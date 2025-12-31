Thành lập Trường Đại học Tâm Anh, đào tạo y khoa chuẩn quốc tế

Trường Đại học Tâm Anh, thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, định hướng đào tạo đa ngành và y khoa chuyên sâu chuẩn quốc tế, dự kiến tuyển sinh khóa đầu tiên đầu năm 2027.

Ngày 30/12, Thừa lệnh Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định số 2826/QĐ-TTg chính thức thành lập Trường Đại học Tâm Anh thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tại tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ).

Quyết định thành lập Trường Đại học Tâm Anh do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 30/12/2025 và phối cảnh của trường. Ảnh chụp từ website Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Việc đầu tư xây dựng Trường Đại học Tâm Anh là hành động chiến lược nhằm hiện thực hóa chủ trương phát triển lĩnh vực y tế của Việt Nam, trong đó nhấn mạnh vai trò của y tế tư nhân, kinh tế tư nhân trong đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của người dân.

Trường Đại học Tâm Anh sẽ được xây dựng trên diện tích gần 80.000 m2, với tổng vốn đầu tư ban đầu dự kiến hơn 2.500 tỷ đồng , định hướng phát triển thành đại học đa ngành, tập trung lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe và các ngành liên quan.

Phối cảnh Trường Đại học Tâm Anh - nơi đào tạo chuẩn quốc tế, góp phần bổ sung đội ngũ nhân lực có trình độ cao không chỉ cho tỉnh Tây Ninh mà cho cả nước. Ảnh: Trường Đại học Tâm Anh.

Giai đoạn đầu, trường ưu tiên đào tạo các ngành Y khoa, Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học, Công nghệ Sinh học cùng một số ngành phụ trợ phát triển lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe. Hoạt động đào tạo thực hành y khoa còn diễn ra tại các bệnh viện, phòng khám thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; khối ngành Dược thực hành tại Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC hiện đại cũng đang được xây dựng tại Tây Ninh và hệ thống hàng trăm trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc.

Gần 100 học viên đầu tiên đã nhận chứng nhận chuẩn Oxford - Tâm Anh về đào tạo Thiết kế nghiên cứu và Quản trị dữ liệu trong “Tuần lễ đào tạo chuyên sâu phối hợp giữa Viện Nghiên cứu Tâm Anh & Đại học Oxford” diễn ra từ ngày 22/12 đến ngày 31/12. Ảnh: Viện Nghiên cứu Tâm Anh.

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh hiện sở hữu ba bệnh viện đa khoa và hai trung tâm khám chữa bệnh đa khoa chuyên sâu, công nghệ cao, mỗi năm tiếp đón hơn 2 triệu lượt khách hàng khám chữa bệnh tại Hà Nội và TP.HCM.

Tâm Anh cũng đang tiếp tục xây dựng bệnh viện đa khoa và ung bướu công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới với quy mô 2.000 giường bệnh tại TP.HCM để kịp thời phục vụ nhu cầu phát triển của “siêu đô thị” duy nhất của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Học viên Hoàng Minh Ngọc 24 tuổi, vừa tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược TP.HCM được PGS.TS Proochista Ariana, Đại học Oxford (bên phải) trao tận tay chứng nhận hoàn thành khóa học Introduction to Research Design - Tiếp cận thiết kế nghiên cứu: từ nền tảng phương pháp luận đến ứng dụng thực tiễn. Ảnh: Viện Nghiên cứu Tâm Anh.

Về nhân lực, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh hiện quy tụ hơn 10.000 bác sĩ, kỹ thuật viên và nhân viên y tế trình độ cao, trong đó có nhiều giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ đầu ngành, giữ vai trò chủ chốt tại các hội chuyên ngành y khoa, đồng thời là giảng viên cao cấp giảng dạy tại nhiều trường đại học y, dược lớn trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực như tim mạch, cơ xương khớp, nội khoa, ngoại khoa, thần kinh, tiết niệu - thận học - nam khoa, nội tiết, sản phụ khoa, tiêu hóa, ung thư, nhi khoa, nhãn khoa, xét nghiệm, giải phẫu bệnh - tế bào…

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cũng là đối tác chính thức với nhiều trường đại học hàng đầu trên thế giới như Oxford - Vương quốc Anh, Stanford - Mỹ và các hãng dược phẩm toàn cầu như AstraZeneca, GSK, Sanofi, Pfizer…

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh quy tụ đội ngũ chuyên gia đầu ngành và cơ sở vật chất hiện đại, là nền tảng thực hành - nghiên cứu cho đào tạo y khoa tại Trường Đại học Tâm Anh.

Trường Đại học Tâm Anh với những lợi thế nổi bật được kỳ vọng sẽ nhanh chóng đào tạo đội ngũ nhân lực trình độ cao và toàn diện. Mô hình đào tạo gắn với thực hành lâm sàng tại các cơ sở y tế hàng đầu, nghiên cứu khoa học chuyên sâu và hợp tác quốc tế ở tầm cao giúp người học tiếp cận kiến thức kinh điển và cập nhật, sẵn sàng thích ứng với môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại ngay khi ra trường, qua đó góp phần bổ sung nguồn nhân lực y tế chuẩn quốc tế cho tỉnh Tây Ninh và cả nước.

Dự kiến, Trường Đại học Tâm Anh tuyển sinh đầu năm 2027. Tuy nhiên, các khóa đào tạo của Viện nghiên cứu Tâm Anh, thuộc Trường Đại học Tâm Anh đã được tiến hành liên tục ở nhiều lĩnh vực, với đội ngũ chuyên gia đến từ Oxford, Stanford và nhiều đại học, bệnh viện danh tiếng trên thế giới.