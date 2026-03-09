Càng uống cà phê càng mệt: Sai lầm từ thời điểm nạp caffeine

Thời điểm uống cà phê đúng trong ngày có thể giúp ngăn ngừa tình trạng kích thích quá mức, các vấn đề về tiêu hóa và bồn chồn.

Thưởng thức một tách cà phê ngay khi thức dậy không phải là ý tưởng tuyệt vời. Ảnh: Freepik.

Cà phê là một trong những loại đồ uống được tiêu thụ phổ biến nhất trên thế giới. Vào những ngày bạn cảm thấy thiếu năng lượng, buồn ngủ quá mức và không thể tập trung vào công việc, cà phê có thể là giải pháp hoàn hảo.

Nó đã trở thành một phần trong thói quen mỗi sáng của nhiều người, với mục đích khởi động ngày mới, duy trì năng suất trong giờ làm việc hoặc vượt qua cơn buồn ngủ buổi chiều.

Lợi ích của cà phê

Theo NDTV, cà phê chứa caffeine, chất kích thích tự nhiên giúp tăng cường sự tỉnh táo, cải thiện khả năng tập trung và tăng mức năng lượng tổng thể. Nó tăng cường năng lượng và sự tập trung chủ yếu bằng cách thay đổi cách não bộ xử lý sự mệt mỏi và động lực. Tác dụng của caffeine bắt đầu xuất hiện trong vòng 15-30 phút sau khi uống.

Cà phê có thể tăng cường hiệu suất thể chất bằng cách tăng mức adrenaline, điều này đặc biệt có lợi cho các vận động viên hoặc những người tham gia các hoạt động gắng sức.

Một số nghiên cứu cho thấy việc thường xuyên uống cà phê có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh như Parkinson và Alzheimer, đồng thời có thể có tác dụng bảo vệ chống lại bệnh tiểu đường loại 2.

Thời điểm nào nên uống cà phê?

Thời điểm uống cà phê thích hợp có thể giúp ngăn ngừa tình trạng kích thích quá mức, các vấn đề về tiêu hóa và bồn chồn.

Thời điểm tốt nhất để uống cà phê nhằm đạt mức năng lượng tối ưu. Để tối đa hóa tác dụng tăng cường năng lượng, thời điểm uống cà phê rất quan trọng:

Tránh uống vào buổi sáng sớm

Uống cà phê ngay sau khi thức dậy thường xung đột với thời điểm cortisol trong cơ thể đạt đỉnh điểm tự nhiên, hormone chịu trách nhiệm cho sự tỉnh táo. Việc đưa caffeine vào cơ thể ở thời điểm này có thể dẫn đến kích thích quá mức, tăng cảm giác bồn chồn và làm tăng nhanh khả năng dung nạp caffeine.

Đặc biệt, cà phê có tính axit và có thể gây ra hiện tượng dư thừa axit dạ dày khi uống lúc đói. Hãy uống sau khi đã ăn sáng để tránh gây khó chịu đường ruột.

Tuân thủ quy tắc 60-90 phút

Hãy đợi ít nhất một giờ sau khi thức dậy trước khi uống tách cà phê đầu tiên để cho nồng độ cortisol tự nhiên bắt đầu giảm xuống. Điều này sẽ giúp bạn tăng cường sự tỉnh táo khi bắt đầu công việc trong ngày. Để tối đa hóa mức năng lượng, thời điểm tốt nhất để uống cà phê là vào giữa đến cuối buổi sáng, cụ thể là từ 9:30 đến 11:30 sáng.

Cảm giác uể oải buổi chiều

Nếu bạn muốn chống lại sự mệt mỏi giữa trưa, hãy cân nhắc uống một tách cà phê vào khoảng 13h-15h chiều. Điều này có thể giúp duy trì năng suất mà không ảnh hưởng quá nhiều đến giấc ngủ ban đêm.

Tăng cường năng lượng trước khi tập luyện

Cà phê là thức uống tuyệt vời trước khi tập luyện, giúp cải thiện hiệu suất thể chất. Hãy uống cà phê 30-60 phút trước khi tập thể dục để đạt nồng độ caffeine cao nhất trong máu.

Tránh uống muộn

Nói chung, tốt nhất là nên tránh uống cà phê vào cuối buổi chiều hoặc buổi tối, vì nó có thể làm rối loạn giấc ngủ.

Thời điểm uống cà phê thích hợp có thể giúp ngăn ngừa tình trạng kích thích quá mức, các vấn đề về tiêu hóa và bồn chồn. Ảnh: Pexels.

Cách thưởng thức cà phê an toàn

Một số nguyên tắc khác giúp bạn thưởng thức cà phê an toàn bao gồm:

- Điều độ là chìa khóa: Hãy đặt mục tiêu uống 3-4 tách cà phê mỗi ngày, đây thường được coi là mức an toàn đối với mọi người. Uống quá nhiều có thể dẫn đến bồn chồn, lo lắng và rối loạn giấc ngủ.

- Uống đủ nước: Cà phê có thể có tác dụng lợi tiểu nhẹ, vì vậy hãy đảm bảo bạn uống đủ nước suốt cả ngày để tránh mất nước.

- Hạn chế đường và các chất phụ gia khác: Để cà phê vẫn là lựa chọn lành mạnh, hãy lưu ý đến lượng đường và các chất phụ gia giàu calo. Cố gắng uống cà phê đen hoặc với lượng kem và chất tạo ngọt tối thiểu.

- Lắng nghe cơ thể: Khả năng dung nạp caffeine của mỗi người là khác nhau, vì vậy, hãy chú ý xem cà phê ảnh hưởng đến bạn như thế nào và điều chỉnh lượng tiêu thụ cho phù hợp.

- Chia nhỏ liều dùng: Uống caffeine với liều lượng nhỏ, thường xuyên trong suốt cả ngày có thể giúp duy trì sự tỉnh táo ổn định hơn so với một liều lớn duy nhất.

Theo Healthline, một người trưởng thành khỏe mạnh có thể dùng tối đa 400 mg caffeine mỗi ngày, tương đương khoảng 4 tách (950 ml) cà phê. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai và cho con bú nên hạn chế dưới 300 mg/ngày, thậm chí một số nghiên cứu khuyến nghị mức an toàn hơn là 200 mg/ngày.

Caffeine không chỉ có trong cà phê mà còn xuất hiện trong trà, nước ngọt, nước tăng lực và chocolate đen. Lượng caffeine từ các thực phẩm này có thể cộng dồn, làm tăng tổng lượng hấp thụ trong ngày. Vì vậy, nếu thường xuyên uống các đồ uống chứa caffeine, bạn nên điều chỉnh lượng dùng để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.