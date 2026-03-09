Người đàn ông tự cắt bộ phận sinh dục trong phút mất kiểm soát

Người đàn ông ở Lạng Sơn tự cắt bộ phận sinh dục sau khi uống rượu, nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ phải vi phẫu khẩn cấp nối lại hệ mạch tinh hoàn.

Các bác sĩ thực hiện ca vi phẫu phức tạp cấp cứu nối mạch thừng tinh hai bên cho người bệnh. Ảnh: BVCC.

Một người đàn ông 42 tuổi, ở Lạng Sơn, vừa được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng sốc mất máu nặng, huyết áp tụt sâu sau khi tự dùng dao cắt bộ phận sinh dục. Vùng bẹn - bìu của bệnh nhân tổn thương nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Theo các bác sĩ Trung tâm Nam học, đây là một trong những ca tổn thương thừng tinh phức tạp và hiếm gặp nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Khai thác bệnh sử cho thấy người bệnh có tiền sử xơ gan do rượu và thường xuyên sử dụng rượu bia. Trong một phút mất kiểm soát, người đàn ông đã bộc phát hành vi tự cắt "của quý", gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Khi nhập viện, bệnh nhân có vết thương rộng vùng bẹn, đứt hoàn toàn bó mạch thừng tinh hai bên, mất máu ồ ạt và rơi vào tình trạng sốc. Các bác sĩ nhận định nếu không được xử trí kịp thời trong "giờ vàng", bộ phận sinh dục có nguy cơ hoại tử.

Trước tình trạng nguy cấp, ThS.BS Nguyễn Hữu Thảo cùng ê-kíp đã khẩn trương tiến hành ca vi phẫu cấp cứu nhằm nối lại toàn bộ hệ thống mạch máu và ống dẫn tinh hai bên.

"Trong môi trường tổn thương chảy máu phức tạp, việc phân biệt động mạch tinh, tĩnh mạch tinh và ống dẫn tinh giống như tìm sợi chỉ giữa một đám rối. Chúng tôi phải sử dụng kính vi phẫu phóng đại 8-10 lần để nhận diện lại từng cấu trúc mạch máu", bác sĩ Thảo cho biết.

Theo bác sĩ Thảo, việc xác định đúng cấu trúc giải phẫu và khâu nối chính xác là yếu tố quyết định thành công của ca mổ. Chỉ một sai lệch rất nhỏ cũng có thể khiến toàn bộ nỗ lực thất bại. Trường hợp đứt thừng tinh hai bên nghiêm trọng như vậy là cực kỳ hiếm gặp trong thực tế lâm sàng.

Các chuyên gia cho biết tinh hoàn không chỉ là cơ quan sinh sản mà còn là “nhà máy” sản xuất testosterone - hormone quyết định bản lĩnh, sức khỏe sinh lý cũng như tâm lý của nam giới. Dù bệnh nhân đã có hai con, việc bảo tồn tinh hoàn vẫn có ý nghĩa sống còn đối với chất lượng cuộc sống sau này.

Nhờ được phẫu thuật kịp thời, hệ thống mạch máu của bệnh nhân đã được tái lập tuần hoàn, mở ra cơ hội hồi phục chức năng cho người bệnh trong thời gian tới.

Từ trường hợp này, các bác sĩ nam học tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cảnh báo việc lạm dụng rượu bia không chỉ gây tổn thương gan mạn tính như viêm gan hay xơ gan, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương, làm suy giảm khả năng kiểm soát hành vi.

Trong những thời điểm mất tỉnh táo, người bệnh có thể thực hiện các hành động nguy hiểm, để lại hậu quả nặng nề, thậm chí đe dọa tính mạng và gây tổn hại vĩnh viễn đến chức năng sinh sản.