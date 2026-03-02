Bé 3 tuổi đuối nước ở khu nghỉ dưỡng tại Hà Nội

Một bé trai 3 tuổi bị đuối nước tại bể bơi trong khu nghỉ dưỡng ở khu vực Đồng Đò (Hà Nội) đã được một bác sĩ tình cờ có mặt tại hiện trường kịp thời sơ cứu.

Sự việc xảy ra vào sáng 1/3 tại bể bơi trong khuôn viên một khu nghỉ dưỡng. Khi phát hiện cháu bé gặp nạn, bác sĩ Đinh Quỳnh Hương, Trung tâm Tiêu hóa Gan mật, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), đồng thời là khách lưu trú tại đây, đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ.

Bác sĩ Hương lập tức thực hiện các thao tác sơ cứu cần thiết, giúp cháu bé qua cơn nguy kịch.

Thời gian qua, Ban Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã chỉ đạo triển khai đào tạo bắt buộc kỹ năng cấp cứu ngừng tuần hoàn cho toàn bộ nhân viên y tế nhằm nâng cao năng lực xử trí cấp cứu trong các tình huống khẩn cấp.

Sự việc xảy ra vào sáng 1/3 tại bể bơi trong khuôn viên một khu nghỉ dưỡng tại Hà Nội. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Theo các chuyên gia, hồi sinh tim phổi (CPR) là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong cấp cứu ngừng tuần hoàn. Việc thực hiện CPR kịp thời giúp duy trì tuần hoàn và cung cấp oxy cho não cũng như các cơ quan khác của bệnh nhân trong khi chờ đội cấp cứu chuyên nghiệp.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), cho biết nhiều phụ huynh vẫn mắc sai lầm khi xử trí trẻ bị đuối nước, khiến "thời gian vàng" cứu não bị bỏ lỡ, có thể dẫn tới tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề.

Một sai lầm phổ biến là mất thời gian xốc nước. Theo bác sĩ, việc dốc ngược nạn nhân để "đổ nước ra ngoài" là không cần thiết, vì lượng nước vào phổi thường rất ít, không phải phổi chứa đầy nước như nhiều người lầm tưởng. Khi nạn nhân tự thở lại, lượng nước này sẽ được tống ra ngoài. Ngược lại, việc xốc nước có thể làm chậm quá trình thổi ngạt và ép tim, đồng thời tăng nguy cơ hít sặc.

Một sai lầm khác là không tiến hành thổi ngạt và ép tim ngay tại hiện trường. Nếu nạn nhân ngừng thở, ngừng tim nhưng không được hồi sức kịp thời, não và các cơ quan sẽ thiếu oxy kéo dài, dẫn đến tổn thương não nặng hoặc tử vong. Vì vậy, cần tiến hành thổi ngạt ngay khi đưa đầu nạn nhân lên khỏi mặt nước, sau đó tiếp tục hồi sinh tim phổi.

Ngoài ra, một số phương pháp dân gian như cho trẻ nằm sấp lên lu, đốt rơm bên trong rồi lăn qua lại cũng không có cơ sở khoa học và có thể làm chậm thời gian cấp cứu.

Bác sĩ Tiến cho hay sơ cứu đúng cách và kịp thời ngay tại chỗ là yếu tố quyết định khả năng sống sót cũng như nguy cơ di chứng não của nạn nhân.

Trước hết, người dân cần nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi mặt nước bằng cách đưa tay, cây sào dài hoặc ném phao để nạn nhân bám vào. Khi kéo nạn nhân lên bờ có thể nắm tóc hoặc cổ áo, tránh để nạn nhân ôm ghì khiến cả hai cùng chìm xuống.

Sau đó đặt nạn nhân nằm ở nơi khô ráo, thoáng khí và kiểm tra xem còn thở hay không bằng cách quan sát sự di động của lồng ngực.

Nếu nạn nhân ngừng thở, cần tiến hành ép tim ngoài lồng ngực ở nửa dưới xương ức, kết hợp thổi ngạt theo tỷ lệ 30 lần ép tim - 2 lần thổi ngạt nếu chỉ có một người cấp cứu, hoặc 15 lần ép tim - 2 lần thổi ngạt nếu có hai người. Chu kỳ này thực hiện trong khoảng 2 phút rồi đánh giá lại tình trạng thở, màu môi và phản ứng của nạn nhân. Trong trường hợp không thể thổi ngạt, việc ép tim liên tục với tần số 100-120 lần/phút (Hands-only CPR) vẫn có thể giúp duy trì tuần hoàn tạm thời.

Nạn nhân còn tự thở cần đặt ở tư thế nằm nghiêng an toàn để tránh sặc nếu nôn ói, đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt, kể cả khi đã tỉnh táo hoặc có vẻ hồi phục, vì nguy cơ khó thở thứ phát có thể xuất hiện vài giờ sau khi bị đuối nước.