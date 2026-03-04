Ca điều trị ung thư khó, lần đầu thực hiện tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân ung thư hốc mũi tái phát giai đoạn muộn, khối u xâm lấn ổ mắt, xương hàm trên, khẩu cái và não.

Ê-kíp phẫu thuật mở sọ bệnh nhân lấy phần y lan vào não. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Bá Dũng, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), cho biết bệnh nhân T.V.H. (61 tuổi) nhập viện đầu tháng 2 trong tình trạng đau dữ dội vùng mặt trái. Một năm trước, người bệnh từng phẫu thuật u ác tính mũi xoang và điều trị hóa - xạ trị, song khối u vẫn tái phát và tiến triển nhanh.

Theo bác sĩ Dũng, lần tái phát này, khối u phát triển thành khối lớn vùng mặt trái, xuyên da, lan toàn bộ nhãn cầu trái, phá hủy xương hàm trên, xâm nhập khẩu cái và ăn sâu vào não. Cơn đau buốt lan lên đầu khiến bệnh nhân không thể ăn ngủ, thể trạng suy kiệt.

Trước tình trạng đặc biệt nghiêm trọng, ê-kíp khoa Tai Mũi Họng đã tiến hành hội chẩn cùng các chuyên khoa của bệnh viện Chợ Rẫy gồm khoa Ngoại Thần kinh, Mắt, Tạo hình - Thẩm mỹ, Chẩn đoán hình ảnh, Giải phẫu bệnh và Trung tâm Ung bướu. Đồng thời, các bác sĩ phối hợp hội chẩn liên viện với Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương. Qua đánh giá lâm sàng và hình ảnh học chi tiết, các ê-kíp đã thống nhất nhận định vẫn còn khả năng can thiệp phẫu thuật nếu có sự phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị kỹ lưỡng và dự trù đầy đủ các tình huống.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp khoa Tai Mũi Họng đã phối hợp cùng ê-kíp Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương lấy hết u ở phần xương hàm trên trái và khẩu cái với trọng lượng gần 800 gram. Sau đó, ê-kíp khoa Mắt tiến hành lấy toàn bộ nhãn cầu trái do đã bị khối u xâm lấn hoàn toàn. Kế tiếp, khoa Ngoại thần kinh phẫu thuật mở sọ lấy phần u xâm lấn não.

Bệnh nhân tái khám sau khi vết mổ đã lành. Ảnh: BVCC.

Sau khi cắt bỏ khối u diện rộng, bệnh nhân đối diện với một khuyết hổng rất lớn vùng mặt. Ê-kíp khoa Tạo hình Thẩm mỹ đã thực hiện vi phẫu chuyển vạt tự do từ chân để tái tạo cấu trúc giải phẫu. Đặc biệt, các bác sĩ phải thực hiện đồng thời 3 thành phần tái tạo: Che phủ hốc mắt, tái lập vách ngăn mũi - xoang để bảo tồn đường thở của mũi và tái tạo khẩu cái nhằm ngăn cách khoang miệng với khoang mũi.

"Trong mổ, bệnh nhân được truyền 4 đơn vị máu. Sau phẫu thuật, người bệnh tỉnh ngay, được theo dõi tích cực và xuất viện sau khoảng hai tuần trong tình trạng ổn định", bác sĩ Dũng nói.

Tái khám ngày 3/3, bệnh nhân đi lại được, tự thở bằng mũi sau khi rút ống mở khí quản, nói chuyện rõ, ăn uống bình thường. Các vạt da sống tốt, liền thương đẹp, cơn đau trước đó đã hết.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Bá Dũng, đối với ung thư hốc mũi giai đoạn muộn có mức độ xâm lấn rộng, liên quan nhiều cấu trúc giải phẫu quan trọng vùng sọ mặt, phần lớn người bệnh thường được chỉ định điều trị giảm nhẹ vì không còn khả năng phẫu thuật triệt để. Trường hợp can thiệp được như bệnh nhân trên là rất hiếm. Đặc biệt, đối với việc phối hợp cùng lúc 5 chuyên khoa trong một ca mổ kéo dài 10 giờ là lần đầu thực hiện tại Chợ Rẫy.

"Thay vì phải chia nhỏ thành nhiều cuộc phẫu thuật theo từng chuyên khoa, việc phối hợp một lần phẫu thuật thống nhất không chỉ giúp rút ngắn thời gian điều trị, giảm chi phí cho người bệnh mà còn hạn chế nguy cơ biến chứng, giảm rủi ro do gây mê nhiều lần và tối ưu hóa kết quả phục hồi sau mổ", bác sĩ Dũng nói thêm.

Thông qua trường hợp này, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Chợ Rẫy, cũng khuyến cáo người bệnh ung thư sau phẫu thuật và điều trị bổ trợ cần tuân thủ lịch tái khám định kỳ. Việc tái khám đều đặn sẽ giúp phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường. Nếu được phát hiện kịp thời, việc can thiệp sẽ thuận lợi và khả năng điều trị cao hơn. Ngược lại, khi bệnh tái phát ở giai đoạn muộn với mức độ xâm lấn rộng, cơ hội phẫu thuật có thể sẽ không còn.