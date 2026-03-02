Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sức khỏe

22 người ở TP.HCM ngộ độc sau khi ăn bánh mì heo quay

  • Thứ hai, 2/3/2026 14:46 (GMT+7)
  • 14:46 2/3/2026

Đến 13h ngày 2/3, ngành y tế TP.HCM ghi nhận 22 trường hợp đến khám, điều trị tại các bệnh viện sau khi ăn bánh mì tại tiệm A.C. trên đường Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông.

Bệnh nhân nghi ngộ độc điều trị tại Bệnh viện Quân Y 175. Ảnh: BVCC.

Theo Sở Y tế TP.HCM, các bệnh nhân được tiếp nhận rải rác tại nhiều cơ sở y tế trên địa bàn. Cụ thể, Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận 12 ca, Bệnh viện Nhân dân Gia Định 8 ca, Bệnh viện đa khoa Trung Mỹ Tây 1 ca và Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức 1 ca.

Ngay sau khi nhận báo cáo, Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện bảo đảm thu dung, phân loại và xử trí theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm. Đồng thời các bệnh viện thực hiện chế độ báo cáo nhanh về số ca nặng, kết quả xét nghiệm và biến chứng (nếu có) để kịp thời điều phối.

Ngành y tế cho biết đang tiếp tục theo dõi sát tình hình, phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân, xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm về an toàn thực phẩm.

Trước đó, ngày 27/2, Bệnh viện Quân y 175 cho biết đã tiếp nhận 6 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm, nhập viện rải rác từ 7h30 đến 16h cùng ngày, với các triệu chứng xuất hiện sau khi ăn bánh mì.

Qua khai thác dịch tễ, cả 6 bệnh nhân đều sử dụng bánh mì tại cùng một cơ sở trước khi khởi phát triệu chứng. Nhóm bệnh nhân thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, trong đó có một Việt kiều về nước thăm thân, độ tuổi từ 30 đến 63.

Khi nhập viện, các bệnh nhân có biểu hiện đau bụng, nôn ói, tiêu lỏng nhiều lần; một số trường hợp sốt cao tới 39 độ C, kèm dấu hiệu mất nước từ nhẹ đến trung bình. Kết quả thăm khám và xét nghiệm ghi nhận tình trạng nhiễm trùng đường ruột, rối loạn điện giải, một trường hợp hạ kali máu gây co cơ.

Chưa ghi nhận ca sốc nhiễm trùng hoặc biến chứng nặng. Sau xử trí ban đầu, 2 bệnh nhân đã xuất viện, một trường hợp được chỉ định nhập viện tiếp tục điều trị, các ca còn lại đang được theo dõi.

Vào tháng 11/2025, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM từng công bố kết luận điều tra ổ dịch xảy ra tại cơ sở bánh mì cóc C.B. (112A Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông) khiến 316 trường hợp ngộ độc. Trong đó, 15/27 mẫu bệnh phẩm phát hiện vi khuẩn Salmonella. Cơ quan chuyên môn xác định nguyên nhân là bánh mì nhiễm Salmonella từ cơ sở này.

Nguyễn Thuận

