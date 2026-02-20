Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đêm mùng 3 Tết 'nghẹt thở' tại khoa Cấp cứu Chợ Rẫy

  • Thứ sáu, 20/2/2026 10:50 (GMT+7)
  • 22 giờ trước

Đêm mùng 3 Tết Bính Ngọ, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), liên tục đón xe ra vào. Băng ca ken kín hành lang, bác sĩ căng mình giành giật sự sống cho từng bệnh nhân.

khoa Cap cuu anh 1

Đêm mùng 3 Tết, khi nhiều gia đình còn đang quây quần bên mâm cơm Tết, các bác sĩ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy đã bước vào một ca trực căng thẳng. Tiếng còi cấp cứu dội vào màn đêm, ánh đèn chớp đỏ quét ngang mặt đường rồi tắt lịm khi xe thắng gấp trước cổng bệnh viện trên đường Nguyễn Chí Thanh. Từng chiếc xe mang biển số từ nhiều tỉnh miền Tây khác nhau nối đuôi nhau tiến vào.
khoa Cap cuu anh 2

Lượng bệnh nhân đổ về tăng rõ rệ, từ tai nạn giao thông, ẩu đả, đến những ca bệnh nội khoa trở nặng sau những ngày nghỉ dài. Ghi nhận của Tri Thức - Znews, càng về khuya, khoa Cấp cứu gần như không còn khoảng trống. Bệnh nhân tiếp tục được đưa vào, băng ca xếp sát nhau thành từng dãy, kéo dài từ khu tiếp nhận đến tận hành lang phía trong.

khoa Cap cuu anh 3

Gần 0h, bà Nguyễn Hồng Em (66 tuổi, Vĩnh Long) đứng nép trước cửa phòng chờ, tay đan chặt vào nhau, ánh mắt không rời về phía cánh cửa đóng kín nơi chồng bà đang được cấp cứu. Người phụ nữ cho biết chồng bà được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau bụng dữ dội. Cơn đau đến bất ngờ, quặn thắt, khiến ông không thể đứng vững. Đã vài giờ trôi qua từ lúc nhập viện, nhưng bà vẫn đang chờ thông tin cụ thể từ bác sĩ.

khoa Cap cuu anh 4

Mỗi dịp lễ Tết, khi tần suất các bữa tiệc tăng cao, cơ sở y tế thường ghi nhận áp lực lớn từ sự gia tăng của số ca cấp cứu. Phổ biến nhất là tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn, với nhiều ca nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não hoặc đa chấn thương nặng. Sau đó là những ca thương tích do xô xát trên bàn nhậu, khi mâu thuẫn nhỏ bị đẩy đi xa hơn bởi men rượu và sự thiếu kiểm soát.

khoa Cap cuu anh 5

Trên băng ca đẩy vội vào khu cấp cứu, anh Phan Văn Nam (29 tuổi, phường Bảo Lộc, Lâm Đồng) gần như không còn nhận ra gương mặt mình phản chiếu trong gương. Khuôn mặt anh chằng chịt vết thương, một bên mắt bầm đen và sưng húp, mí mắt nặng trĩu vì tụ máu. Anh kể chiều mùng 3 Tết, khoảng 16h, sau khi buổi tiệc, trên đường trở về nhà thì gặp tai nạn. "Tôi được cấp cứu tại bệnh viện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, sau đó tôi yêu cầu được chuyển tuyến xuống Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục theo dõi và khám chuyên sâu hơn", anh Nam nói, giọng mệt mỏi.

khoa Cap cuu anh 6

Trong những ngày Tết, khi nhiều người trở về với gia đình, nhân lực tại khoa Cấp cứu được duy trì ở mức cao nhất. Ngoài kíp trực chính túc trực xuyên đêm, các tua sau phải luôn trong trạng thái sẵn sàng, có mặt tại bệnh viện trong vòng 30-45 phút khi được điều động và không rời khỏi địa bàn thành phố.

khoa Cap cuu anh 7khoa Cap cuu anh 8khoa Cap cuu anh 9khoa Cap cuu anh 10

Ở cuối hành lang cấp cứu là phòng Hồi sức tích cực. Bên trong là khu vực xử trí những ca nặng nhất, nơi bệnh nhân được chuyển vào trong tình trạng suy kiệt, nhiều người mê man, đặt ống thở, nằm giữa hệ thống dây truyền và máy theo dõi dày đặc.

khoa Cap cuu anh 11

Cánh cửa phòng Hồi sức tích cực vừa mở, vài người nhà đã không kìm được cảm xúc. Họ khựng lại trong giây lát, rồi òa khóc khi nhìn thấy người thân nằm lặng im giữa những dây truyền, ống thở và màn hình theo dõi nhấp nháy ánh đèn.
khoa Cap cuu anh 12

Các bác sĩ đang thực hiện siêu âm tại giường để đánh giá tình trạng của bệnh nhân. Hình ảnh siêu âm giúp họ kịp thời phát hiện bất thường và đưa ra quyết định can thiệp ngay khi cần.
khoa Cap cuu anh 13

Sau khi thăm khám ban đầu, tùy từng trường hợp, các nhân viên y tế có thể tiến hành chụp chiếu để đánh giá tổn thương sâu hơn.
khoa Cap cuu anh 14khoa Cap cuu anh 15khoa Cap cuu anh 16khoa Cap cuu anh 17

Nhịp làm việc tại khoa Cấp cứu diễn ra nhanh, gần như không có khoảng trống giữa các thao tác. Băng ca vừa được đẩy vào đã có người tiếp nhận, chỉ vài phút sau lại chuyển sang bước xử trí tiếp theo.

khoa Cap cuu anh 18

Phía sau khoa Cấp cứu, khu vực chờ chật kín người nhà bệnh nhân. Ai nấy ngồi im lặng, ánh mắt dõi về hành lang sáng đèn. Có người mệt quá gục đầu lên balô, áo khoác cuộn vội làm gối, chợp mắt trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Mỗi lần tiếng loa vang lên, mọi người đồng loạt ngẩng lên, dò tìm xem có phải tên người thân mình vừa được gọi. Ngoài kia là những ngày Tết rộn ràng, nhưng tại bệnh viện tuyến cuối phía Nam này, Tết thu lại trong cảm giác chờ đợi và hy vọng.

khoa Cap cuu anh 19

Là bệnh viện tuyến cuối phía Nam, các bác sĩ khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy gần như không có khái niệm nghỉ Tết. Từ mùng 2, lượng bệnh nhân bắt đầu tăng rõ rệt, trung bình 10-15%, có năm lên đến 30% so với ngày thường. Bác sĩ Nguyễn Trọng Phương, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết có những trường hợp tổn thương quá nặng, vượt ngoài khả năng can thiệp của y khoa, và đó là điều khiến đội ngũ điều trị không khỏi day dứt. “Chúng tôi luôn đồng cảm và chia sẻ sâu sắc với mất mát của gia đình người bệnh”, ông nói.
khoa Cap cuu anh 20

Theo bác sĩ Phương, chính những khoảnh khắc khắc nghiệt ấy lại trở thành động lực để ê-kíp nỗ lực nhiều hơn trong từng ca trực. Mỗi quyết định được đưa ra nhanh hơn, mỗi thao tác được thực hiện chuẩn xác hơn, với hy vọng tận dụng tối đa “khoảnh khắc vàng” trong cấp cứu, giữ lại thêm một cơ hội cho người bệnh trước lằn ranh sinh tử.

Chí Hùng - Kỳ Duyên

khoa Cấp cứu TP.HCM Bệnh viện Chợ Rẫy chấn thương Tết

