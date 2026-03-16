5 thói quen xấu trước khi ngủ âm thầm gây hại cho thận

Những thói quen trước khi ngủ tưởng chừng vô hại nhưng nếu duy trì lâu dài có thể âm thầm gây hại cho thận mà nhiều người không nhận ra.

Cơ thể thiếu nước có thể khiến nước tiểu trở nên cô đặc, làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận. Ảnh: Freepik.

Thận được ví như “bộ lọc” quan trọng của cơ thể. Mỗi ngày, cơ quan này đảm nhiệm việc lọc máu, đào thải các chất cặn bã ra ngoài qua nước tiểu, đồng thời điều hòa lượng nước, cân bằng điện giải và góp phần điều chỉnh huyết áp. Tuy nhiên, nhiều tổn thương ở thận thường tiến triển âm thầm trong thời gian dài và chỉ được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn nặng.

Ngoài chế độ ăn uống và bệnh lý nền, những thói quen sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là thói quen trước khi đi ngủ cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe của thận. Một số hành vi tưởng chừng vô hại nhưng nếu duy trì lâu dài có thể khiến thận phải làm việc quá tải, từ đó làm tăng nguy cơ tổn thương. Theo trang Sohu, dưới đây là 5 thói quen phổ biến cần sớm thay đổi.

Thức khuya thường xuyên

Thức khuya là thói quen khá phổ biến trong cuộc sống hiện đại, khi nhiều người dành thời gian ban đêm để làm việc, xem điện thoại hoặc giải trí. Tuy nhiên, việc ngủ muộn kéo dài có thể làm rối loạn nhịp sinh học của cơ thể, khiến các cơ quan nội tạng – trong đó có thận không có đủ thời gian nghỉ ngơi và phục hồi.

Nhiều nghiên cứu cho thấy thiếu ngủ hoặc ngủ muộn kéo dài có thể làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa, ảnh hưởng đến chức năng lọc của thận và làm suy giảm sức khỏe tổng thể.

Nhịn tiểu trước khi ngủ

Không ít người có thói quen nhịn tiểu trước khi đi ngủ để tránh phải thức dậy vào ban đêm. Tuy nhiên, việc giữ nước tiểu trong bàng quang quá lâu có thể làm tăng áp lực lên hệ tiết niệu và tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

Về lâu dài, thói quen này có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu và ảnh hưởng đến chức năng của thận.

Thức khuya thường xuyên có thể làm rối loạn nhịp sinh học của cơ thể. Ảnh: Shutterstock.

Thường xuyên ăn đêm

Ăn khuya, đặc biệt là các món nhiều muối, dầu mỡ hoặc thực phẩm chế biến sẵn, có thể khiến hệ tiêu hóa và thận phải hoạt động ngay cả khi cơ thể cần nghỉ ngơi. Lượng muối và chất béo dư thừa không chỉ gây áp lực cho thận mà còn có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp - một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến bệnh thận.

Duy trì thói quen ăn khuya trong thời gian dài còn dễ dẫn đến tăng cân và rối loạn chuyển hóa.

Uống nhiều rượu bia trước khi ngủ

Một số người cho rằng uống rượu vào buổi tối có thể giúp dễ ngủ hơn. Tuy nhiên, rượu bia có thể gây mất nước và khiến thận phải làm việc nhiều hơn để đào thải các chất độc ra khỏi cơ thể.

Ngoài ra, việc tiêu thụ rượu bia thường xuyên còn có thể ảnh hưởng đến huyết áp và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý chuyển hóa, gián tiếp gây tổn thương thận.

Uống quá ít nước trong ngày

Cơ thể thiếu nước có thể khiến nước tiểu trở nên cô đặc, làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận và gây khó khăn cho quá trình đào thải chất thải của cơ thể. Nhiều người chỉ uống nước khi cảm thấy khát, trong khi lúc đó cơ thể đã bắt đầu rơi vào tình trạng thiếu nước nhẹ.

Việc duy trì thói quen uống đủ nước mỗi ngày sẽ giúp thận hoạt động hiệu quả hơn và hỗ trợ quá trình thanh lọc của cơ thể.