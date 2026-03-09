TP.HCM tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

TP.HCM sẽ tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân vào ngày 29/3 tại đường Lê Duẩn, dự kiến thu hút hơn 4.000 người tham gia nhằm lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao.

TP.HCM từng tổ chức giải chạy với sự tham gia của hơn 6.000 người. Ảnh: BTC.

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch 75/KH-UBND về việc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2026. Hoạt động cấp thành phố dự kiến thu hút từ 4.000 người tham gia với cự ly tối thiểu 2 km.

Theo kế hoạch, sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 29/3 trên đường Lê Duẩn (đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Công Xã Paris). Trong đó, ngày 28/3 tổng duyệt và ngày 29/3 tổ chức chạy chính thức.

Ban tổ chức bố trí hai lộ trình chạy gồm 2 km và 5 km, đều xuất phát từ Công viên 30/4 trên đường Lê Duẩn. Lộ trình đi qua nhiều tuyến đường trung tâm như Công Xã Paris, Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ, Lê Thánh Tôn và Pasteur trước khi về đích tại đường Lê Duẩn.

Chương trình cấp thành phố diễn ra từ 6h30 đến 9h30 ngày 29/3 với các hoạt động như biểu diễn nghệ thuật, chào cờ, đọc “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát biểu khai mạc và phát lệnh xuất phát.

Ở cấp xã, phường và đặc khu, Ngày chạy Olympic sẽ được tổ chức trong tháng 3/2026 tại các tuyến đường hoặc khu vực phù hợp trên địa bàn. Quy mô tối thiểu 500 người tham gia với cự ly ít nhất 1 km. Các địa phương có thể tổ chức thi chạy giữa các khối hoặc lồng ghép với các giải thể thao quần chúng phù hợp điều kiện thực tế.

Hoạt động nhằm thiết thực kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành thể dục thể thao và 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đồng thời khuyến khích người dân tham gia rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống.