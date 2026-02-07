Việt Nam nghiên cứu xét nghiệm máu phát hiện sớm Alzheimer

Hệ thống Bệnh viện Tâm Anh và Bệnh viện Lão khoa Trung ương công bố hợp tác nghiên cứu phát hiện sớm Alzheimer bằng xét nghiệm dấu ấn sinh học hiện đại hàng đầu thế giới.

Thông tin được công bố trong lễ ký kết ngày 6/2 giữa Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Bệnh viện Lão khoa Trung ương về chương trình hợp tác toàn diện trong lĩnh vực phòng ngừa, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc và quản lý sa sút trí tuệ, Alzheimer ở người cao tuổi.

Lễ ký kết “Chương trình hợp tác toàn diện trong lĩnh vực phòng ngừa, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc và quản lý sa sút trí tuệ, Alzheimer ở người cao tuổi” giữa Bệnh viện Lão khoa Trung ương và Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Ảnh: BVĐK Tâm Anh.

Trọng tâm của hợp tác là 2 đơn vị cùng nghiên cứu triển khai xét nghiệm biomarkers - phương pháp xét nghiệm máu công nghệ hiện đại hàng đầu và mới được thực hiện tại các trung tâm khoa học thần kinh, bệnh viện lớn trên thế giới giúp phát hiện các dấu ấn sinh học của Alzheimer từ rất sớm và trong suốt quá trình điều trị hoặc bệnh tiến triển. Do đó, đây sẽ là phương pháp chẩn đoán dễ thực hiện, độ chính xác cao và có khả năng áp dụng trong việc chẩn đoán sớm cho cộng đồng để phát hiện, kiểm soát sớm bệnh Alzheimer.

“Với một biomarker ở trong máu, thực hiện xét nghiệm đơn giản chỉ mấy phút, có thể dự báo nguy cơ mắc bệnh Alzheimer trong 20 năm tới. Tôi tin chắc đây sẽ là một cuộc cách mạng trong chẩn đoán sớm, theo dõi và quản lý bệnh Alzheimer”, GS.TS Phạm Thắng - Cố vấn cao cấp Bệnh viện Lão khoa Trung ương đánh giá.

Đây là nền tảng quan trọng để hình thành hệ sinh thái dữ liệu sinh học - lâm sàng - hình ảnh học - di truyền học, hướng tới y học chính xác trong chẩn đoán và điều trị Alzheimer tại Việt Nam.

Trung tâm Xét nghiệm, BVĐK Tâm Anh hoạt động với quy trình nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn ISO 15189 - 2022, trong đó thực hiện kỹ thuật xét nghiệm chỉ dấu sinh học chẩn đoán sớm bệnh Alzheimer.

Phát biểu tại buổi lễ, TS.BS Nguyễn Ngô Quang - Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và đào tạo, Bộ Y tế, đánh giá cao tinh thần sẵn sàng đồng hành, đầu tư cho khoa học, trách nhiệm xã hội của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, đồng thời bày tỏ tin tưởng sự hợp tác của hai đơn vị sẽ mở ra thời kỳ mới để y tế Việt Nam có thể làm tốt hơn việc chẩn đoán sớm bệnh sa sút trí tuệ, mang lại hiệu quả trong tương lai.

Hệ thống BVĐK Tâm Anh đầu tư trang thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới, giúp người bệnh tiếp cận kỹ thuật cao ngay trong nước. Ảnh: BVĐK Tâm Anh.

Hai bên cùng hợp tác triển khai nghiên cứu lâm sàng, nghiên cứu can thiệp, đánh giá hiệu quả và độ an toàn của các phương pháp điều trị hiện hành; Tiếp cận các liệu pháp mới theo xu hướng y học chứng cứ, y học cá thể hóa và trao đổi chuyên môn, đào tạo liên tục, cập nhật tiến bộ khoa học trong chẩn đoán, điều trị, phục hồi chức năng thần kinh, chăm sóc dài hạn.

Đồng thời, hai bên hợp tác nghiên cứu, phát triển và ứng dụng giải pháp công nghệ, nền tảng số, ứng dụng di động nhằm hỗ trợ người bệnh, người chăm sóc và hệ thống y tế trong quản lý bệnh Alzheimer lâu dài. Các chương trình đào tạo, trao đổi chuyên môn, cập nhật tiến bộ khoa học cũng được tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao năng lực nguồn nhân lực lão khoa và thần kinh học tại Việt Nam.

Khu nội trú VIP của BVĐK Tâm Anh mang đến trải nghiệm điều trị riêng tư, yên tĩnh và an toàn, giúp người cao tuổi nhanh chóng hồi phục.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT Hệ thống BVĐK Tâm Anh, cho biết dự án thể hiện quyết tâm đầu tư cho khoa học, công nghệ cao, đưa y tế Việt Nam bắt kịp thế giới về những vấn đề mới mang tính thời đại. Hợp tác sẽ phát huy được thế mạnh của cả y tế tư nhân và công lập nhằm đem lại giá trị lớn cho xã hội, không chỉ với bệnh Alzheimer mà còn có thể mở rộng hơn ở nhiều bệnh lý, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe khác.

Dự kiến, dự án sẽ chính thức thu tuyển người bệnh xét nghiệm tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương cùng Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội và Tâm Anh thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 4 năm 2026.

Việt Nam là một trong 10 quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới, kéo theo sự gia tăng nhanh chóng của các bệnh thần kinh - thoái hóa, đặc biệt là Alzheimer và các dạng sa sút trí tuệ - bệnh được coi là “đại dịch” mới trên toàn cầu, được dự báo sẽ có đến hơn 150 triệu người mắc bệnh vào năm 2050.