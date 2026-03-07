Những 'đóa hồng' ở nơi khốc liệt nhất

Hơn 10 năm làm hồi sức, tôi đã chứng kiến nhiều khoảnh khắc không thể quên. Tôi vẫn nhớ một lần, người vợ của bệnh nhân nắm tay và nói chồng chị là trụ cột của gia đình. Chị biết có thể anh sẽ không còn khỏe mạnh như trước, nhưng chỉ mong chồng còn sống, để các con còn bố. Những lời nói giản dị ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Giữa những tiếng máy thở, những hồi chuông báo động và ca trực kéo dài suốt đêm, chúng tôi vẫn chiến đấu từng phút để giữ lại sự sống cho bệnh nhân.