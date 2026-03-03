Người đàn ông 36 tuổi đột quỵ sau cuộc nhậu

Sau cuộc nhậu, người đàn ông 36 tuổi nhanh chóng rơi vào hôn mê. Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị xuất huyết não nặng do tăng huyết áp tiềm ẩn.

Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam (36 tuổi) trong tình trạng nguy kịch. Theo thông tin từ gia đình, bệnh nhân không có tiền sử bệnh lý nội khoa trước đó. Tuy nhiên, sau khi uống rượu cùng bạn bè, người này bắt đầu có dấu hiệu giảm tri giác nhanh chóng và rơi vào trạng thái hôn mê.

Qua thăm khám và chụp cắt lớp vi tính sọ não, các bác sĩ xác định người bệnh bị đột quỵ xuất huyết não bán cầu phải trên nền tăng huyết áp chưa được phát hiện trước đó. Đây là tình trạng nặng, đe dọa tính mạng.

"Các bác sĩ đã khẩn trương tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Ca mổ được thực hiện dưới kính hiển vi phẫu thuật, giúp lấy bỏ khối máu tụ trong não. Sau phẫu thuật, bệnh nhân qua cơn nguy kịch và được giữ lại tính mạng", bác sĩ Nguyễn Lê Duy, khoa Ngoại Thần kinh, cho hay.

Hiện sức khỏe người bệnh ổn định và được xuất viện. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn còn di chứng liệt nửa người phải, ảnh hưởng đáng kể đến khả năng vận động và sinh hoạt hàng ngày.

Ca mổ được thực hiện dưới kính hiển vi phẫu thuật, giúp lấy bỏ khối máu tụ trong não. Ảnh: BVCC.

Theo bác sĩ Duy, đột quỵ không chỉ đe dọa tính mạng mà còn để lại nhiều hệ lụy lâu dài cho người bệnh và gia đình. Những thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh như lạm dụng rượu bia, hút thuốc lá, thức khuya, căng thẳng kéo dài, ít vận động… cùng các bệnh lý tiềm ẩn như tăng huyết áp, bệnh thận là những yếu tố nguy cơ làm gia tăng đột quỵ, kể cả ở người trẻ.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ, theo dõi và kiểm soát huyết áp, đồng thời duy trì lối sống lành mạnh để giảm nguy cơ đột quỵ.

Đột quỵ là tình trạng não bị tổn thương nghiêm trọng do quá trình cấp máu não bị gián đoạn hoặc giảm đáng kể, khiến não bị thiếu oxy. Đột quỵ là cấp cứu tối khẩn cấp. Mỗi phút trôi qua, hàng triệu tế bào não có thể bị tổn thương không hồi phục nếu không được tái thông mạch kịp thời.

Người dân tuyệt đối không tự ý áp dụng các phương pháp dân gian như chích máu đầu ngón tay, cạo gió, cho uống nước chanh hay dùng thuốc không rõ nguồn gốc. Những hành động này chỉ khiến bệnh nhân mất đi "thời gian vàng" quý giá.

Quy tắc FAST là cụm từ viết tắt được Hội Tim mạch Mỹ (AHA) cũng như nhiều tổ chức khác sử dụng, giúp bệnh nhân và người thân dễ dàng ghi nhớ về những triệu chứng của đột quỵ nhằm nhận biết sớm và cấp cứu kịp thời. Khuôn mặt (Face): Miệng của người bị đột quỵ thường lệch sang một bên, nếp nhăn mũi - má mờ, mắt sụp. Một số người bị liệt cơ mặt, không thể cười hoặc cử động miệng bình thường. Cánh tay (Arm): Người bị đột quỵ thường không thể nhấc cả hai tay lên do yếu, liệt cơ tay. Lời nói (Speech): Người bị đột quỵ thường rối loạn ngôn ngữ, nói khó, nói lắp, nói đớ. Do đó, chúng ta có thể kiểm tra bằng cách yêu cầu họ lặp lại một cụm từ đơn giản. Thời điểm (Time): Khi gặp những triệu chứng trên, cần gọi cấp cứu ngay. Người bệnh cần ghi nhớ thời điểm phát bệnh để thông báo với nhân viên y tế