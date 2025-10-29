Hệ thống Y tế Tâm Anh và Đại học Oxford hợp tác đào tạo, đổi mới y tế

Ngày 28/10, Viện Nghiên cứu Tâm Anh, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Đại học Oxford công bố Hợp đồng hợp tác trao đổi đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo y tế.

Lễ ký kết có sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và giáo sư Irene Tracey - Phó hiệu trưởng Đại học Oxford, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư đến Vương quốc Anh.

Viện Nghiên cứu Tâm Anh, Đại học Oxford cùng ký Hợp tác triển khai trao đổi đào tạo, nghiên cứu và đổi mới y tế, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và GS Irene Tracey - Phó hiệu trưởng Đại học Oxford. Ảnh: Viện Nghiên cứu Tâm Anh.

Trước đông đảo giáo sư, giảng viên, nhà nghiên cứu và các trí thức trẻ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Chúng ta cần một mô hình hợp tác mới - thiết thực, lan tỏa lợi ích trực tiếp tới người dân hai nước. Khi tôi nói ‘một hình mẫu hợp tác mới’, tôi muốn nói đến sự hợp tác giữa thế mạnh khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng, công nghệ cao, y sinh, y tế cộng đồng, giáo dục đại học, quản trị đô thị, chuyển đổi năng lượng, dịch vụ tài chính của Vương quốc Anh với nhu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới quản trị phát triển, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam”.

Nội dung hợp đồng hợp tác giữa Tâm Anh và Oxford tập trung vào vấn đề nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, quản lý y tế, nghiên cứu ứng dụng đổi mới sáng tạo trong thực tiễn phòng bệnh, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam, đóng góp sáng kiến kinh nghiệm cho các quốc gia.

Giai đoạn đầu, hai bên tập trung tổ chức đào tạo nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, quản trị dữ liệu về y tế, nghiên cứu phát triển trong y tế và trao đổi chuyên gia. Dự kiến tháng 12/2025, Viện Nghiên cứu Tâm Anh và Đại học Oxford sẽ tổ chức 3 khóa đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ nhà khoa học và quản lý y tế tại Việt Nam với chuyên gia hướng dẫn trực tiếp là các giáo sư và nhà khoa học từ Đại học Oxford.

Giáo sư Hiệp sĩ Jonathan Van Tam, giáo sư gốc Việt đầu tiên được phong tước Hiệp sĩ của Hoàng gia Anh, chia sẻ khoa học với các chuyên gia, nhà khoa học, bác sĩ, nghiên cứu viên… tại Viện Nghiên cứu Tâm Anh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM vào tháng 12/2023. Ảnh: BVĐK Tâm Anh.

Các dự án nghiên cứu chung sẽ được hai bên cùng thực hiện và công bố hàng năm, nhằm mở rộng mạng lưới khoa học, thúc đẩy công bố quốc tế. Từ đó nâng cao vị thế nghiên cứu y học Việt Nam, mang đến hiệu quả thực tiễn trong khám chữa bệnh, bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao cho nền y tế Việt Nam.

Cũng nhân dịp này, Viện Nghiên cứu Tâm Anh và Đại học Oxford công bố Trang thông tin điện tử (website) chính thức của “Chương trình hợp tác Tâm Anh Oxford Partnership” (TOP) để thuận tiện giới thiệu và cập nhật các khóa đào tạo, chương trình trao đổi chuyên gia, dự án nghiên cứu chung... Dự kiến, website này sẽ ra mắt vào ngay đầu tháng 11, đặt trên website của Oxford (ox.ac.uk) và Viện Nghiên cứu Tâm Anh (Tamri.vn).

Chương trình hợp tác Tâm Anh Oxford Partnership (TOP) mang lại nhiều khác biệt so với những mô hình hợp tác khác của Oxford. Cụ thể, TOP đảm bảo hoạt động nghiên cứu bắt nguồn từ nhu cầu thật sự của hệ thống y tế Việt Nam; cơ cấu quản trị được thiết kế cân bằng lợi ích giữa khu vực công và tư. TOP cũng sở hữu đội ngũ chuyên môn có kinh nghiệm trong hợp tác với chính phủ và cộng đồng, biến kết quả nghiên cứu thành cơ sở xây dựng chính sách thực tiễn.

Hệ sinh thái y tế Tâm Anh đầu tư đồng bộ máy móc công nghệ cao hiện đại hàng đầu thế giới như “siêu máy” chụp CT hơn 100.000 lát cắt, robot phẫu thuật Da Vinci Xi thế hệ mới… phục vụ khám chữa bệnh hiệu quả. Ảnh: BVĐK Tâm Anh.

Chia sẻ trong lễ ký kết, bác sĩ chuyên khoa I Phương Lễ Trí, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Tâm Anh, cho biết: “Để có thể đạt được thỏa thuận hợp tác chính thức với đại học hàng đầu thế giới như Oxford, Tâm Anh đã chuẩn bị điều kiện nền tảng vững chắc về hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, quy mô lớn, quy trình làm việc, nghiên cứu khoa học bài bản, đặc biệt là đội ngũ nhân sự làm việc với các giáo sư, chuyên gia từ Oxford ở nhiều lĩnh vực". Điểm thuận lợi của Viện Nghiên cứu Tâm Anh tới từ uy tín, năng lực thực tiễn vượt trội của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng vắc xin VNVC và nhiều dịch vụ y tế liên quan.

Đồng thời, bác sĩ Phương Lễ Trí cũng chia sẻ mục tiêu học hỏi kinh nghiệm từ Oxford để phát triển Viện Nghiên cứu Tâm Anh thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu y khoa đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam.

Viện Nghiên cứu Tâm Anh mang sứ mệnh kết nối các nhà khoa học hàng đầu trên thế giới và Việt Nam cùng hợp tác thực hiện nghiên cứu khoa học hữu ích, ứng dụng trong các lĩnh vực đa dạng.