, son Perfect Couple Ver 2 và kem nền Perfect Couple Foundation trong danh sách thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố của Bộ Y tế. Doanh nghiệp cho biết các sản phẩm này chỉ bán trong một giai đoạn nhất định và dừng lưu hành từ giữa năm 2023. Đến cuối năm 2023, toàn bộ hàng hóa đã được thu hồi khỏi thị trường do hết hạn sử dụng.