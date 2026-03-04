Số ca nghi ngộ độc sau ăn bánh mì ở TP.HCM tăng lên 59

Sở Y tế TP.HCM cho biết đã ghi nhận 59 trường hợp đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu sau khi ăn bánh mì tại một tiệm vỉa hè trên đường Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu.

Các bệnh nhân nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Vũng Tàu. Ảnh: BVCC.

Theo báo cáo của bệnh viện, trong hai ngày 3-4/3/2026, đơn vị tiếp nhận loạt bệnh nhân có biểu hiện rối loạn tiêu hóa sau khi sử dụng thực phẩm tại quán bánh mì địa chỉ 13 Đồ Chiểu. Các triệu chứng chủ yếu gồm nôn ói, đau bụng, sốt.

Trong tổng số 59 trường hợp, có 52 bệnh nhân phải nhập viện điều trị, 7 người còn lại có triệu chứng nhẹ được kê đơn thuốc và theo dõi ngoại trú.

Ngay sau khi nhận thông tin, Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh rà soát công tác tiếp nhận, điều trị các trường hợp liên quan; đồng thời đảm bảo thu dung, phân loại và xử trí theo đúng phác đồ ngộ độc thực phẩm đã ban hành. Các bệnh viện được yêu cầu báo cáo nhanh về tình hình tiếp nhận, số ca nặng, kết quả xét nghiệm vi sinh và biến chứng (nếu có) để kịp thời điều phối, thống nhất hướng điều trị.

Trước đó, tại TP.HCM cũng xuất hiện một chùm ca nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì. Ngày 2/3, ngành y tế ghi nhận 22 trường hợp đến khám, điều trị tại nhiều bệnh viện sau khi ăn bánh mì tại tiệm A.C. trên đường Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông.

Cụ thể, Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận 12 ca, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 8 ca, Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây ghi nhận 1 ca và Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức tiếp nhận 1 ca.

Sau khi nhận báo cáo, Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện bảo đảm thu dung, phân loại, xử trí đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm; đồng thời thực hiện báo cáo nhanh về số ca nặng, kết quả xét nghiệm và biến chứng (nếu có) để kịp thời điều phối.

Trước diễn biến trên, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM chỉ đạo các bệnh viện tập trung nguồn lực, tích cực điều trị cho bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Cơ quan này cũng yêu cầu khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ; lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân; đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm nếu phát hiện sai phạm.