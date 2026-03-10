7 dấu hiệu âm thầm cảnh báo ung thư dạ dày

Ung thư dạ dày thường khởi phát chậm và dễ bị bỏ sót vì các dấu hiệu ban đầu dễ nhầm lẫn với nhiều vấn đề tiêu hóa như ợ chua, no nhanh, khó tiêu hoặc đau bụng không thường xuyên.

Ung thư dạ dày là loại ung thư phổ biến thứ 4 ở nam giới và thứ 7 ở nữ giới. Ảnh: Live Science.

Ung thư dạ dày, còn được gọi là ung thư biểu mô dạ dày, xảy ra khi các tế bào ung thư bắt đầu phát triển trong dạ dày. Điều này có thể xảy ra ở bất kỳ phần nào của dạ dày, tuy nhiên, trong hầu hết trường hợp, nó xảy ra ở phần chính của dạ dày, được gọi là thân dạ dày.

Theo Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới, ung thư dạ dày là loại ung thư phổ biến thứ 5 trên toàn thế giới. Đây là loại ung thư phổ biến thứ 4 ở nam giới và thứ 7 ở nữ giới. Có 968.784 trường hợp ung thư dạ dày mới vào năm 2022.

Bệnh thường khởi phát chậm và dễ bị bỏ sót vì các dấu hiệu ban đầu tương tự vấn đề tiêu hóa thông thường như ợ chua, khó tiêu hoặc đau bụng thỉnh thoảng. Tuy nhiên, phát hiện sớm các dấu hiệu cảnh báo có thể cải thiện kết quả điều trị.

Dưới đây là một số dấu hiệu của ung thư dạ dày không nên phớt lờ.

Chứng khó tiêu hoặc ợ nóng kéo dài

Theo NDTV, cảm giác ợ chua nhẹ hoặc nóng rát ở vùng bụng trên là phổ biến và thường vô hại. Tuy nhiên, khi nó xảy ra thường xuyên hoặc liên tục, đó có thể là dấu hiệu của ung thư dạ dày.

Trong trường hợp này, cảm giác nóng rát hoặc khó chịu thường xuất hiện ngay phía trên rốn (vùng bụng trên - giữa) và có thể không cải thiện khi dùng thuốc kháng axit thường xuyên hoặc thay đổi lối sống đơn giản. Loại khó tiêu này thường tái phát nhiều lần trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng, ngay cả khi không có nguyên nhân rõ ràng.

Cảm thấy no sau khi ăn những bữa ăn rất nhỏ

Nhiều người thỉnh thoảng cảm thấy no nhanh. Tuy nhiên, ở bệnh ung thư dạ dày, cảm giác no trở thành hiện tượng thường xuyên. Ngay cả một phần nhỏ thức ăn cũng khiến người bệnh cảm thấy quá nhiều, thậm chí phải ngừng ăn giữa chừng vì dạ dày quá đầy, căng tức hoặc nặng nề.

Điều này xảy ra do khối u phát triển ở phần trên hoặc giữa dạ dày, làm giảm không gian chứa thức ăn hoặc làm tắc nghẽn một phần đường dẫn thức ăn ra khỏi dạ dày.

Cảm giác no nhanh dù chỉ ăn rất ít là triệu chứng phổ biến ở người bệnh ung thư dạ dày. Ảnh: Gutclinic.

Sụt cân không rõ nguyên nhân

Theo Medical News Today, sụt cân mà không có chế độ ăn kiêng chủ động, tăng cường tập thể dục hoặc thay đổi lối sống là triệu chứng đáng lo ngại. Trong ung thư dạ dày, giảm cân có thể xảy ra dần dần do khối u cản trở quá trình tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng, đồng thời làm giảm cảm giác thèm ăn.

Người bệnh có thể ăn ít hơn, đồng thời cơ thể không hấp thụ calo và chất dinh dưỡng hiệu quả. Điều này dẫn đến gầy yếu, suy nhược và mất khối lượng cơ bắp. Giảm cân đặc biệt đáng lo ngại khi đi kèm với chứng khó tiêu, đau bụng hoặc cảm giác no sớm.

Đau bụng hoặc khó chịu liên tục ở vùng bụng

Một trong những dấu hiệu quan trọng khác là đau âm ỉ hoặc khó chịu dai dẳng ở vùng bụng trên. Không giống chứng đau quặn bụng thỉnh thoảng do ăn uống không ngon miệng, cơn đau này kéo dài và có thể dần trở nên tồi tệ hơn theo thời gian. Cơn đau thường xuất hiện ở vùng ngay trên rốn.

Nguyên nhân gây đau có thể là chính khối u, do loét niêm mạc dạ dày, hoặc do chèn ép các cơ quan lân cận. Đôi khi cơn đau càng tồi tệ hơn vào ban đêm hoặc sau bữa ăn.

Buồn nôn, nôn mửa hoặc nôn ra máu

Buồn nôn thường xuyên hoặc nôn mửa tái phát, đặc biệt là sau bữa ăn, có thể là dấu hiệu của vấn đề ở dạ dày. Trong một số trường hợp ung thư dạ dày, khối u có thể làm hẹp đường ra của dạ dày, dẫn đến nôn mửa tái phát.

Nôn ra máu, hoặc nôn ra chất dịch như bã cà phê, là trường hợp cấp cứu nghiêm trọng và có thể là dấu hiệu chảy máu ở đường tiêu hóa trên. Điều này có thể xảy ra khi khối u ăn mòn niêm mạc dạ dày và gây chảy máu nội tạng.

Ung thư dạ dày cũng khiến người bệnh dễ bị buồn nôn, nôn mửa, khó chịu ở bụng, đặc biệt sau bữa ăn. Ảnh: Shutterstock.

Chán ăn và mệt mỏi

Tình trạng giảm cảm giác thèm ăn thường thấy ở những người được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày. Người bệnh có thể đơn giản là "không muốn ăn", ngay cả những món ăn họ thường thích. Điều này có thể dần dần dẫn đến giảm lượng thức ăn nạp vào.

Đồng thời, người bệnh cũng cảm thấy mệt mỏi, yếu ớt hoặc khó thở bất thường. Tình trạng mệt mỏi này có thể là do thiếu máu, xảy ra khi có hiện tượng chảy máu liên tục trong dạ dày.

Phân đen hoặc sệt như nhựa đường, hoặc có máu trong phân

Phân đen, sẫm màu, sệt như nhựa đường kèm theo mùi hôi đặc trưng là dấu hiệu của chảy máu từ đường tiêu hóa trên, bao gồm cả dạ dày. Máu sẽ sẫm màu hơn khi đi qua ruột, và đây có thể là dấu hiệu của khối u dạ dày bị loét.

Đôi khi chảy máu chậm và không rõ ràng, nhưng vẫn có thể gây thiếu máu, dẫn đến da xanh xao, yếu ớt và khó thở. Có máu trong phân là dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm khác.