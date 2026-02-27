Bốn bộ phận của heo rất bẩn, ăn càng ít càng tốt để tránh 'rước bệnh'

Thịt heo là món ăn được sử dụng nhiều nhất trong mỗi bữa ăn gia đình. Dù vậy, một số bộ phận của heo không nên ăn nhiều để tránh "rước bệnh" vào người.

Phổi là bộ phận của lợn dễ bị ký sinh trùng tấn công nhất, tiềm ẩn rủi ro cao cho sức khỏe. Ảnh: Zhihu.

Thịt heo (thịt lợn) là loại thịt phổ biến trong bữa ăn mỗi gia đình với nhiều cách chế biến đa dạng, ngon miệng. Loại thịt này cũng rất giàu dinh dưỡng và được cả người lớn lẫn trẻ em ăn.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải cẩn thận khi ăn thịt heo. Nhiều bộ phận của lợn tiềm ẩn những rủi ro đáng kể về an toàn thực phẩm và nên tránh ăn hoặc cần chế biến thật cẩn thận.

Cổ heo

Theo Sohu, thịt cổ heo là nơi chứa nhiều hạch bạch huyết, trong đó có một lượng lớn độc tố. Khi khi mua thịt heo, chúng ta thấy những cục u màu xám, vàng hoặc đỏ sẫm trên cổ heo; đó là các hạch bạch huyết bị bệnh. Thực tế, heo có hạch bạch huyết khắp cơ thể, nhưng chúng tập trung nhiều hơn ở cổ. Các hạch bạch huyết bị bệnh này chứa một lượng lớn vi khuẩn và virus, và có thể gây ngộ độc nếu con người ăn phải.

Ngoài ra, phần cổ này có chứa tuyến giáp - nằm ở phần dưới phía trước của khí quản và thanh quản của lợn. Nếu vô tình ăn phải thịt có chứa tuyến giáp, bạn có thể xuất hiện các triệu chứng như tim đập nhanh, khó thở, rối loạn nhịp tim, đau đầu, ù tai, bồn chồn, đổ mồ hôi nhiều, buồn nôn, chán ăn, nôn mửa, đau bụng và tiêu chảy.

Thịt cổ heo là nơi chứa nhiều hạch bạch huyết, trong đó có một lượng lớn độc tố và vi khuẩn gây hại. Ảnh: Sohu.

Lòng heo

Lòng non và lòng già, nơi lưu trữ phân, thực sự chứa lượng vi khuẩn và ký sinh trùng nhất định. Ăn lòng lợn nếu không được làm sạch và nấu chín kỹ có thể khiến người ăn bị nhiễm các vi khuẩn, ký sinh trùng, giun sán từ vật chủ là lợn, chẳng hạn Salmonella.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết ăn lòng heo có thể dẫn đến nhiễm trùng đường tiêu hóa do vi khuẩn có tên Yersinia enteratioitica gây ra. Nhiễm trùng này có thể khiến bạn bị tiêu chảy ra máu nghiêm trọng, nôn mửa và chuột rút. Nó thậm chí có triệu chứng tương tự viêm ruột thừa.

Đặc biệt, trẻ nhỏ có nguy cơ nhiễm trùng cao với Yersinia enteratioitica. Chúng có thể bị nhiễm bệnh khi người chế biến không rửa tay cẩn thận trước khi chạm vào trẻ em hoặc các vật dụng trẻ cho vào miệng như đồ chơi, bình sữa và núm vú giả.

Phổi heo

Vì thuộc hệ hô hấp, phổi là bộ phận của heo dễ bị ký sinh trùng tấn công nhất. Phổi có chức năng giúp heo thở. Môi trường sống của chúng nhiều bụi bẩn, phân chuồng chứa vi khuẩn, ký sinh trùng tồn tại trong một thời gian dài. Heo hay có thói quen hít ngửi sát đất, dễ dàng tiếp xúc với các yếu tố trên. Đây cũng là cơ quan dễ viêm nhiễm nhất.

Hơn nữa, phế nang lợn rất khó làm sạch, và phổi chứa nhiều bệnh tật rất dễ bị bán ra thị trường, rủi ro không an toàn.

Gan heo

Là cơ quan giải độc chính ở động vật, gan là nơi chuyển hóa và đào thải chất độc trong cơ thể heo nên tập trung nhiều chất cặn bã, mầm bệnh, độc tố như kim loại nặng (arsen, chì, cadmium, đồng), dư lượng thuốc kháng sinh. Việc tiêu thụ những chất này trong thời gian dài, ngay cả với liều lượng nhỏ, có thể gây hại cho sức khỏe con người.

Nếu chỉ ăn thỉnh thoảng và được nấu chín kỹ trước khi ăn, nhìn chung sẽ không có vấn đề gì. Tuy nhiên, mối lo ngại nảy sinh khi mọi người ưu tiên hương vị và nấu gan chưa chín kỹ; việc tiêu thụ gan chưa chín kỹ trong thời gian dài có thể gây hại.

Bộ phận của lợn này cũng chứa hàm lượng purine rất cao - hợp chất chuyển hóa thành axit uric trong cơ thể. Với những người có nguy cơ hoặc đã mắc bệnh gout, việc tiêu thụ thực phẩm giàu purine có thể kích hoạt các cơn đau.

Do chứa lượng cholesterol cao, ăn nhiều gan sẽ gây ra các bệnh như xơ vữa động mạch và khiến bệnh tim nặng hơn. Do đó, những người mắc bệnh huyết áp cao hoặc tim mạch vành nên hạn chế ăn gan heo.

Theo QQ News, bác sĩ Tiết Khánh Tân, thành viên của Hội Dinh dưỡng Trung Quốc, chia sẻ một số điều cần biết để chọn mua được thịt heo tươi ngon:

Da lợn khỏe mạnh không có vết bầm tím hoặc sẹo, trong khi thịt heo bệnh sẽ có các đốm tím hoặc các mảng đỏ sẫm lớn trên da.

Thịt heo tươi, khỏe mạnh nên có màu đỏ tươi với độ bóng rõ rệt. Thịt từ heo bệnh có màu đỏ sẫm, và một số thậm chí có thể có màu tím nhạt.

Độ nhớt: Thịt heo tươi có độ nhớt thấp và sẽ không dính vào tay sau khi chạm vào, trong khi thịt heo bệnh dễ dính vào tay.

Thịt heo bình thường có mùi thịt tươi, trong khi một số loại thịt heo bệnh có mùi máu hoặc mùi thối rữa.

Thịt heo tươi sẽ nhanh chóng đàn hồi trở lại sau khi ấn, và vùng bị ấn sẽ trở lại bình thường. Thịt heo bệnh không dễ dàng đàn hồi trở lại sau khi ấn, và sẽ có chất lỏng màu đỏ sẫm chảy ra.