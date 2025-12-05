Việt Nam có kỷ lục mới về phẫu thuật bằng robot hiện đại bậc nhất

Với gần 200 ca mổ thành công, Bệnh viện Tâm Anh trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt "kỷ lục" số ca phẫu thuật bằng hệ thống Da Vinci hiện đại hàng đầu sau 7 tháng ứng dụng.

Ngày 4/12, buổi lễ trao chứng nhận kỷ lục và trung tâm phẫu thuật xuất sắc do tập đoàn công nghệ y tế hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương (Device Technologies) trao cho Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM. Buổi lễ đánh dấu mốc sau 7 tháng kể từ ngày Bộ Y tế phê duyệt Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM thực hiện 59 danh mục phẫu thuật robot trong nhiều lĩnh vực như tiết niệu, tiêu hóa, ngoại lồng ngực - mạch máu, sản phụ khoa…

Theo ông David Morgan, Giám đốc kinh doanh khu vực Đông Nam Á - Tập đoàn Device Technologies, thành công đặc biệt này có được từ sự đầu tư chiến lược cho các thiết bị công nghệ cao cấp và quy tụ đội ngũ chuyên gia, bác sĩ giỏi, giàu kinh nghiệm. Trong đó, 10 bác sĩ được cấp chứng nhận toàn cầu về mổ robot thế hệ mới. Với đà tăng trưởng hiện tại, nhiều khả năng bệnh viện sẽ đạt cột mốc 400 ca trong 12 tháng, đặc biệt khi nhiều bác sĩ đã và đang tiếp tục được cấp chứng chỉ quốc tế về mổ robot.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM hiện là bệnh viện tư nhân đầu tiên của Việt Nam làm chủ công nghệ phẫu thuật đa chuyên khoa với Robot Da Vinci Xi hiện đại bậc nhất Đông Nam Á, giúp người dân được tiếp cận công nghệ y tế hàng đầu thế giới với chi phí điều trị thấp hơn nhiều lần so với ra nước ngoài.

BSCKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi - Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM - cùng ê kíp phẫu thuật cắt tử cung bằng Robot Da Vinci Xi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

PGS.TS.BS Trần Quang Bính - Giám đốc chuyên môn, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM - chia sẻ nhu cầu của người dân Việt Nam được tiếp cận y tế chất lượng cao, đặc biệt là phẫu thuật robot là rất lớn. Do đó, ngay khi triển khai, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã tiếp nhận và thực hiện các ca phẫu thuật phức tạp. Đó là các ca bệnh khó, sẽ có nhiều biến chứng nếu phải thực hiện bằng phương pháp phẫu thuật truyền thống như mổ mở, phẫu thuật nội soi. Đơn cử như phẫu thuật cắt thận bán phần đã tăng gần 4 lần số ca mổ trong những tháng qua, nhờ ứng dụng robot phẫu thuật Da Vinci Xi.

TS.BS Nguyễn Hoàng Đức, Trưởng khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, nhận định trước đây phẫu thuật nội soi kinh điển giúp người bệnh ít đau, mau hồi phục hơn so với mổ mở. Với phẫu thuật nội soi robot, người bệnh hầu như không đau nhiều, phục hồi rất nhanh, tình trạng liệt ruột sau mổ rất ít. Có những người bệnh vừa mổ buổi sáng cắt tuyến tiền liệt tận gốc do ung thư, buổi chiều đã về khoa trung tiện được.

"Với robot, sự sang chấn, va chạm vào ruột rất ít. Đây là kỳ tích, đặc biệt với bệnh nhân ung thư và bệnh phức tạp, vốn được xem là 'bất khả thi' để phẫu thuật", bác sĩ Đức chia sẻ. Vị chuyên gia cũng chia sẻ mong muốn rằng nhà nước quan tâm hơn nữa bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để giải quyết quyền lợi của người bệnh khi tiếp cận các phương tiện kỹ thuật cao.

Với gần 200 ca đã thực hiện, tỷ lệ thành công được BVĐK Tâm Anh ghi nhận đạt trên 96% về độ hoàn hảo phẫu thuật, cao hơn rất nhiều so với phẫu thuật không có robot.

Các bác sĩ phụ mổ phối hợp nhịp nhàng theo y lệnh của phẫu thuật viên chính truyền đi từ buồng điều khiển, quan sát qua màn hình với camera 3D siêu nhỏ phóng đại hình ảnh lên đến 15 lần. Ảnh: BVĐK Tâm Anh.

Hiện nay, chi phí phẫu thuật Robot Da Vinci Xi tại Mỹ dao động 15.000- 22.000 USD , tại Thái Lan khoảng 10.000 USD và ở Singapore khoảng 22.000- 60.000 USD . Tại Việt Nam, người bệnh chỉ chi trả khoảng 5.000- 7.000 USD (120-180 triệu đồng). Mức chi phí này rất thấp so với mổ ở nước ngoài cùng công nghệ, nhưng vẫn đảm bảo quy trình và đội ngũ chuyên gia phẫu thuật được đào tạo chính quy, đạt chứng chỉ phẫu thuật robot quốc tế, quy trình chăm sóc toàn diện….

PGS Vũ Lê Chuyên đến thăm ông Trí (65 tuổi) sau ca phẫu thuật nội soi cắt tuyến tiền liệt tận gốc bằng Robot Da Vinci Xi. Ảnh: BVĐK Tâm Anh.

Việc đưa Robot Da Vinci Xi về Việt Nam không chỉ là đầu tư một thiết bị hiện đại; đó là cam kết của Bệnh viện Tâm Anh trong việc mang đến cho người dân cơ hội tiếp cận những thành tựu y học hàng đầu ngay tại quê hương.

"Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM đang cân nhắc bổ sung thêm 1-2 hệ thống robot nữa để đáp ứng nhu cầu phẫu thuật xâm lấn tối thiểu và các ca bệnh phức tạp", PGS.TS.BS Trần Quang Bính cho biết.