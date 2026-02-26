Ba tháng cuối thai kỳ là giai đoạn tiền sản giật dễ xuất hiện và diễn tiến nhanh, có thể đe dọa sức khỏe mẹ và thai nhi.

Phụ nữ mang thai có nguy cơ bị tiền sản giật trong 3 tháng cuối thai kỳ. Ảnh: Babycenter.

Theo ThS.BS Lê Võ Minh Hương, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), tiền sản giật là tình trạng tăng huyết áp xuất hiện trong thai kỳ kèm theo có protein trong nước tiểu (tiểu đạm). Bệnh thường gặp nhất ở 3 tháng cuối và có thể tiến triển nhanh nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời.

Tiền sản giật có nhiều mức độ, từ nhẹ đến nặng. Trong những trường hợp nghiêm trọng, bệnh có thể dẫn đến sản giật (co giật), tổn thương gan, thận, rối loạn đông máu, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của mẹ và thai nhi. Vì vậy, giai đoạn cuối thai kỳ được xem là thời điểm cần theo dõi chặt chẽ các chỉ số sức khỏe.

Nguyên nhân chính xác của tiền sản giật chưa được xác định rõ. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng tình trạng này liên quan đến sự bất thường trong hoạt động của nhau thai, làm giảm lưu lượng máu đến tử cung. Yếu tố di truyền và các bệnh lý nền như tăng huyết áp mạn tính cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Dấu hiệu cảnh báo tiền sản giật trong 3 tháng cuối thai kỳ gồm:

Phù tay, chân, mặt

Tăng cân nhanh bất thường trong 1-2 ngày do giữ nước

Đau đầu dữ dội

Đau vùng thượng vị hoặc hạ sườn phải

Nhìn mờ, thấy đốm sáng hoặc “ruồi bay”

Chóng mặt, tiểu ít, khó thở

Buồn nôn và nôn nhiều ở nửa sau thai kỳ.

Một số trường hợp có thể xuất hiện thay đổi phản xạ hoặc rối loạn ý thức.

Đáng lưu ý, có thai phụ không biểu hiện triệu chứng rõ ràng cho đến khi xảy ra biến chứng nặng. Do đó, việc đo huyết áp và xét nghiệm nước tiểu định kỳ trong mỗi lần khám thai là biện pháp quan trọng để tầm soát bệnh.

Bác sĩ Hương cho hay hiện nay, phương pháp điều trị triệt để tiền sản giật là chấm dứt thai kỳ. Tùy theo tuổi thai và mức độ bệnh, bác sĩ sẽ cân nhắc thời điểm sinh phù hợp nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho cả mẹ và bé.

Sau sinh, sản phụ vẫn cần được theo dõi vì các triệu chứng có thể kéo dài đến 6 tuần hoặc hơn, thậm chí có trường hợp khởi phát muộn sau sinh.

Bác sĩ Hương khuyến cáo thai phụ trong 3 tháng cuối không nên chủ quan với những biểu hiện bất thường của cơ thể. Khi có dấu hiệu nghi ngờ, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm, tránh nguy cơ biến chứng đáng tiếc.