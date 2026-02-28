Mẹ bầu ăn trứng vịt lộn, con có nhanh to không?

Bác sĩ cho tôi hỏi ăn trứng vịt lộn khi mang thai có thực sự giúp thai nhi tăng cân nhanh, "con to khỏe" như nhiều người truyền tai nhau không ạ?

Bác sĩ cho tôi hỏi ăn trứng vịt lộn khi mang thai có thực sự giúp thai nhi tăng cân nhanh, "con to khỏe" như nhiều người truyền tai nhau không ạ?

Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Minh Giang, khoa Khám Bệnh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Nhiều mẹ bầu ở Việt Nam thường tin rằng phải ăn một món "đặc biệt" thì thai nhi mới lớn nhanh, khỏe mạnh. Tuy nhiên, về góc độ y khoa, không có thực phẩm đơn lẻ nào có khả năng giúp con "to nhanh" một cách đặc biệt như lời truyền miệng.

Tất cả thực phẩm mẹ ăn vào đều phải được tiêu hóa và phân giải thành các chất dinh dưỡng cơ bản như axit amin (từ protein), axit béo (từ chất béo), glucose (từ tinh bột), cùng vitamin và khoáng chất. Sau đó, các chất này được hấp thu vào máu và vận chuyển qua nhau thai để nuôi thai nhi. Vì vậy, sự phát triển của em bé phụ thuộc vào tổng thể chế độ dinh dưỡng và mức tăng cân hợp lý của mẹ, chứ không phải một món ăn cụ thể.

Riêng trứng vịt lộn là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, giàu đạm, sắt và một số vi chất. Mẹ bầu có thể ăn nếu hợp khẩu vị, nhưng nên ăn với lượng vừa phải, kết hợp đa dạng thực phẩm khác để đảm bảo cân đối các nhóm chất, thay vì cố ăn với kỳ vọng giúp thai nhi tăng cân nhanh.