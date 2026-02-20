Đêm mùng 3 Tết 'nghẹt thở' tại khoa Cấp cứu Chợ Rẫy

Là bệnh viện tuyến cuối phía Nam, các bác sĩ khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy gần như không có khái niệm nghỉ Tết. Từ mùng 2, lượng bệnh nhân bắt đầu tăng rõ rệt, trung bình 10-15%, có năm lên đến 30% so với ngày thường. Bác sĩ Nguyễn Trọng Phương, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết có những trường hợp tổn thương quá nặng, vượt ngoài khả năng can thiệp của y khoa, và đó là điều khiến đội ngũ điều trị không khỏi day dứt. “Chúng tôi luôn đồng cảm và chia sẻ sâu sắc với mất mát của gia đình người bệnh”, ông nói.