Để con thông minh, mẹ nên ăn 5 món này vào cuối thai kỳ

Để con thông minh, phát triển toàn diện, mẹ bầu nên thường xuyên bổ sung các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng dưới đây, đặc biệt vào giai đoạn cuối thai kỳ.

Giai đoạn cuối thai kỳ là thời điểm mẹ bầu nên chú ý đến vấn đề ăn uống để bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho cả mẹ và bé phát triển toàn diện nhất. Đặc biệt, tam cá nguyệt thứ ba gắn liền với sự phát triển não bộ của em bé.

Để giúp trẻ thông minh, lanh lợi, có nhiều dinh dưỡng, dưới đây là gợi ý những thực phẩm nên bổ sung vào bữa ăn hàng ngày của mẹ bầu, đặc biệt vào giai đoạn cuối thai kỳ.

Trứng

Theo First Cry Parenting, trong thời kỳ mang thai, trứng là nguồn dinh dưỡng rất tốt, lại rẻ và dễ chế biến. Trứng ít calo và giàu protein nên có thể giúp ổn định lượng đường trong máu. Trứng chủ yếu chứa 8 loại axit amin, giàu lecithin, canxi, phốt pho, sắt... có lợi cho sự phát triển não bộ và tăng cường trí nhớ.

Trứng giàu khoáng chất choline và axit béo Omega 3, cả hai đều rất quan trọng cho sự phát triển của não bộ. Choline hỗ trợ phát triển trí nhớ, giảm nguy cơ mắc các rối loạn về thận và tuyến tụy. Mẹ bầu có thể ăn một quả trứng luộc chín kỹ vào bữa sáng.

Cá béo

Axit béo Omega-3 rất cần thiết cho sự phát triển não bộ của bé. Chúng cũng chứa các khoáng chất cần thiết cho em bé, chẳng hạn DHA và các chất dinh dưỡng khác. Đặc biệt, DHA thúc đẩy sự phát triển thần kinh não bộ.

Các loại cá béo, đặc biệt là cá hồi, giàu axit béo omega-3, rất cần thiết cho sự phát triển của não bộ con người. DHA trong các axit béo không bão hòa của cá hồi đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của tế bào não và hệ thần kinh trung ương.

Ngoài ra, cá béo giúp ổn định tâm trạng của phụ nữ mang thai, giảm các triệu chứng trầm cảm, căng thẳng, cáu gắt. Vitamin B3, B6, B12 hỗ trợ sự phát triển của hệ thần kinh và võng mạc của em bé. Hãy cố gắng ăn ít nhất hai phần cá trở lên mỗi tuần.

Mẹ bầu ăn uống đầy đủ vào giai đoạn cuối thai kỳ rất hữu ích cho sự phát triển não bộ và trí thông minh của em bé. Ảnh: BabyCenter.

Quả óc chó

Loại thực phẩm này rất giàu axit béo không bão hòa, protein, canxi, vitamin, carbohydrate, sắt và các chất dinh dưỡng khác. Theo Y học cổ truyền Trung Quốc, quả óc chó có thể nuôi dưỡng não bộ và cải thiện trí thông minh. Phụ nữ mang thai có thể hưởng lợi từ việc ăn quả óc chó trong suốt thai kỳ, đặc biệt giai đoạn 3 tháng cuối, để thúc đẩy sự phát triển não bộ của thai nhi.

Ngũ cốc nguyên hạt

Ngũ cốc nguyên hạt rất giàu vitamin E, vitamin nhóm B, axit folic, niacin. Vitamin nhóm B không chỉ giúp cơ thể sử dụng glucose hiệu quả mà còn hỗ trợ quá trình chuyển hóa protein. Chúng là những chất dinh dưỡng thiết yếu để duy trì chức năng tế bào não bình thường, còn axit folic có liên quan đến sự phát triển thần kinh và trí nhớ.

Bí ngô

Bí ngô là thực phẩm giàu vitamin A, B, C, beta-carotene và chất chống oxy hóa giúp chống lại nhiễm trùng trong thai kỳ. Nó điều chỉnh mức cholesterol và duy trì mức lipid ổn định trong suốt thai kỳ. Hàm lượng sắt cao giúp ngăn ngừa thiếu máu và huyết áp thấp ở phụ nữ mang thai.

Bí ngô cũng rất giàu chất xơ, giúp điều trị chứng táo bón thông thường, và hàm lượng kẽm trong đó giúp não bộ của thai nhi phát triển tốt. Ngoài ra, bí ngô chứa các chất giúp phụ nữ mang thai giảm căng thẳng, lo lắng và trầm cảm.