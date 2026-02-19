Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tổng Bí thư Tô Lâm đến Mỹ dự khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza

  • Thứ năm, 19/2/2026 06:32 (GMT+7)
  • 06:32 19/2/2026

Chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đã tới sân bay quân sự Andrews (Mỹ), tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza từ ngày 18 - 20/2/2026.

Theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump - Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza - trưa 18/2/2026, giờ địa phương (rạng sáng 19/2, giờ Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm đến thủ đô Washington D.C., Mỹ, bắt đầu chuyến tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza từ ngày 18 đến 20/2/2026.

My anh 1

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm tới sân bay quân sự Andrews: Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đón Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn tại sân bay quân sự Andrews có: Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng; Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc Đỗ Hùng Việt; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Fransisco Hoàng Anh Tuấn; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Houston Hoàng Thùy Dương, cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

My anh 2

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện của Việt Nam đón Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Ngọc Quang - TTXVN

Là thành viên sáng lập, Việt Nam mong muốn cùng các thành viên phát huy vai trò của Hội đồng Hòa bình về Gaza trong việc thúc đẩy hòa bình và tái thiết Gaza trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, bảo đảm lợi ích chính đáng của các bên, nhất là của người dân Palestine theo luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Sự tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza của Tổng Bí thư Tô Lâm là sự ủng hộ đối với những nỗ lực hòa bình nói chung và sáng kiến tái thiết Gaza nói riêng, góp phần làm sâu sắc thêm hợp tác giữa Việt Nam - Mỹ trong việc xử lý các vấn đề khu vực và toàn cầu, phù hợp với tinh thần của Đối tác chiến lược toàn diện.

TTXVN

Mỹ Donald Trump Palestine Mỹ Pháp Liên Hợp Quốc Hội đồng Bảo an Tô Lâm Tổng Bí thư Tô Lâm đến Mỹ Hội đồng Hòa bình về Gaza

