TP.HCM quyết liệt sau loạt vụ việc chế biến thực phẩm mất vệ sinh

TP.HCM đã kiểm tra hơn 2.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong cao điểm Tết, chưa ghi nhận sự cố nghiêm trọng và đang tiếp tục tổng rà soát đến hết tháng 3.

Các đối tượng tại cơ sở sơ chế 500 tấn ốc bươu bằng hóa chất công nghiệp bị cơ quan chức năng phát hiện hồi tháng 1. Ảnh: CACC.

Tại họp báo cung cấp tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 26/2, ông Lê Minh Hải, Phó Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, cho biết thành phố đang triển khai đợt cao điểm bảo đảm an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Theo ông Hải, kế hoạch được triển khai từ cuối tháng 12/2025 và kéo dài gần hết tháng 3/2026. Nội dung trọng tâm là tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp tuân thủ quy định, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.

Trong đợt cao điểm này, thành phố thành lập 31 đoàn kiểm tra cấp sở. Tại 168 phường, xã, mỗi địa phương đều có một đoàn liên ngành tham gia kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Hoạt động kiểm tra được thực hiện có trọng tâm, tập trung vào các đầu mối cung ứng lớn như chợ đầu mối, kho bảo quản, kho lạnh, cơ sở cung ứng thực phẩm quy mô lớn và các đơn vị chế biến suất ăn số lượng lớn. Lực lượng tại phường, xã tăng cường giám sát các cơ sở kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống nhằm bảo đảm đồng bộ trên toàn thành phố.

"Đến nay, các đoàn đã kiểm tra trên 2.000 cơ sở. Thành phố cơ bản chưa ghi nhận sự cố nghiêm trọng liên quan đến an toàn thực phẩm trong dịp Tết", ông Hải nói.

Ông Lê Minh Hải phát biểu tại họp báo. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Trong quá trình giám sát tại khâu đầu nguồn, cơ quan chức năng phát hiện một số vụ việc vi phạm và đã chuyển sang xử lý theo quy định. Trước Tết, một lô thực phẩm không bảo đảm an toàn bị phát hiện và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng trong kho, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp.

Ông Hải đánh giá cao tinh thần hợp tác của doanh nghiệp trong quá trình xử lý vi phạm, đồng thời cho rằng cần có sự hỗ trợ phù hợp đối với các trường hợp chấp hành nghiêm túc nhưng gặp rủi ro.

Hiện thành phố đang bước vào giai đoạn kiểm tra sau Tết và dự kiến hoàn tất toàn bộ kế hoạch, tổng kết đợt cao điểm vào cuối tháng 3. Sở An toàn thực phẩm cũng công bố báo cáo theo từng giai đoạn trên website để người dân và các đơn vị theo dõi.

Trước đó, TP.HCM từng xảy ra một số vụ việc nghiêm trọng về an toàn thực phẩm. Tại hệ thống nhà hàng tiệc cưới Adora, báo chí phản ánh hình ảnh khu bếp mất vệ sinh, chén đĩa đặt dưới nền nhà, xuất hiện ruồi, gián và cả chuột chết trong khu vực hậu cần, làm dấy lên lo ngại nguy cơ nhiễm bẩn chéo. Cơ quan chức năng sau đó đã kiểm tra, yêu cầu chấn chỉnh.

Một vụ khác là đường dây ngâm hơn 3.000 tấn ốc bươu bằng khoảng 500 tấn hóa chất công nghiệp Natri Silicate (dùng trong xây dựng) trước khi đưa ra thị trường. Lực lượng chức năng đã thu giữ hàng tấn ốc và hóa chất tại cơ sở vi phạm.

Ngoài ra, Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG (Sago Food), đơn vị cung cấp suất ăn học đường cũng bị phát hiện vi phạm trong quá trình cung ứng thực phẩm vào trường học. Từng có trường hợp gần 90 kg sườn heo đông lạnh kém chất lượng được đưa vào bếp ăn bán trú, gây bức xúc trong phụ huynh. Các vụ việc đều đã được kiểm tra, xử lý theo quy định.