Đồ ăn có dấu hiệu này cần vứt bỏ ngay

Sau Tết, nhiều gia đình có thói quen ăn lại đồ cũ do tiếc của. Tuy nhiên, việc tích trữ quá nhiều trong thời gian dài có thể khiến thức ăn bị ôi thiu, thay đổi kết cấu, có mùi khó chịu.

Nhiều yếu tố gây hư hỏng thực phẩm, khiến chúng không còn thích hợp để ăn tiếp. Ánh sáng, oxy, nhiệt độ, độ ẩm và vi khuẩn gây hư hỏng đều có thể ảnh hưởng đến cả độ an toàn và chất lượng, khiến thức ăn bị ôi thiu, hỏng nhanh.

Nguyên nhân thức ăn bị hỏng

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), vi sinh vật có mặt ở khắp mọi nơi trong môi trường, và luôn có nguy cơ hư hỏng khi thực phẩm tiếp xúc với điều kiện không phù hợp. Sự hư hỏng do vi sinh vật gây ra bởi vi khuẩn, nấm mốc và nấm men. Mặc dù vi sinh vật có thể có hại hoặc không, các chất thải mà chúng tạo ra khi phát triển trên hoặc trong thực phẩm có vị khó chịu.

Tích trữ quá nhiều trong tủ lạnh có thể khiến nhiều đồ ăn bị hỏng, ôi thiu. Ảnh: Tạo bởi AI.

Sự phát triển của vi sinh vật:

Vi khuẩn: Các vi khuẩn gây bệnh, chẳng hạn Salmonella, E. coli và Listeria, gây ra bệnh do thực phẩm. Vi khuẩn gây hư hỏng, như Pseudomonas và Lactobacillus, làm cho thực phẩm bị ôi thiu.

Nấm mốc: Loại nấm này phát triển trên nhiều loại thực phẩm, đặc biệt được bảo quản trong điều kiện ấm áp và ẩm ướt. Một số ví dụ phổ biến bao gồm nấm mốc trên bánh mì và trái cây.

Nấm men: Nấm men lên men đường trong thực phẩm, dẫn đến hư hỏng, đặc biệt là trong môi trường nhiều đường hoặc có tính axit như nước ép trái cây và mứt.

Hoạt tính enzym:

Enzyme tự nhiên trong trái cây và rau quả có thể gây ra hiện tượng thâm đen, mềm nhũn và mất chất dinh dưỡng. Ví dụ, enzyme polyphenol oxidase khiến táo và khoai tây chuyển sang màu nâu khi cắt.

Enzyme phân giải protein trong thịt, khiến thịt trở nên nhớt và có mùi khó chịu.

Phản ứng hóa học:

Quá trình oxy hóa: Tiếp xúc với oxy có thể dẫn đến hiện tượng ôi thiu trong chất béo và dầu. Đây là vấn đề thường gặp ở các sản phẩm như các loại hạt, quả hạch và đồ chiên rán.

Phản ứng do ánh sáng: Ánh sáng làm suy giảm vitamin và tạo ra mùi vị khó chịu, đặc biệt là trong các sản phẩm từ sữa và dầu ăn.

Thiệt hại vật chất:

Vết dập và vết cắt ở trái cây và rau quả có thể khiến chúng dễ bị vi khuẩn xâm nhập và hoạt động của enzyme hơn.

Bảo quản không đúng cách: Nhiệt độ hoặc độ ẩm không phù hợp có thể đẩy nhanh quá trình hư hỏng.

Việc tích trữ quá nhiều trong thời gian dài có thể khiến thức ăn bị ôi thiu, thay đổi kết cấu.

Dấu hiệu thực phẩm đã bị ôi thiu

Theo Business Insider, nhìn, ngửi và sờ cảm nhận là những cách dễ dàng để nhận biết thức ăn bị ôi thiu, có dấu hiệu hỏng hay chưa.

- Sờ có cảm giác nhầy nhụa: Nếu các món thịt, đồ ăn có cảm giác bóng, nhầy khi chạm vào hoặc có màu sáng bóng kỳ lạ, có lẽ đã đến lúc bạn nên vứt chúng đi. Các loại rau cũng đã bị hỏng nếu chúng sũng nước, héo úa.

- Nhìn thấy nấm mốc: Đây có lẽ là cách dễ nhất để biết liệu thức ăn thừa đã hỏng chưa. Các bào tử nhỏ xuất hiện và lây lan nhanh chóng khi thực phẩm để lâu. Ngoài bề mặt của thực phẩm, bạn cần kiểm tra cả mặt dưới của hộp đựng đồ. Nấm mốc có thể ẩn nấp dưới đáy lọ thủy tinh.

- Thức ăn bị đổi màu: Một số loại thực phẩm sẽ tự nhiên đổi màu khi tiếp xúc với không khí. Nhưng nếu đồ ăn trở nên nhợt nhạt hoặc đổi sang màu xanh lục, bạn nên vứt bỏ chúng.

- Có mùi hôi, ôi thiu: Đây không phải là cách dễ chịu nhất để biết thực phẩm đã hỏng hay chưa. Tuy nhiên, nếu có thói quen lưu trữ thức ăn dài ngày trong tủ lạnh, bạn nên ngửi mùi chúng trước khi sử dụng. Thức ăn có mùi lạ, khó chịu nên bỏ đi ngay lập tức.

- Kết cấu bị biến đổi: Nếu không có gì bất thường nhưng vẫn nghi ngờ, bạn có thể kiểm tra kết cấu của thực phẩm. Nếu thực phẩm bị dính vào nhau (chẳng hạn mì ống bị đặc lại) hoặc mềm nhũn, bạn nên vứt bỏ.

- Thức ăn thừa đông lạnh bị đóng băng thành sương: Đồ ăn để ngăn đá trong thời gian dài bị sương giá không có nghĩa là thực phẩm không thể ăn được, nhưng hương vị và kết cấu của chúng sẽ bị ảnh hưởng.