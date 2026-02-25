Đãi ngộ chưa từng có cho bác sĩ nội trú ở TP.HCM

UBND TP.HCM sẽ hỗ trợ đào tạo bác sĩ nội trú, bổ sung tối thiểu 250 nhân lực chất lượng cao đến năm 2030, đồng thời xây dựng đội ngũ quản trị bệnh viện chuyên nghiệp.

Bác sĩ nội trú thường được xem là lực lượng tinh hoa trong ngành Y. Ảnh: Duy Hiệu.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án “Chính sách đặc thù hỗ trợ đào tạo bác sĩ nội trú đáp ứng nhu cầu phát triển chuyên sâu và xây dựng đội ngũ quản trị bệnh viện đáp ứng yêu cầu phát triển y tế trong kỷ nguyên mới giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo”.

Theo quyết định, đề án được xây dựng trên cơ sở các nghị quyết của Trung ương và Quốc hội về cơ chế đặc thù phát triển TP.HCM, cùng định hướng nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Thành phố xác định phát triển nguồn nhân lực y tế chuyên sâu là một trong những trụ cột để xây dựng trung tâm y tế chuyên khoa sâu của khu vực phía Nam và cả nước.

Trong đó, bác sĩ nội trú được xem là lực lượng nòng cốt. Đây là nhóm bác sĩ được tuyển chọn nghiêm ngặt, trải qua chương trình đào tạo chuyên sâu, gắn chặt giữa lý thuyết và thực hành lâm sàng tại bệnh viện.

Việc tăng số lượng và nâng cao chất lượng bác sĩ nội trú được kỳ vọng giúp các bệnh viện công lập làm chủ kỹ thuật cao, triển khai các phương pháp điều trị hiện đại, đồng thời tăng năng lực đào tạo, chuyển giao kỹ thuật.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030 bổ sung tối thiểu 250 bác sĩ nội trú cho các bệnh viện công lập trực thuộc Sở Y tế. Thành phố phấn đấu nâng tỷ lệ bác sĩ nội trú lên ít nhất 13% tổng số bác sĩ tại các bệnh viện chuyên sâu. Đây là chỉ tiêu quan trọng nhằm bảo đảm cơ cấu nhân lực hợp lý, tăng tính bền vững cho hệ thống y tế công lập.

Đề án áp dụng đối với các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế và các trường đại học y khoa trên địa bàn thành phố có đào tạo bác sĩ nội trú. Ngoài ra, các bác sĩ trúng tuyển chương trình đào tạo theo nhu cầu nhân lực ngành y tế giai đoạn 2025-2030 cũng thuộc phạm vi điều chỉnh.

Hiện nay, trên địa bàn TP.HCM có 3 cơ sở đào tạo chương trình bác sĩ nội trú gồm Đại học Y Dược TP.HCM, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Trường Đại học Khoa học Sức khỏe - Đại học Quốc gia TP.HCM. Đây là các đơn vị đào tạo nguồn nhân lực bác sĩ nội trú chủ lực cho hệ thống y tế thành phố và khu vực phía Nam.

Về cơ chế tài chính, ngân sách nhà nước sẽ bảo đảm kinh phí theo phân cấp. Thành phố đồng thời khuyến khích các bệnh viện công lập tự chủ tham gia hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí cho bác sĩ nội trú trên cơ sở ký cam kết phục vụ lâu dài sau đào tạo.

Cơ chế này hướng đến mục tiêu vừa thu hút nhân lực chất lượng cao, vừa tạo sự gắn bó ổn định với hệ thống y tế công lập, hạn chế tình trạng dịch chuyển sang khu vực tư nhân.

Song song đào tạo chuyên môn, đề án còn tập trung xây dựng đội ngũ quản trị bệnh viện chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh tự chủ tài chính và hội nhập quốc tế. Thành phố dự kiến triển khai các chương trình đào tạo về quản lý tài chính bệnh viện, quản lý chất lượng theo chuẩn quốc tế, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực thi chính sách y tế.

Mỗi bệnh viện phấn đấu có ít nhất 2 viên chức quản lý tham gia chương trình phát triển đội ngũ quản trị. Đối tượng bao gồm giám đốc, phó giám đốc bệnh viện; trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế; cùng đội ngũ công chức, viên chức nằm trong quy hoạch chức danh lãnh đạo, đặc biệt là cán bộ trẻ dưới 40 tuổi.

Sở Y tế được giao chủ trì triển khai đề án, xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm, theo dõi, đánh giá kết quả và phối hợp với Sở Tài chính trong việc tham mưu bố trí nguồn lực. Các trường đại học y khoa có trách nhiệm bảo đảm chất lượng đào tạo bác sĩ nội trú theo đúng quy định, gắn với nhu cầu thực tiễn của hệ thống khám chữa bệnh.