Bệnh viện Tâm Anh mua ‘siêu máy’ xạ trị ung thư đầu tiên tại châu Á

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là đơn vị đầu tiên tại châu Á mua máy xạ trị ung thư Proton MEVION S250-FIT trị giá gần 2 tỷ đồng, giúp điều trị ung thư hiệu quả.

Chiều 18/2, tại Washington, D.C. (Mỹ), trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao hai nước, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Tập đoàn Công nghệ Thiết bị Y tế hàng đầu của Mỹ Mevion (Mevion Medical Systems, Inc.) chính thức ký hợp đồng mua và chuyển giao công nghệ vận hành hệ thống “siêu máy” điều trị ung thư Proton MEVION S250-FIT thế hệ mới nhất (S250-Fit), hiện đại hàng đầu thế giới, trị giá gần 2.000 tỷ đồng .

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ ký hợp đồng mua “siêu máy” điều trị ung thư Proton MEVION S250-FIT thế hệ mới nhất giữa Hệ thống BVĐK Tâm Anh và hãng Mevion.

Lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ chuyến công du đầu năm của Tổng Bí thư Tô Lâm, để tham dự các hoạt động trong nội hàm hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ về hoà bình và phát triển bền vững.

Theo đó, Bệnh viện Tâm Anh là đơn vị đầu tiên tại châu Á ký thành công hợp đồng mua “siêu máy” xạ trị ung thư Proton MEVION S250-FIT phiên bản mới nhất, tích hợp AI hiện đại. Người bệnh Việt Nam có thể tiếp cận phương pháp xạ trị hàng đầu thế giới ngay trong nước với hiệu quả điều trị vượt trội, an toàn, chuẩn quốc tế và tiết kiệm chi phí.

Hệ thống “siêu máy” xạ trị Proton MEVION S250-FIT đầu tiên tại châu Á vừa được BVĐK Tâm Anh đặt mua thành công, kỳ vọng giúp người bệnh ung thư được điều trị hiệu quả cao, an toàn, chi phí hợp lý.

Bà Sandra Rousselle, SPHR, SHRM-SCP, Phó chủ tịch Phụ trách Điều hành Nhân sự và Công tác Đối ngoại của hãng Mevion, cho biết hiện hệ thống điều trị ung thư Proton MEVION S250-FIT là thế hệ mới nhất, được phát triển công nghệ ở mức gần như hoàn hảo cho mục tiêu điều trị ung thư bằng xạ trị proton. Đây là công nghệ hàng đầu trong điều trị ung thư về hiệu quả và độ an toàn ở mức rất cao so với xạ trị thông thường.

Ở phiên bản công nghệ mới, cao cấp nhất này, FDA đã chính thức cấp phép sử dụng vào tháng 10/2025 và Bệnh viện Stanford (Mỹ) là đơn vị đầu tiên đặt mua để sử dụng trong điều trị. Với sự tinh vi của công nghệ, số lượng hệ thống máy cung cấp cho thị trường rất khan hiếm. Vì vậy, với hợp đồng ký kết này, Việt Nam là quốc gia thứ hai ngoài Mỹ có thể đặt mua hệ thống máy, phần mềm và công nghệ ở phiên bản cao cấp nhất, tương đương bệnh viện điều trị ung thư hàng đầu thế giới.

Thầy thuốc nhân dân, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Phạm Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết trước đây, xạ trị Photon với tia X đi xuyên qua cơ thể (có thể làm giảm tác dụng xạ trị và nguy cơ tổn thương mô lành quanh đường đi của tia). Còn hiện nay, kỹ thuật xạ trị Proton có ưu điểm vượt trội là “siêu trúng, siêu đúng, siêu an toàn” khi năng lượng tiêu diệt khối u được công nghệ cao AI phân tích chuyên sâu để xác định chính xác vị trí của khối u ở kích thước siêu nhỏ hoặc vị trí rất khó, đường tia có thể “dừng lại đúng chỗ”.

Trong chẩn đoán ung thư tiêu hóa, BVĐK Tâm Anh ứng dụng siêu máy nội soi Fujifilm 7000 phóng đại 145-150 lần, bộ xử lý thế hệ mới giúp phát hiện polyp, tổ chức tiền ung thư cực nhỏ và thao tác chuẩn xác từng mm.

AI cũng xác định tập trung mạnh mẽ chùm tia xạ ngay vị trí khối u mà không đi xuyên qua phá huỷ các vùng lân cận, gia tăng hiệu quả điều trị tối ưu, bảo vệ mô lành tốt hơn. Máy điều trị hiệu quả cho cả người bệnh ung thư có khối u nằm ở vị trí sâu, phức tạp, nhạy cảm (như ung thư đầu cổ, não, tủy sống, phổi, gan...); bảo vệ tối ưu mô lành và cơ quan quan trọng xung quanh (như tim, phổi, não bộ…) so với xạ trị tia X truyền thống, ít tác dụng phụ hơn. “Siêu máy” xạ trị Proton MEVION còn giúp người bệnh trải nghiệm điều trị tích cực hơn khi giảm tối đa thời gian xạ trị. Người bệnh có thể ngồi, nằm khi xạ trị với cảm giác an toàn, thoải mái, dễ chịu hơn.

Hiện Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là cơ sở y tế duy nhất tại Việt Nam sở hữu robot Modus V Synaptive ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) chuyên phẫu thuật thần kinh - sọ não - cột sống, đặc biệt cấp cứu đột quỵ, u não…

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết sự kiện Tâm Anh (Việt Nam) và Mevion (Mỹ) ký hợp đồng mua - bán hệ thống xạ trị Proton thế hệ mới MEVION S250-FIT là dấu ấn quan trọng không chỉ đối với Hệ thống Bệnh viện Tâm Anh mà còn là bước tiến vượt trội trong hành trình y tế Việt Nam tiếp cận, làm chủ các thiết bị công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới phục vụ hoạt động khám chữa bệnh trong lĩnh vực ung thư của Việt Nam.