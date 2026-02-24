Nôn gần 1 lít máu, người đàn ông nguy kịch vì loại đồ uống quen thuộc

"Mở mắt ra là uống rượu", người đàn ông 50 tuổi nhập viện trong tình trạng nôn ồ ạt gần 1 lít máu, huyết áp tụt sâu vì biến chứng xơ gan.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Đinh Hà.

Trưa 23/2, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, tiếp nhận bệnh nhân N.C.C. (50 tuổi, ở Hải Phòng) trong tình trạng xuất huyết tiêu hóa ồ ạt, sốc mất máu nặng trên nền xơ gan do nghiện rượu kéo dài hơn 20 năm.

Người nhà cho biết bệnh nhân có thói quen "mở mắt ra là uống rượu". Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, ông uống rượu liên tục từ sáng đến tối, gần như ngày nào cũng trong tình trạng say.

Theo bác sĩ Bùi Xuân Bắc, bệnh nhân có tiền sử lạm dụng rượu nghiêm trọng, tiêu thụ trên 1 lít rượu mỗi ngày suốt hơn hai thập kỷ. Khoảng 5 năm gần đây, khi nghỉ làm, mức độ uống rượu tăng rõ rệt, gần như kéo dài cả ngày. Ông từng nhiều lần được chẩn đoán xơ gan do rượu và giãn vỡ tĩnh mạch thực quản, không ghi nhận viêm gan B, C hay nguyên nhân gan khác.

Bệnh khởi phát đột ngột khi bệnh nhân nôn ra lượng máu lớn, sau đó tiếp tục nôn nhiều lần với tổng lượng ước tính khoảng 1 lít trước khi nhập viện. Thời điểm vào cấp cứu, người bệnh kích thích, vật vã, tay chân lạnh, mạch nhanh, nhỏ, khó bắt, huyết áp tụt sâu chỉ còn khoảng 40 mmHg.

Các bác sĩ lập tức đặt catheter tĩnh mạch trung tâm dưới hướng dẫn siêu âm, hồi sức tích cực, truyền máu và chế phẩm máu để ổn định tuần hoàn, kiểm soát chảy máu. Trong chưa đầy 24 giờ, bệnh nhân phải truyền gần 3 lít chế phẩm máu.

Sau khi huyết áp tạm ổn định, nội soi tiêu hóa khẩn cấp ghi nhận giãn tĩnh mạch thực quản độ III đã vỡ, biến chứng nguy hiểm thường gặp ở bệnh nhân xơ gan do tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Ê-kíp tiến hành thắt nhiều vòng cao su để cầm máu. Tuy nhiên, nguy cơ tái phát vẫn cao do rối loạn đông máu nặng trên nền suy gan mạn.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Kết quả xét nghiệm cho thấy chức năng gan của ông C. suy giảm nghiêm trọng: tiểu cầu giảm sâu khiến máu khó đông, thời gian prothrombin chỉ còn khoảng 30%, men gan tăng cao, nồng độ amoniac máu tăng mạnh. Bệnh nhân đồng thời giảm bạch cầu, cho thấy tình trạng suy giảm miễn dịch do xơ gan tiến triển.

Trước rối loạn đông máu nặng và nguy cơ chảy máu không kiểm soát, các bác sĩ phải hội chẩn liên chuyên khoa để cân nhắc can thiệp ngoại khoa. Tuy nhiên, nguy cơ không qua khỏi trong mổ rất cao vì chỉ cần một can thiệp nhỏ cũng có thể gây xuất huyết ồ ạt không cầm được. Hiện bệnh nhân được hồi sức tích cực và theo dõi sát.

Bác sĩ Bắc cảnh báo xơ gan do rượu là hậu quả của quá trình tổn thương gan kéo dài vì lạm dụng rượu bia. Khi bệnh đã tiến triển, chỉ một đợt uống rượu nhiều cũng có thể kích hoạt xuất huyết tiêu hóa nguy kịch, đe dọa trực tiếp tính mạng. Việc tiếp tục uống rượu sau khi đã được chẩn đoán xơ gan khiến tiên lượng xấu đi rất nhanh.

Bác sĩ khuyến cáo người dân không lạm dụng rượu bia và tuyệt đối ngừng rượu khi đã có bệnh gan. Khi xuất hiện các dấu hiệu như nôn ra máu, đi ngoài phân đen, mệt lả, vàng da hoặc rối loạn ý thức, cần đến cơ sở y tế ngay lập tức, bởi xuất huyết tiêu hóa do xơ gan có thể gây mất mạng trong thời gian rất ngắn nếu không được cấp cứu kịp thời.