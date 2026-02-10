Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xôn xao tin 'Việt Nam chữa khỏi ung thư máu', Bộ Y tế lên tiếng

  • Thứ ba, 10/2/2026 20:23 (GMT+7)
Liên quan thông tin về thành tựu điều trị ung thư máu thu hút sự quan tâm, từ tháng 9/2025 Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) đã có văn bản đề nghị Sở Y tế TP.HCM rà soát.

Chiều 10/2, trao đổi với PV Báo Điện tử VTC News, tiến sĩ Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế), cho biết liên quan đến thành tựu điều trị ung thư máu đang thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội, từ tháng 9/2025 đơn vị có văn bản đề nghị Sở Y tế TP.HCM rà soát, kiểm tra các thông tin liên quan đến việc ứng dụng liệu pháp CAR-T cell được Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP.HCM cung cấp cho cơ quan truyền thông.

Văn bản của Cục không chỉ yêu cầu làm rõ nội dung đã công bố, mà còn đề nghị rà soát quy trình kiểm soát, phê duyệt việc cung cấp thông tin ra truyền thông, bảo đảm tính đầy đủ, chính xác và phù hợp với các quy định chuyên môn.

“Việc ứng dụng tế bào và các sản phẩm từ tế bào, bao gồm CAR-T cell, trong điều trị cần đầy đủ bằng chứng khoa học chứng minh tính an toàn và hiệu quả”, ông Quang nói. Theo đại diện Bộ Y tế, đây là yêu cầu bắt buộc với mọi kỹ thuật mới, đặc biệt là các liệu pháp can thiệp sâu, chi phí cao và tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cho người bệnh.

ung thu mau anh 1

Hình ảnh bệnh nhi truyền CAR-T cell ở Đài Loan. Ảnh: BVCC.

Sau khi nhận được văn bản của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Sở Y tế TP.HCM có báo cáo phúc đáp. Trong đó, Sở cho biết thành tựu điều trị bằng CAR-T cell được truyền thông nhắc tới không phải là kỹ thuật do bệnh viện trong nước trực tiếp triển khai, mà liên quan đến quá trình điều trị thực hiện ở nước ngoài.

Trước đó, bên lề hội nghị khoa học tổ chức tháng 9/2025, một lãnh đạo Bệnh viện Huyết học – Truyền máu TP.HCM thông tin ca bệnh được áp dụng liệu pháp CAR-T cell thành công - thu hút sự quan tâm của dư luận. CAR-T cell được xem là một trong những liệu pháp miễn dịch tiên tiến nhất hiện nay trong điều trị ung thư máu.

Đó là bệnh nhi nữ khoảng 12 tuổi, mắc bạch cầu cấp dòng lympho B, thuộc nhóm nguy cơ cao. Sau khi điều trị hóa chất, bệnh nhi tái phát tủy lần đầu và được ghép tủy nửa thuận hợp từ người cha, song tiếp tục tái phát lần hai.

Trước tình trạng bệnh tiến triển nặng, bệnh nhân được chỉ định điều trị bằng liệu pháp CAR-T cell. Quá trình thu thập và truyền tế bào được thực hiện tại Đài Loan (Trung Quốc). Theo thông tin từ bệnh viện, sau hơn một năm điều trị, bệnh nhi hiện sống khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường và tiếp tục được theo dõi, điều trị duy trì.

Theo giới chuyên môn, CAR-T cell là liệu pháp sử dụng tế bào miễn dịch của chính người bệnh, được biến đổi gene để nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư. Tuy nhiên, đây là kỹ thuật phức tạp, chi phí rất cao và chưa được triển khai rộng rãi tại Việt Nam. Bộ Y tế nhiều lần khẳng định việc truyền thông về các kỹ thuật y học mới cần rất thận trọng, tránh gây hiểu lầm cho người bệnh và xã hội về năng lực triển khai trong nước.

