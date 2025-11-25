Gần 2.500 người được miễn phí xét nghiệm viêm gan D theo chuẩn Mỹ

Viện Nghiên cứu Tâm Anh phối hợp Viện Nghiên cứu Vi sinh và Chống dịch Stanford (Mỹ) xét nghiệm miễn phí viêm gan D cho gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B, phục vụ nghiên cứu HEP-D đầu tiên tại Việt Nam.

Virus gây viêm gan siêu vi D (HDV) là loại virus nguy hiểm, chỉ tấn công ở người đã nhiễm viêm gan B. Khi hai loại virus này “đi chung”, tốc độ tiến triển xơ gan và ung thư gan tăng nhanh gấp 2-3 lần. Hiện, Việt Nam có khoảng 10 triệu người bị viêm gan B. Tuy nhiên, hầu hết người bệnh chưa từng được tầm soát viêm gan siêu vi D.

Nghiên cứu viêm gan D quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam

Nghiên cứu HEP-D là một trong 4 dự án quan trọng mà Viện Nghiên cứu Tâm Anh và Viện Nghiên cứu Vi sinh và Chống dịch Stanford đã ký kết hợp tác từ năm 2023. Đây là nghiên cứu về viêm gan D quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam. Nghiên cứu sẽ được triển khai tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội, BVĐK Tâm Anh TP.HCM và Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 11/2025 đến tháng 7/2026 với gần 2.500 người bệnh tham gia.

Viện Nghiên cứu Tâm Anh, Hệ thống BVĐK Tâm Anh và Viện Nghiên cứu Vi sinh và Chống dịch của Đại học Stanford đã công bố hợp tác về đào tạo xét nghiệm viêm gan D vào 15/11/2023.

HEP-D còn đặt nền móng cho các chương trình thúc đẩy nghiên cứu và đưa ra phác đồ, thuốc điều trị viêm gan D trong tương lai gần, tăng cơ hội cho người bệnh Việt Nam tiếp cận các loại thuốc điều trị mới; nâng cấp năng lực chẩn đoán và điều trị các bệnh viêm gan nói chung theo chuẩn quốc tế của hệ thống bệnh viện trong nước.

Giáo sư Harry B. Greenberg, Cố vấn Viện Nghiên cứu Vi sinh và Chống dịch Stanford (áo xanh) thăm và làm việc tại Trung tâm Xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM tháng 12/2023.

Bước tiến đưa Việt Nam chuẩn hóa xét nghiệm thế giới

Bác sĩ Phương Lễ Trí, Giám đốc Điều hành Viện Nghiên cứu Tâm Anh, cho biết sau khi ký kết hợp tác với Viện Nghiên cứu Vi sinh và Chống dịch Stanford, Viện Nghiên cứu Tâm Anh và Hệ thống BVĐK Tâm Anh đã đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị xét nghiệm viêm gan siêu vi D chuyên dụng hiện đại trị giá hàng chục tỷ đồng phục vụ cho nghiên cứu này.

“Nghiên cứu HEP-D của Viện Nghiên cứu Tâm Anh áp dụng chuẩn xét nghiệm quốc tế, thiết bị và quy trình đồng bộ, nhằm đảm bảo dữ liệu đủ độ tin cậy để thẩm định, so sánh với các nghiên cứu lớn trên thế giới”, bác sĩ Trí cho biết.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh trang bị hệ thống LI-COR Odyssey DLx (Mỹ) ứng dụng đọc kết quả trong xét nghiệm xác định kháng thể virus viêm gan D phục vụ nghiên cứu HEP-D.

Theo đó, các chuyên gia của Viện Vi sinh và Chống dịch Stanford đã trực tiếp đào tạo về kỹ thuật Q-MAC, sử dụng hệ thống máy của BioDot và Odyssey DLx của LI‑COR (Mỹ) theo tiêu chuẩn Mỹ cho đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên của Trung tâm Xét nghiệm, Viện Nghiên cứu Tâm Anh. Trong đó, Q-MAC là xét nghiệm thuận tiện để xác định tỷ lệ lưu hành viêm gan D trong một quần thể có tỷ lệ ung thư biểu mô tế bào gan cao bất thường.

“Siêu máy” chụp MRI 3 Tesla SIGNA Hero tích hợp AI, tốc độ chụp nhanh hơn 3-4 lần, đánh giá nhanh chóng và chính xác mức độ viêm gan, gan nhiễm mỡ và xơ gan, u gan hoặc áp xe gan, đặc biệt trong bệnh viêm gan do virus.

Với năng lực dẫn đầu về xét nghiệm, phân tích chuyên sâu, Tâm Anh hướng tới trở thành trung tâm tiếp nhận và xử lý bệnh phẩm cho bệnh nhân viêm gan D khu vực và quốc tế với quy mô lớn, độ chính xác cao và chi phí thấp hơn nhiều lần so với các trung tâm ở nước ngoài.

Trung tâm Xét nghiệm BVĐK Tâm Anh trang bị hệ thống máy tự động cho các xét nghiệm sinh hóa - miễn dịch, huyết học, vi sinh, sinh học phân tử cơ bản và chuyên sâu.

Miễn phí xét nghiệm viêm gan D cho gần 2.500 người bệnh

Từ ngày 25/11, nghiên cứu HEP-D sẽ được triển khai đầu tiên tại Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tại TP.HCM và Hà Nội, sau đó mở rộng tuyển bệnh nhân ở Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

Viện Nghiên cứu Tâm Anh tài trợ phí xét nghiệm và hỗ trợ một phần chi phí đi lại cho gần 2.500 ca xét nghiệm viêm gan D đầu tiên từ 16 tuổi trở lên, đã được chẩn đoán viêm gan B mạn tính. Người tham gia chỉ cần đến thăm khám một lần duy nhất và được làm xét nghiệm máu để phát hiện có nhiễm virus viêm gan D hay không.

Để biết thêm thông tin về nghiên cứu này và đăng ký tham gia tại Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, độc giả liên hệ hotline: 02871026789 (TP.HCM) và 02471066858 (Hà Nội) hoặc qua email cskh@tahospital.vn.