Bệnh lây truyền qua đường tình dục 'nóng' sau Tết ở TP.HCM

Số ca mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục đến khám tại Bệnh viện Da Liễu TP.HCM tăng mạnh sau kỳ nghỉ Tết, chủ yếu do gia tăng quan hệ không an toàn trong dịp lễ.

Bác sĩ Đoàn Văn Lợi Em thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Khương Nguyễn.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Đoàn Văn Lợi Em, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM, những tuần đầu năm thường là thời điểm khoa tiếp nhận nhiều trường hợp mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục hơn so với giai đoạn trước Tết. Xu hướng này lặp lại qua nhiều năm và trở thành đặc điểm dịch tễ đáng chú ý sau mỗi kỳ nghỉ dài ngày.

Những tuần đầu năm là thời điểm khoa khám bệnh tiếp nhận nhiều trường hợp mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục hơn so với giai đoạn trước Tết.

"Trung bình, số ca tăng khoảng 30-40% so với các tháng trước đó, thậm chí có thời điểm mức tăng cao hơn so với nhiều bệnh da liễu thông thường", bác sĩ Lợi Em thông tin.

Lý giải nguyên nhân, bác sĩ cho biết dịp cuối năm và Tết là thời gian các hoạt động liên hoan, gặp gỡ, du xuân, giao lưu bạn bè diễn ra sôi động. Sự gia tăng tiếp xúc xã hội kéo theo nguy cơ phát sinh các hành vi quan hệ tình dục không an toàn. Sau kỳ nghỉ, khi xuất hiện triệu chứng bất thường, người bệnh mới tìm đến cơ sở y tế để thăm khám.

Đáng lưu ý, bệnh lây truyền qua đường tình dục không chỉ lây qua quan hệ sinh dục theo hình thức thông thường mà còn qua nhiều con đường khác như quan hệ qua đường hậu môn hoặc sinh dục - miệng. Trong đó, quan hệ sinh dục - miệng là con đường lây nhiễm phổ biến nhưng thường bị xem nhẹ trong việc phòng ngừa.

Theo bác sĩ Lợi Em, thực tế ghi nhận không ít trường hợp quan hệ không sử dụng biện pháp bảo vệ, kể cả khi đối tượng có nguy cơ cao. Sự chủ quan này khiến nguy cơ lây nhiễm tăng đáng kể, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết khi các hoạt động vui chơi, giải trí diễn ra với tần suất dày đặc.

Trước đó, bệnh viện từng thực hiện một nghiên cứu trên hơn 200 bệnh nhân mắc sùi mào gà hậu môn. Kết quả cho thấy hơn 95% trường hợp có kèm theo ít nhất một bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Phân tích đường lây cho thấy phổ biến nhất là hậu môn - sinh dục; tiếp đến là sinh dục - miệng; và sau cùng là sinh dục - sinh dục. Điều này cho thấy nguy cơ lây nhiễm không chỉ giới hạn ở hình thức quan hệ duy nhất.

Bác sĩ Lợi Em nhấn mạnh các bệnh lây truyền qua đường tình dục nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây biến chứng, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản và làm tăng nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Do đó, người dân cần nâng cao ý thức quan hệ tình dục an toàn, sử dụng biện pháp bảo vệ phù hợp, đồng thời chủ động thăm khám chuyên khoa khi có dấu hiệu bất thường như tổn thương da, niêm mạc, tiết dịch bất thường hoặc đau rát.

Bệnh lây truyền qua đường tình dục là nhóm các căn bệnh được lây truyền từ người này sang người khác thông qua các hành vi tiếp xúc tình dục (bao gồm đường âm đạo, hậu môn và miệng).

Ngoài ra, một số bệnh trong nhóm này còn có thể lây qua các con đường phi tình dục như từ mẹ sang con (trong quá trình mang thai hoặc sinh nở); Qua đường truyền máu hoặc dùng chung kim tiêm; Tiếp xúc trực tiếp với vết thương hở của người bệnh (đối với một số loại như sùi mào gà, giang mai).

Tác nhân gây bệnh phổ biến:

Do vi khuẩn: Thường có thể chữa khỏi bằng kháng sinh. Tiêu biểu là: Giang mai, Lậu, Chlamydia.

Do virus: Thường không thể chữa khỏi hoàn toàn mà chỉ có thể kiểm soát triệu chứng. Tiêu biểu là: HIV, HPV (Sùi mào gà), Herpes (Mụn rộp sinh dục), viêm gan B.

Do ký sinh trùng/nấm: Như trùng roi âm đạo hoặc nấm men.