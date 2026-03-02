Những dấu hiệu ung thư dễ bị bỏ qua sau Tết

Sau các đợt nghỉ lễ kéo dài, cơ thể tiếp nhận nhiều thay đổi về sinh hoạt và ăn uống khiến một số dấu hiệu cảnh báo ung thư dễ bị bỏ qua. Nhận biết sớm giúp tăng cơ hội điều trị thành công.

Kỳ nghỉ lễ kéo dài với những bữa ăn phong phú, nhịp sinh hoạt thay đổi và tâm lý lơ là chăm sóc sức khỏe có thể khiến nhiều người bỏ qua những tín hiệu bất thường của cơ thể. Trong khi đó, ung thư là bệnh lý tiến triển âm thầm và càng phát hiện sớm càng có lợi thế điều trị. Do đó, việc nhận biết những dấu hiệu cảnh báo ung thư, đặc biệt là các triệu chứng không điển hình, là điều cần thiết để phòng ngừa và điều trị kịp thời.

1. Giảm cân bất thường

Một trong những dấu hiệu đầu tiên và đáng chú ý nhất mà nhiều người dễ bỏ qua là giảm cân không rõ lý do. Nếu bạn sụt cân hơn 5% trọng lượng cơ thể trong vòng 6–12 tháng dù không thay đổi chế độ ăn hay luyện tập, đây có thể là dấu hiệu ung thư, đặc biệt là ung thư dạ dày, phổi hay tuyến tụy.

Giảm cân sớm thường bị nhầm lẫn với việc "giảm mỡ" sau kỳ nghỉ ăn uống nhiều thức ăn nhiều năng lượng, nhưng nếu tình trạng này kéo dài kèm mệt mỏi, cơ thể uể oải, cần đi khám ngay.

2. Mệt mỏi kéo dài

Mệt mỏi thông thường có thể do thức khuya, ăn uống thiếu khoa học sau các kỳ nghỉ kéo dài. Nhưng nếu mệt mỏi kéo dài liên tục hàng tuần, không cải thiện sau khi nghỉ ngơi, đây có thể là dấu hiệu ung thư. Các loại ung thư như ung thư bạch cầu, đại tràng, dạ dày có thể gây ra tình trạng này do tế bào ung thư tiêu thụ năng lượng lớn và tạo ra viêm mạn tính trong cơ thể.

Mệt mỏi ung thư khác với mệt mỏi sau làm việc. Bệnh nhân thường cảm thấy không có sức lực ngay cả sau giấc ngủ sâu và mất khả năng tập trung.

Giảm cân không rõ nguyên nhân và mệt mỏi kéo dài là những dấu hiệu cảnh báo ung thư sớm nhiều người thường bỏ qua.

3. Ho dai dẳng, thay đổi giọng nói

Ho kéo dài trên 3-4 tuần hoặc giọng nói khàn kéo dài không rõ nguyên nhân cũng là một trong những dấu hiệu cảnh báo ung thư, đặc biệt là ung thư phổi và ung thư tuyến giáp.

Rất nhiều người mắc ho do thay đổi thời tiết, nhưng nếu ho không giảm dù đã điều trị, kèm theo ho ra máu, đau ngực, khó thở cần được bác sĩ đánh giá sớm.

4. Thay đổi bất thường ở da

Da là cơ quan lớn nhất trên cơ thể và phản ánh chứng trạng bên trong rất nhạy. Những nốt ruồi thay đổi kích thước, màu sắc, các vết loét lâu lành, tổn thương da mới xuất hiện cần được chú ý. Đây có thể là dấu hiệu của ung thư da, đặc biệt là ung thư tế bào hắc tố - một loại ung thư da nguy hiểm.

Đừng chủ quan khi cho rằng "nốt nhỏ này vô hại". Việc theo dõi những thay đổi này theo thời gian giúp phát hiện ung thư da sớm.

5. Chảy máu bất thường

Chảy máu ở những vị trí không giải thích được như chảy máu cam không rõ lý do, máu trong phân hoặc nước tiểu, chảy máu âm đạo ngoài chu kỳ kinh nguyệt là những tín hiệu mạnh cần khám ngay. Những triệu chứng này có thể liên quan tới ung thư đại trực tràng, ung thư bàng quang hoặc ung thư phụ khoa.

Đặc biệt ở phụ nữ sau tuổi 40, chảy máu âm đạo sau mãn kinh là dấu hiệu không nên bỏ qua và cần chẩn đoán y khoa sớm.

6. Các khối u hoặc hạch sưng

Phát hiện các khối u mới dưới da hoặc hạch sưng kéo dài là dấu hiệu mà nhiều người xem nhẹ. Trong khi đó, sưng hạch, nhất là ở cổ, nách có thể liên quan tới ung thư hạch hoặc ung thư vú. Hạch cứng, không di động kèm sụt cân và mệt mỏi là những tín hiệu cảnh báo nghiêm trọng.

7. Thay đổi chức năng tiêu hóa

Thay đổi tần suất đi tiêu, đau bụng kéo dài, cảm giác đầy hơi hoặc phân lỏng xen kẽ với táo bón có thể là dấu hiệu sớm của ung thư đại trực tràng. Nhiều người do ăn uống nhiều chất béo, rối loạn tiêu hóa nên dễ bỏ qua triệu chứng này nhưng nếu kéo dài hơn vài tuần, cần thăm khám.

Giảm cân không rõ nguyên nhân và mệt mỏi kéo dài là những dấu hiệu cảnh báo ung thư sớm nhiều người thường bỏ qua.

Tại sao sau các kỳ nghỉ léo dài dễ bỏ qua dấu hiệu ung thư?

Mọi người tập trung vào cân nặng, nhịp sinh hoạt đảo lộn và những thay đổi tâm lý sau kỳ nghỉ dài, dẫn đến việc bỏ qua những tín hiệu cơ thể. Bên cạnh đó, nhiều triệu chứng ung thư ban đầu rất mơ hồ, dễ nhầm lẫn với rối loạn tiêu hóa, cảm lạnh hay stress. Điều này khiến bạn trì hoãn việc đi khám y tế đến khi triệu chứng quá rõ rệt.

Nhiều chuyên gia ung bướu tại Việt Nam và quốc tế khuyến cáo rằng các triệu chứng như mệt mỏi kéo dài, giảm cân, ho dai dẳng… không nên xem nhẹ, đặc biệt khi chúng kéo dài hơn một tháng và không có nguyên nhân rõ ràng. Sự chủ động tầm soát và nhận biết dấu hiệu càng sớm sẽ giúp tăng tỷ lệ điều trị thành công.

Khi nào cần đi khám?

Nếu bạn gặp một hoặc nhiều dấu hiệu kể trên kéo dài hơn 4-6 tuần mà không thuyên giảm, hãy đến cơ sở y tế để được thăm khám toàn diện. Bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm máu, chẩn đoán hình ảnh như siêu âm, CT, MRI hoặc nội soi để xác định nguyên nhân. Tầm soát định kỳ theo độ tuổi và yếu tố nguy cơ cá nhân cũng là một chiến lược quan trọng để phát hiện ung thư sớm.