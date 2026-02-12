Vì sao cần tẩy giun định kỳ?

Để triệt tiêu hoàn toàn mầm bệnh, việc tẩy giun cần được thực hiện cho cả gia đình để ngăn chặn tình trạng trứng giun phát tán qua vật dụng chung và gây vòng lặp lây nhiễm chéo.

Sự hiện diện của ký sinh trùng khiến hệ miễn dịch của cơ thể luôn trong tình trạng phải "chiến đấu", dẫn đến suy giảm sức đề kháng. Ảnh: Freepik.

Tẩy giun là cách sử dụng thuốc tiêu diệt ký sinh trùng hoặc giun đường ruột trong cơ thể trẻ để giải quyết tình trạng nhiễm giun. Việc không tẩy giun cho trẻ thường xuyên có thể khiến các bé có nguy cơ cao nhiễm giun truyền qua đất, ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe và sự phát triển của con.

Lợi ích của việc tẩy giun

Theo India Times, tẩy giun là quá trình cho người uống thuốc chống giun sán để loại bỏ giun trong cơ thể. Việc phóng uế bừa bãi và thói quen rửa tay không hợp vệ sinh dẫn đến sự lây lan của các loại giun ký sinh này vào đất hoặc trái cây và rau quả, sau đó chúng có thể xâm nhập vào cơ thể những người khác khi họ ăn phải.

Một số hành vi mất vệ sinh có thể khiến trẻ dễ bị nhiễm giun bao gồm:

Đi chân trần trên đất có giun

Ăn thức ăn bằng tay bẩn

Uống nước bị ô nhiễm hoặc sữa chưa tiệt trùng

Sử dụng rau chưa rửa để nấu ăn

Tiếp xúc với động vật

Dưới đây là một số lợi ích sức khỏe của việc tẩy giun:

Tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ, từ đó bảo vệ trẻ khỏi các bệnh mạn tính do giun gây ra.

Cải thiện khả năng tập trung và tỷ lệ chuyên cần, giúp học sinh học tập hiệu quả hơn ở trường.

Tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng và kiểm soát các bệnh nhiễm trùng như thiếu máu, tiêu chảy…

Điều trị nhiễm trùng do giun ký sinh và các bệnh ngoài da bằng cách tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh nhờ đặc tính kháng khuẩn của nó.

Giảm nguy cơ nhiễm giun sán trong cộng đồng.

Không chỉ trẻ em mà người lớn cũng dễ bị nhiễm giun. Đặc biệt, nhiễm một số loại giun có thể dẫn đến mất sắt trong máu, gây thiếu máu. Phụ nữ mang thai có nguy cơ cao bị nhiễm giun vì có thể bị thiếu máu trong thai kỳ, dẫn đến nhiều vấn đề cho thai nhi. Do đó, người lớn cũng nên tẩy giun và cần tuân thủ hướng dẫn của các chuyên gia y tế.

Trẻ nhỏ thường xuyên chơi đùa trên đất, cát bẩn nên dễ bị nhiễm giun. Ảnh: Shutterstock.

Cách xổ giun cho trẻ nhỏ

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chỉ cần tẩy giun 6 tháng một lần là đủ. Tốt nhất người lớn và trẻ em từ 2 tuổi trở lên nên đặt lịch tẩy giun 1-2 lần/năm.

Với trường hợp trẻ nhỏ dưới 2 tuổi, nếu phát hiện hoặc nghi ngờ nhiễm giun, gia đình cần đưa trẻ đi khám và làm xét nghiệm tầm soát. Khi xác định bị nhiễm giun, trẻ sẽ được điều trị theo sự hướng dẫn của bác sĩ.

Thuốc tẩy giun cho trẻ em sẽ khác nhau tùy theo độ tuổi của trẻ và loại giun mà trẻ bị nhiễm. Thông thường, thuốc tẩy giun đủ nhẹ để trẻ em dễ dàng dung nạp, nhưng trong một số trường hợp hiếm gặp, thuốc có thể gây ra tác dụng phụ nhẹ, chẳng hạn buồn nôn, nhức đầu nhẹ và nôn mửa.

Ngoài việc tẩy giun định kỳ, cha mẹ cần đảm bảo trẻ và gia đình luôn giữ gìn vệ sinh cẩn thận bằng cách:

Trước khi ăn, trẻ cần rửa tay

Cha mẹ nên đảm bảo rửa sạch tất cả trái cây và rau quả trước khi nấu

Uống nước đã đun sôi

Cắt tỉa và giữ móng tay của trẻ luôn sạch sẽ

Trẻ em nên rửa tay trước và sau khi đi vệ sinh

Tránh những thói quen mất vệ sinh như mút ngón tay, cắn móng tay, gãi mông

Luôn đảm bảo rằng thức ăn của trẻ được đậy kín.