Dấu hiệu cảnh báo tiền sản giật trong 3 tháng cuối thai kỳ

  • Thứ năm, 26/2/2026 21:02 (GMT+7)
  • 7 phút trước

Ba tháng cuối thai kỳ là giai đoạn tiền sản giật dễ xuất hiện và diễn tiến nhanh, có thể đe dọa sức khỏe mẹ và thai nhi.

tien san giat anh 1

Phụ nữ mang thai có nguy cơ bị tiền sản giật trong 3 tháng cuối thai kỳ. Ảnh: Babycenter.

Theo ThS.BS Lê Võ Minh Hương, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), tiền sản giật là tình trạng tăng huyết áp xuất hiện trong thai kỳ kèm theo có protein trong nước tiểu (tiểu đạm). Bệnh thường gặp nhất ở 3 tháng cuối và có thể tiến triển nhanh nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời.

Tiền sản giật có nhiều mức độ, từ nhẹ đến nặng. Trong những trường hợp nghiêm trọng, bệnh có thể dẫn đến sản giật (co giật), tổn thương gan, thận, rối loạn đông máu, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của mẹ và thai nhi. Vì vậy, giai đoạn cuối thai kỳ được xem là thời điểm cần theo dõi chặt chẽ các chỉ số sức khỏe.

Nguyên nhân chính xác của tiền sản giật chưa được xác định rõ. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng tình trạng này liên quan đến sự bất thường trong hoạt động của nhau thai, làm giảm lưu lượng máu đến tử cung. Yếu tố di truyền và các bệnh lý nền như tăng huyết áp mạn tính cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Dấu hiệu cảnh báo tiền sản giật trong 3 tháng cuối thai kỳ gồm:

  • Phù tay, chân, mặt
  • Tăng cân nhanh bất thường trong 1-2 ngày do giữ nước
  • Đau đầu dữ dội
  • Đau vùng thượng vị hoặc hạ sườn phải
  • Nhìn mờ, thấy đốm sáng hoặc “ruồi bay”
  • Chóng mặt, tiểu ít, khó thở
  • Buồn nôn và nôn nhiều ở nửa sau thai kỳ.

Một số trường hợp có thể xuất hiện thay đổi phản xạ hoặc rối loạn ý thức.

Đáng lưu ý, có thai phụ không biểu hiện triệu chứng rõ ràng cho đến khi xảy ra biến chứng nặng. Do đó, việc đo huyết áp và xét nghiệm nước tiểu định kỳ trong mỗi lần khám thai là biện pháp quan trọng để tầm soát bệnh.

Bác sĩ Hương cho hay hiện nay, phương pháp điều trị triệt để tiền sản giật là chấm dứt thai kỳ. Tùy theo tuổi thai và mức độ bệnh, bác sĩ sẽ cân nhắc thời điểm sinh phù hợp nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho cả mẹ và bé.

Sau sinh, sản phụ vẫn cần được theo dõi vì các triệu chứng có thể kéo dài đến 6 tuần hoặc hơn, thậm chí có trường hợp khởi phát muộn sau sinh.

Bác sĩ Hương khuyến cáo thai phụ trong 3 tháng cuối không nên chủ quan với những biểu hiện bất thường của cơ thể. Khi có dấu hiệu nghi ngờ, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm, tránh nguy cơ biến chứng đáng tiếc.

Điều gì xảy ra với não bộ khi bạn uống caffeine mỗi ngày?

Caffeine giúp tỉnh táo và cải thiện tập trung, nhưng sử dụng hàng ngày có thể khiến não bộ thích nghi, làm giảm hiệu quả, rối loạn giấc ngủ và gây phụ thuộc.

30:1801 hôm qua

Bệnh viện báo cáo vụ người phụ nữ ở TP.HCM tử vong tại nhà

Sau khi truyền 3 lọ glutathione để “truyền trắng” tại nhà, bệnh nhân 34 tuổi xuất hiện lạnh run, khó thở rồi ngưng tim, ngưng thở. Bệnh viện nỗ lực hồi sức gần 40 phút nhưng không cứu được.

31:1841 hôm qua

Thực phẩm giàu sắt cho trẻ

Trẻ nhỏ cần bổ sung sắt trong chế độ ăn để giữ cho máu khỏe mạnh. Sắt giúp tạo ra các tế bào hồng cầu mới mang oxy từ phổi đến khắp cơ thể, hỗ trợ trẻ tăng trưởng và phát triển khỏe mạnh.

32:1902 hôm qua

Nguyễn Thuận

tiền sản giật thai kỳ 3 tháng cuối tăng huyết áp

