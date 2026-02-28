Bệnh viện ngoại khoa hàng đầu TP.HCM ghi dấu ấn mới

Thực hiện hơn 900 ca mổ robot trong năm 2025, Bệnh viện Bình Dân đang đẩy mạnh đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cao, hướng đến trở thành trung tâm phẫu thuật robot của khu vực.

Phẫu thuật robot tại Bệnh viện Bình Dân. Ảnh: Nhung Trần.

Ngày 28/2, Bệnh viện Bình Dân tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm hành trình Ngoại khoa, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và khánh thành Tòa nhà Trung tâm. Sự kiện không chỉ ghi dấu chặng đường phát triển của đơn vị ngoại khoa đầu ngành phía Nam mà còn cho thấy bước tiến mạnh mẽ về kỹ thuật chuyên sâu, đặc biệt là phẫu thuật robot.

Theo thống kê năm 2025, bệnh viện thực hiện hơn 32.000 ca phẫu thuật, trong đó trên 5.000 trường hợp siêu phẫu. Riêng phẫu thuật robot đạt hơn 900 ca, tiệm cận mốc 1.000 ca mỗi năm, tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực này tại Việt Nam.

PGS.TS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc bệnh viện, cho biết sau 9 năm triển khai phẫu thuật robot bệnh viện đã làm chủ kỹ thuật ở nhiều chuyên khoa như tiết niệu, tiêu hóa, lồng ngực.

“Chúng tôi đang bước sang giai đoạn chuẩn hóa, đào tạo và chuyển giao công nghệ, hướng tới xây dựng trung tâm đào tạo phẫu thuật robot cho bác sĩ trong và ngoài nước”, bác sĩ Hưng nói.

PGS.BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc bệnh viện phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Khương Nguyễn.

Trong 5 năm tới, bệnh viện xác định ba trụ cột phát triển: xây dựng bệnh viện thông minh thông qua chuyển đổi số toàn diện; thành lập Trung tâm Phẫu thuật và Đào tạo Robot và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, mở rộng hợp tác quốc tế.

Theo PGS Hưng, mục tiêu không chỉ là nâng cao năng lực điều trị mà còn tạo môi trường học thuật năng động, ươm mầm các thế hệ bác sĩ ngoại khoa vững chuyên môn, giàu y đức.

Đáng chú ý, năm 2025, bệnh viện thành lập thêm các đơn vị chuyên sâu như phẫu thuật đại trực tràng - hậu môn và phẫu thuật tạo hình niệu đạo. Qua đó củng cố ba mũi nhọn gồm ngoại lồng ngực - mạch máu, ngoại tổng quát và ngoại tiết niệu. Việc mở rộng chuyên khoa giúp người bệnh được tiếp cận điều trị chuyên sâu ngay tại TP.HCM, giảm nhu cầu chuyển tuyến.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM (ngoài cùng bên phải) trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Bệnh viện Bình Dân. Ảnh: Khương Nguyễn.

Cùng năm, bệnh viện ghi nhận hơn 700.000 lượt khám ngoại trú và trên 77.000 ca điều trị nội trú. Đơn vị dẫn đầu chất lượng trong 124 bệnh viện và trung tâm y tế theo xếp hạng của Sở Y tế TP.HCM, đồng thời hoàn thành hệ thống bệnh án điện tử vượt tiến độ chung cả nước.

Dịp này, bệnh viện chính thức khánh thành Tòa nhà Trung tâm với tổng vốn đầu tư hơn 340 tỷ đồng . Công trình gồm 8 tầng nổi, 2 tầng hầm, diện tích sàn hơn 20.000 m², bố trí 240 giường nội trú, 41 phòng khám ngoại trú, khu Hồi sức tích cực - Chống độc và hệ thống phòng mổ Hybrid hiện đại phục vụ các ca phẫu thuật phức tạp.

Toà nhà Trung tâm Bệnh viện Bình Dân vừa được đưa vào hoạt động. Ảnh: Nhung Trần.

Theo PGS Hưng, việc đưa tòa nhà vào vận hành không chỉ góp phần giảm tải cho bệnh viện mà còn nâng cao năng lực điều trị chuyên sâu. Đây cũng là nền tảng để phát triển các kỹ thuật cao như phẫu thuật robot, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm ngoại khoa chuyên sâu của Việt Nam và khu vực.