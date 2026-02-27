Bộ Y tế yêu cầu khẩn điều tra vụ 19 ca nghi ngộ độc sau ăn bánh mì

Liên quan vụ 19 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu siết kiểm tra, truy xuất nguyên liệu và công khai kết quả sớm.

Trước vụ 19 ca nghi ngộ độc tại Đồng Tháp, Bộ Y tế chỉ đạo tăng cường kiểm tra cơ sở nhỏ lẻ, thức ăn đường phố và cảnh báo người dân. Ảnh minh họa: Freepik.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 19 người phải nhập viện sau khi ăn bánh mì.

Theo báo cáo số 115/BC-ATTP ngày 24/2/2026 của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Đồng Tháp, 19 người phải nhập viện sau khi ăn bánh mì tại cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12. Các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau quặn bụng quanh rốn, nôn ói, tiêu chảy nhiều lần và đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự.

Trước diễn biến trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung tối đa nguồn lực điều trị, đảm bảo an toàn sức khỏe và tính mạng cho người bệnh.

Song song với công tác điều trị, ngành y tế địa phương được yêu cầu khẩn trương tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu; lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, tìm nguyên nhân. Trường hợp phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm theo quy định.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thực hiện nghiêm các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

Trong đó, cơ quan này nhấn mạnh việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu; bảo đảm vệ sinh trong toàn bộ quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển; thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm theo quy định. Người dân cần lựa chọn thực phẩm an toàn, được bảo quản đúng cách, không có dấu hiệu biến dạng, hư hỏng.

Công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến nhỏ lẻ và các điểm kinh doanh thức ăn đường phố cũng phải được siết chặt, nhằm bảo đảm sản phẩm lưu thông trên thị trường đáp ứng yêu cầu an toàn.

Đồng thời, địa phương phải thực hiện nghiêm các chỉ đạo tại Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, cùng các công văn của Bộ Y tế liên quan đến bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống thực phẩm giả và ngộ độc thực phẩm trong thời gian gần đây.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp theo dõi sát diễn biến vụ việc, thực hiện báo cáo nhanh theo quy định; chủ động cung cấp thông tin và sớm công khai kết quả điều tra để cảnh báo cộng đồng, đồng thời báo cáo kết quả về Cục theo quy định.

Trước đó, giữa tháng 2, Cục An toàn thực phẩm cũng có văn bản khẩn gửi Sở Y tế Đà Nẵng và Nghệ An yêu cầu triển khai ngay các biện pháp xử lý, phòng ngừa sau hai vụ nghi ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng. Tại thôn 3, xã Phước Chánh (Đà Nẵng), một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng, nghi ngộ độc vi khuẩn Clostridium botulinum sau khi ăn cá ủ chua, với biểu hiện nhìn mờ, đồng tử giãn không đáp ứng ánh sáng, đau thượng vị, buồn nôn và đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

Cùng thời điểm, nhiều người ở xã Tân Phú (Nghệ An) đau bụng, nôn ói sau khi ăn bánh mì mua tại địa phương và đã được đưa đi cấp cứu. Cục yêu cầu tập trung điều trị, điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xét nghiệm xác định nguyên nhân và xử lý nghiêm vi phạm để cảnh báo cộng đồng.

