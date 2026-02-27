Việt Nam có kỷ lục châu Á về phẫu thuật u não, cột sống bằng Robot AI

BVĐK Tâm Anh vừa được trao chứng nhận xác lập kỷ lục Việt Nam và kỷ lục châu Á về ứng dụng Robot AI Modus V Synaptive phẫu thuật não và cột sống, tủy sống thành công nhiều nhất.

Sự kiện diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. Theo đó, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. HCM chính thức được trao chứng nhận xác lập đồng thời hai kỷ lục giá trị này nhờ ứng dụng Robot AI Modus V Synaptive phẫu thuật não và cột sống, tủy sống với số lượng ca thành công nhiều nhất Việt Nam và châu Á - 208 ca trong giai đoạn 2023-2025, từ Tổ chức Kỷ lục châu Á (Asia Book of Records) và Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings).

PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Giám đốc chuyên môn, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, đại diện nhận chứng nhận Kỷ lục châu Á về ứng dụng Robot AI trong phẫu thuật não, cột sống.

Giáo sư, Viện sĩ Hoàng Quang Thuận - Phó chủ tịch Thường trực TW Hội Kỷ lục gia Việt Nam - cho biết sự kiện Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh chính thức xác lập cùng lúc hai kỷ lục là dấu mốc đáng trân trọng của nền y tế Việt Nam trong hành trình hội nhập và phát triển y tế. Việc tiên phong ứng dụng robot tích hợp trí tuệ nhân tạo Modus V Synaptive trong phẫu thuật não và tủy sống, cùng thành tích 208 ca phẫu thuật thành công là minh chứng rõ nét cho năng lực chuyên môn vững vàng, sự đầu tư chuyên sâu hướng đến công nghệ cao hàng đầu thế giới và tầm nhìn chiến lược của Bệnh viện Tâm Anh trong việc góp phần xây dựng nền y tế Việt Nam chất lượng, từng bước ngang tầm khu vực và thế giới.

Robot AI Modus V Synaptive là hệ thống phẫu thuật robot hiện đại hàng đầu thế giới. Tại Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM là cơ sở duy nhất sở hữu robot này.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Chu Tấn Sĩ, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, đại diện nhận chứng nhận Kỷ lục Việt Nam về ứng dụng Robot AI trong phẫu thuật não, cột sống.

Với những công nghệ vượt trội, Robot AI đã cùng đội ngũ bác sĩ Tâm Anh thực hiện nhiều ca để lại dấu ấn không thể phai trong lòng các chuyên gia. Từ ca phẫu thuật u não đầu tiên cho một nam sinh 21 tuổi thoát khỏi nguy kịch, giờ đây đã trở thành một kỹ sư trẻ với sức khỏe và công việc bình thường như bao người khác; là người mẹ tưởng chừng sẽ mất đi thị lực vĩnh viễn, đã sáng mắt trở lại sau khi được loại bỏ khối u não; là cô gái trẻ yếu liệt suốt 6 năm vì khối u thân não, nay có thể đi trở lại gần như bình thường; là bé trai 5 tuổi với khối u lên đến 5 cm nằm sâu 8 cm trong não, đã được loại bỏ phần lớn khối u, ca phẫu thuật thành công trong niềm hạnh phúc vỡ òa của ba mẹ. Mới nhất là ca mổ thành công cho nam thanh niên bị khối u não chèn ép thần kinh gây động kinh mất ý thức, thường xuyên đột ngột “đứng hình” khi đang sinh hoạt hàng ngày.

Nguyễn Minh Thắng, 21 tuổi, ca bệnh đầu tiên mổ u não 2,5 cm bằng robot AI Modus V Synaptive, hồi phục nhanh, không yếu liệt sau mổ.

Đặc biệt, có những ca đột quỵ xuất huyết não cấp cứu muộn, nguy cơ tử vong cao, đã được cứu sống ngoạn mục nhờ phẫu thuật “vô cảm thức tỉnh” bằng Robot AI. Trong những ca phẫu thuật đó, người bệnh có thể trò chuyện, cử động tay chân, thậm chí hát song ca cùng bác sĩ ngay trong lúc mổ não.

Phát biểu tại lễ trao chứng nhận kỷ lục, thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Chu Tấn Sĩ - Trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Trung tâm Khoa học Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM; kiêm Kỷ lục gia châu Á, người đầu tiên phẫu thuật não bằng Robot AI, cho biết ông rất hạnh phúc, xúc động và tự hào khi nhìn lại hành trình gần ba năm triển khai phẫu thuật thần kinh, cột sống bằng Robot AI Modus V Synaptive đầu tiên tại Việt Nam. Ưu điểm của Robot AI là giúp người bệnh được điều trị thành công, bảo tồn tối đa chức năng thần kinh sau mổ, phục hồi sớm, trở về với cuộc sống bình thường, an toàn hơn và ít đau đớn hơn.

Bệnh viện Tâm Anh ứng dụng Robot AI Modus V Synaptive thực hiện thành công số ca phẫu thuật não và tủy sống nhiều nhất Việt Nam và châu Á giai đoạn 2023-2025.

“Kỷ lục hôm nay là động lực để chúng tôi tiếp tục đào tạo, chuyển giao, mở rộng ứng dụng Robot AI trong phẫu thuật thần kinh, cột sống hướng đến xây dựng một trung tâm mổ não và tủy sống công nghệ cao, chuyên sâu, phục vụ tốt nhất cho người bệnh trong nước, Việt kiều và người bệnh quốc tế, giúp người bệnh hồi phục nhanh, xuất viện sớm, bảo toàn tối đa chức năng”, bác sĩ Chu Tấn Sĩ cho biết.