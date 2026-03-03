Chủ quan với nốt nhọt ở mông, chàng trai lâm bạo bệnh

Chỉ vì chủ quan với nốt nhọt nhỏ ở vùng kín đáo, nam sinh 17 tuổi phải nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn nặng, phổi đầy ổ áp xe và tổn thương đa tạng.

Bệnh nhân L.V.L. (17 tuổi, ở Cao Bằng) xuất hiện một nốt mụn bọc ở vùng mông khoảng một tháng trước khi nhập viện. L. cho rằng đây chỉ là mụn thông thường của tuổi mới lớn nên không đi khám, không điều trị và cũng không chú ý vệ sinh vùng tổn thương.

Khoảng 4 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện tình trạng mệt mỏi, ho nhiều, khạc đờm trong và khó thở tăng dần. Đến ngày nhập viện, người bệnh khó thở dữ dội, đau tức ngực, tím tái, lơ mơ và được gia đình đưa đến bệnh viện tuyến dưới trong tình trạng sốt cao 38,8°C, nhịp tim nhanh, mạch quay không bắt được, phổi thông khí kém.

Thanh niên này được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng, suy đa tạng, rối loạn đông máu, rối loạn điện giải, phải đặt ống nội khí quản thở máy và chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

Thanh niên 17 tuổi được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng, suy đa tạng, rối loạn đông máu. Ảnh: BVCC.

Tại Trung tâm Hồi sức tích cực, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn nặng, phải thở máy, sử dụng thuốc vận mạch liều cao và theo dõi huyết áp liên tục qua catheter tĩnh mạch trung tâm.

Kết quả chụp CT lồng ngực cho thấy hai phổi xuất hiện nhiều ổ áp xe, kèm tràn khí và tràn dịch màng phổi hai bên. Hình ảnh cộng hưởng từ vùng đùi - mông phát hiện nhiều ổ áp xe lan rộng trong mô mềm dưới da vùng cùng cụt và toàn bộ khối cơ mông hai bên.

Bệnh nhân nhanh chóng được dẫn lưu màng phổi hai bên, hút ra lượng lớn dịch mủ màu vàng nâu, đồng thời được chỉ định phẫu thuật cắt lọc vùng hoại tử. Các bác sĩ xác định người bệnh bị sốc nhiễm khuẩn do tụ cầu vàng kháng thuốc (MRSA), áp xe phổi, áp xe vùng mông kèm tràn khí, tràn mủ màng phổi, tiên lượng rất nặng.

Theo bác sĩ Lê Thị Huyền, nốt nhọt vùng mông tồn tại kéo dài nhưng không được xử trí đã trở thành ổ nhiễm khuẩn ban đầu. Do nằm ở vị trí kín đáo, tổn thương âm thầm lan sâu vào mô mềm, gây hoại tử da, cơ, lộ gân xương vùng mông. Vi khuẩn từ ổ áp xe xâm nhập vào máu gây nhiễm trùng huyết, đồng thời hình thành các ổ di bệnh tại phổi dẫn đến áp xe phổi và suy đa tạng.

Người bệnh được hồi sức tích cực, kiểm soát nhiễm khuẩn, dẫn lưu mủ hai bên phổi và điều chỉnh rối loạn đông máu. Sau thời gian điều trị, tình trạng hô hấp dần cải thiện, nhu cầu oxy giảm, tuy nhiên tổn thương phổi vẫn còn nặng và cần tiếp tục theo dõi sát.

Đối với vùng mông - cùng cụt bị hoại tử nghiêm trọng, bệnh nhân được phẫu thuật nhiều lần để cắt lọc mô, chọc hút dịch mủ và đặt hệ thống hút áp lực âm (VAC) nhằm làm sạch vết thương.

Sau 3 tuần điều trị, toàn bộ tổ chức hoại tử được loại bỏ, mô hạt bắt đầu hồi phục nhưng diện khuyết phần mềm chiếm khoảng 60% vùng mông, các cơ mông gần như teo hoàn toàn.

Hiện bệnh nhân L. có thể ngồi dậy, vết thương liền gần hoàn toàn và được tập phục hồi chức năng, dự kiến ra viện trong thời gian tới.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên chủ quan với các nốt nhọt, áp xe ngoài da, đặc biệt ở những vị trí kín đáo. Khi xuất hiện dấu hiệu sưng đau, mưng mủ kéo dài cần đi khám sớm để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn lan rộng và nhiễm trùng huyết nguy hiểm.



