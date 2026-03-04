Paula's Choice, Merzy nói gì về việc bị thu hồi mỹ phẩm?

Một số sản phẩm của Paula's Choice và Merzy nằm trong danh sách bị thu hồi theo quyết định của Cục Quản lý Dược. Hai doanh nghiệp đã đưa ra phản hồi chính thức.

Sản phẩm Merzy The First Velvet Tint V6 - Firenze Negroni. Ảnh chụp màn hình.

Mới đây, Công ty TNHH Paula's Choice Việt Nam đã phát đi thông báo chính thức sau khi một số sản phẩm của hãng nằm trong danh sách mỹ phẩm bị thu hồi theo quyết định của cơ quan quản lý.

Ngày 27/2, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành Quyết định số 126/QĐ-QLD về việc thu hồi hồ sơ tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, đình chỉ lưu hành và thu hồi một số sản phẩm mỹ phẩm trên thị trường. Trong danh sách này có sản phẩm Paula's Choice Gentle Touch Makeup Remover (SKU 3100).

Theo thông tin từ Công ty TNHH Paula's Choice Việt Nam, doanh nghiệp đã chủ động ngừng kinh doanh sản phẩm SKU 3100 từ ngày 1/5/2025, trước thời điểm quyết định thu hồi được ban hành. Sau khi dừng kinh doanh, công ty cho biết đã tiến hành kiểm tra, rà soát và tiêu hủy toàn bộ lượng hàng tồn kho liên quan đến sản phẩm này. Đại diện doanh nghiệp khẳng định các sản phẩm hiện do công ty nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam đều hợp pháp, hợp lệ và tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật hiện hành.

Sau quyết định thu hồi một số mỹ phẩm của Cục Quản lý Dược, Paula's Choice Việt Nam và Merzy đã thông tin về tình trạng các sản phẩm liên quan. Nguồn: Cục Quản lý Dược.

Liên quan đến quyết định trên, thương hiệu mỹ phẩm Merzy cũng phát đi thông báo làm rõ thông tin liên quan đến sản phẩm son The First Velvet Tint V6 - Firenze Negroni.

Theo Merzy, nguyên nhân xuất phát từ việc cập nhật quy định về thành phần mỹ phẩm. Trước đó, ngày 19/1/2023, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn số 817/QLD-MP, bổ sung 44 chất vào Phụ lục II - danh mục các chất không được phép sử dụng trong mỹ phẩm theo Hiệp định Mỹ phẩm ASEAN. Quy định này có hiệu lực từ ngày 21/11/2024.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Merzy cho biết đã triển khai nhiều biện pháp để tuân thủ quy định mới, gồm:

Ngừng nhập khẩu và phân phối các sản phẩm có công bố thành phần thuộc danh mục được bổ sung trước khi quy định chính thức có hiệu lực.

Thu hồi nội bộ các lô hàng tồn có liên quan theo quy định về quản lý mỹ phẩm và bảo vệ môi trường.

Nghiên cứu, phát triển công thức mới và thực hiện lại thủ tục công bố sản phẩm tại cơ quan có thẩm quyền.

Theo Quyết định 126/QĐ-QLD, một số số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm cũ của Merzy bị thu hồi, gồm các dòng son:

Merzy The Heritage Velvet Tint V19 - Dragon Rose

Merzy The Heritage Velvet Tint V20 - Phoenix Red

Merzy The Heritage Velvet Tint V21 - Tiger Wine

Merzy The Heritage Velvet Tint V22 - Tortoise Brick

Merzy The First Velvet Tint V6 - Firenze Negroni (một số số tiếp nhận công bố giai đoạn 2022-2024)

Doanh nghiệp cho biết những số công bố này đã được ngừng sử dụng sau ngày 21/11/2024, khi hãng điều chỉnh công thức sản phẩm theo quy định mới.

Đối với sản phẩm The First Velvet Tint V6 - Firenze Negroni, Merzy đã công bố phiên bản công thức mới vào ngày 23/1/2025 với các số tiếp nhận Phiếu công bố mới. Các phiên bản này không thuộc danh mục bị thu hồi theo quyết định của cơ quan quản lý.

Ngoài ra, một số sản phẩm thuộc dòng Merzy The Heritage Velvet Tint đã ngừng nhập khẩu vào Việt Nam từ ngày 22/7/2022. Theo doanh nghiệp, với thời hạn sử dụng của sản phẩm, hiện tại các lô hàng này đã hết hạn sử dụng.

Merzy khẳng định tất cả sản phẩm được hãng và đối tác phân phối sau ngày 21/11/2024 đều tuân thủ đầy đủ quy định về quản lý mỹ phẩm tại Việt Nam cũng như Hiệp định Mỹ phẩm ASEAN. Người tiêu dùng có thể kiểm tra số tiếp nhận Phiếu công bố và thành phần sản phẩm trên nhãn phụ hoặc bao bì để xác định phiên bản đang lưu hành.

Trước đó, Cục trưởng Cục Quản lý Dược đã ký quyết định thu hồi 291 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, đồng thời đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc toàn bộ các lô sản phẩm còn hạn sử dụng thuộc danh mục kèm theo.

Lý do thu hồi nhằm tuân thủ quy định tại Hiệp định ASEAN về mỹ phẩm đối với việc đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm có chứa Cyclotetrasiloxane và Octamethylcyclotetrasiloxane theo kết luận của Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN.