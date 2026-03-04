Sữa tắm Dove bị thu hồi ở châu Âu, người dùng Việt Nam cần lưu ý

Một số dòng dầu gội, sữa tắm của Dove bị cảnh báo tại châu Âu sau khi phát hiện chứa BMHCA, hoạt chất tạo hương đã bị EU cấm trong mỹ phẩm.

Các sản phẩm của Dove thuộc diện thu hồi tại châu Âu trong tháng 02/2026. Ảnh: Uỷ ban châu Âu.

Theo thông tin từ Cổng thông tin cảnh báo an toàn sản phẩm của Ủy ban châu Âu (EC), cơ quan chức năng tại Cộng hòa Séc, Đức và Italy đã phát hiện một số sản phẩm mỹ phẩm lưu hành trên thị trường có chứa 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA), còn được biết đến với tên thương mại Butylphenyl methylpropional.

Đây là hoạt chất đã bị Liên minh châu Âu cấm sử dụng trong mỹ phẩm từ năm 2022 do lo ngại nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Dù vậy, hệ thống cảnh báo của EC cho biết một số sản phẩm vẫn được phát hiện có chứa thành phần này và đã được phân phối rộng rãi qua nhiều kênh bán lẻ tại châu Âu trong thời gian gần đây.

Trong danh sách bị cảnh báo và thu hồi có nhiều sản phẩm quen thuộc với người tiêu dùng. Trong nhóm dầu gội, các sản phẩm bị cảnh báo gồm Dove Nutritive Solutions Hair Fall Rescue Shampoo with Trichazole Actives, Dove Nutritive Solutions Radiance Revival for Very Dry, Fragile Hair và Dove Nutritive Solutions Daily Moisture, đều dung tích 250 ml. Theo hệ thống Safety Gate, các sản phẩm này chứa BMHCA nên không đáp ứng Quy định mỹ phẩm của EU và bị yêu cầu tiêu hủy ở cấp nhà bán lẻ. Ngoài dầu gội, một số sản phẩm làm sạch cơ thể của Dove cũng bị đưa vào diện cảnh báo.

Trong đó có sữa tắm Dove Surgras à l'huile d'amande Douche dung tích 400 ml, xuất xứ Hà Lan; Dove Men+Care Fresh Awake Energising Scent Body and Face Wash dung tích 400 ml và Dove Care Body and Face Wash Fresh Awake Energising Scent dung tích 250 ml, đều có xuất xứ từ Vương quốc Anh. Cơ quan chức năng cho biết các sản phẩm này cũng chứa BMHCA và không tuân thủ quy định mỹ phẩm của Liên minh châu Âu. Bên cạnh đó, xà phòng rửa tay dạng lỏng Dove Caring Hand Wash dung tích 250 ml, xuất xứ Đức, cũng bị phát hiện chứa hoạt chất bị cấm. Tương tự các sản phẩm khác trong danh sách cảnh báo, mặt hàng này đã bị yêu cầu tiêu hủy nhằm loại bỏ nguy cơ đối với người tiêu dùng.

Ngoài ra, danh sách còn có xịt khử mùi Rexona Sensitive Anti-Perspirant 48H cho nam 150 ml (xuất xứ Vương quốc Anh), dầu gội Elseve Total Repair 5 Extreme 250 ml (xuất xứ Pháp) và mặt nạ tóc Garnier Fructis Capelli Secchi 300 ml (xuất xứ Pháp). Những sản phẩm này đã được đưa vào diện cảnh báo và thu hồi tại châu Âu trong tháng 2/2026 sau khi cơ quan chức năng xác định có chứa thành phần bị cấm.

Butylphenyl methylpropional (BMHCA), còn gọi là Lilial, là chất tạo hương tổng hợp từng được sử dụng phổ biến trong nước hoa, sữa tắm, dầu gội và nhiều sản phẩm chăm sóc cá nhân nhờ mùi hương nhẹ giống hoa linh lan. Tuy nhiên, sau nhiều đánh giá khoa học, Liên minh châu Âu xác định hoạt chất này có thể gây tác động bất lợi đến sức khỏe, đặc biệt liên quan đến hệ sinh sản.

Ủy ban Khoa học về An toàn Người tiêu dùng của châu Âu (SCCS) cho rằng việc sử dụng BMHCA trong mỹ phẩm không thể được xem là an toàn, do có bằng chứng cho thấy chất này có khả năng ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và sự phát triển của thai nhi, đồng thời có thể gây kích ứng hoặc dị ứng da khi tiếp xúc lâu dài. Trên cơ sở đó, Liên minh châu Âu đã chính thức đưa Butylphenyl methylpropional vào danh sách các chất bị cấm trong mỹ phẩm từ năm 2022.

Các sản phẩm nêu trên đã bị cơ quan chức năng tại nhiều quốc gia thu hồi do tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Tuy nhiên, trong bối cảnh mua sắm xuyên biên giới ngày càng phổ biến, đặc biệt qua các nền tảng thương mại điện tử quốc tế hoặc hàng xách tay, không loại trừ khả năng những sản phẩm này vẫn có thể xuất hiện trên thị trường Việt Nam.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo người tiêu dùng chủ động kiểm tra các sản phẩm đang sử dụng, đặc biệt là mỹ phẩm hoặc hàng hóa mua từ nước ngoài. Người dùng nên đối chiếu thông tin như tên sản phẩm, nhãn hiệu, số lô, mã vạch với các cảnh báo đã được công bố, đồng thời ngừng sử dụng ngay nếu phát hiện sản phẩm nằm trong danh sách thu hồi.