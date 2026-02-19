6 lưu ý để giữ lửa tình dục thăng hoa

Tết với mâm cao cỗ đầy, rượu bia và đồ ngọt dễ khiến nam giới giảm thể lực, suy giảm nội tiết, ảnh hưởng phong độ nếu không kiểm soát chế độ ăn uống hợp lý.

Nam giới cần tránh uống rượu bia liên tục để giữ phong độ. Ảnh: Freepik.

Theo TS.BS Trà Anh Duy, từng tu nghiệp tại Viện Đại học California (Irvine, Mỹ), nhiều nam giới sau vài ngày nghỉ lễ thường rơi vào tình trạng mệt mỏi, nặng bụng, giảm ham muốn, thậm chí suy giảm chức năng sinh lý. Nguyên nhân không chỉ đến từ việc thiếu ngủ hay uống rượu bia, mà còn liên quan trực tiếp đến chế độ ăn nhiều năng lượng, giàu chất béo bão hòa và đường tinh luyện.

Dưới đây là 6 nguyên tắc ăn uống ngày Tết giúp nam giới giữ thể lực, ổn định nội tiết và duy trì phong độ.

Tránh dư thừa năng lượng, hạn chế chất béo bão hòa

Theo bác sĩ Duy, mâm cỗ Tết thường giàu thịt mỡ, món chiên rán, thực phẩm chế biến ở nhiệt độ cao. Việc nạp quá nhiều chất béo bão hòa và calo có thể khiến cơ thể rơi vào trạng thái viêm mức độ thấp, ảnh hưởng đến hoạt động của testosterone, hormone quan trọng quyết định sinh lý nam.

Chỉ vài ngày ăn uống “thả ga” cũng đủ khiến cơ thể uể oải, giảm ham muốn và giảm khả năng cương. Vì vậy, nam giới nên kiểm soát khẩu phần, tránh ăn quá no, đặc biệt vào buổi tối.

Ưu tiên đạm chất lượng cao, cân đối động - thực vật

Đạm vẫn là dưỡng chất quan trọng giúp duy trì cơ bắp và năng lượng. Tuy nhiên, theo chuyên gia, nên ưu tiên thịt nạc, cá và các loại đậu thay vì tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ nhiều mỡ.

Cá biển giàu omega-3 có lợi cho hệ tim mạch và chức năng nội mô mạch máu, yếu tố quan trọng trong cơ chế cương dương. Bổ sung đạm thực vật từ đậu, hạt cũng giúp giảm gánh nặng chuyển hóa cho cơ thể trong những ngày lễ.

Kiểm soát rượu bia, tránh “uống dồn”

Rượu bia có thể tạo cảm giác hưng phấn tạm thời, nhưng lạm dụng lại làm giảm sản xuất testosterone, tăng estrogen và ảnh hưởng đến chức năng sinh lý. TS.BS Trà Anh Duy khuyến cáo nam giới nên giới hạn lượng cồn tiêu thụ, tránh uống liên tục nhiều ngày hoặc “uống bù” trong các cuộc gặp gỡ. Uống xen kẽ nước lọc, không uống khi đói và biết từ chối khi cần thiết là cách bảo vệ sức khỏe hiệu quả.

Tăng cường rau xanh và trái cây tươi

Một trong những sai lầm phổ biến ngày Tết là thiếu rau xanh và trái cây. Đây là nguồn cung cấp chất xơ, vitamin C, E, kẽm, selenium và các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ mạch máu, tinh trùng và hỗ trợ duy trì testosterone. Việc bổ sung rau xanh đậm, trái cây tươi và các loại hạt không chỉ giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn mà còn giảm stress oxy hóa, yếu tố có liên quan đến suy giảm chức năng sinh lý nam.

Hạn chế ăn mặn và đồ ngọt

Dưa muối, củ kiệu, bánh mứt là món quen thuộc trong ngày Tết nhưng chứa nhiều muối và đường tinh luyện. Ăn mặn kéo dài có thể làm tăng huyết áp, ảnh hưởng đến hệ mạch máu nhỏ, trong đó có mạch máu nuôi dưỡng dương vật. Trong khi đó, tiêu thụ quá nhiều đường làm tăng tích mỡ nội tạng, rối loạn chuyển hóa và có thể làm giảm testosterone. Theo bác sĩ Duy, đây là những yếu tố âm thầm làm suy giảm phong độ nếu kéo dài nhiều năm.

Duy trì vận động và nhịp sinh hoạt hợp lý

Ăn uống chỉ là một phần. Nam giới nên duy trì vận động nhẹ như đi bộ, tập thể dục ngắn tại nhà, tránh thức khuya liên tục. Giấc ngủ đủ và sâu giúp cơ thể tái tạo năng lượng và duy trì nồng độ testosterone ổn định.

Theo bác sĩ Duy, giữ sức khỏe nam giới ngày Tết không đồng nghĩa với việc kiêng khem cực đoan. Điều quan trọng là sự điều độ và lựa chọn thông minh. Khi cơ thể không rơi vào trạng thái “quá tải” vì ăn uống và rượu bia, phong độ, thể lực và đời sống vợ chồng cũng được duy trì ổn định trong suốt mùa lễ.