Căn bệnh âm thầm ở đàn ông, nguy cơ ung thư rình rập

Nhiều đàn ông coi rối loạn tiểu tiện là "chuyện tuổi già", nhưng phì đại tuyến tiền liệt nếu kéo dài có thể gây biến chứng nguy hiểm, làm tăng nguy cơ ung thư và suy giảm chất lượng sống.

Phì đại tuyến tiền liệt là một trong những bệnh lý tiết niệu thường gặp nhất ở nam giới lớn tuổi. Theo các nghiên cứu, hơn một nửa nam giới trên 60 tuổi và tới 80% người trên 80 tuổi có biểu hiện phì đại tuyến tiền liệt ở các mức độ khác nhau.

Nguy hiểm nếu "chịu đựng"

Bác sĩ Trần Thượng Việt, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp - Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết bệnh tiến triển âm thầm, dễ bị bỏ qua trong giai đoạn đầu nhưng nếu không được điều trị kịp thời, khối u có thể gây chèn ép đường tiểu, dẫn đến bí tiểu, nhiễm khuẩn tiết niệu tái diễn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống.

Các triệu chứng thường gặp của phì đại tuyến tiền liệt bao gồm tiểu khó, tiểu yếu, tiểu rắt, tiểu nhiều lần về đêm, căng tức vùng hạ vị. Ở nhiều người cao tuổi, các biểu hiện này dễ bị xem là "chuyện tuổi già", khiến bệnh nhân và gia đình chấp nhận sống chung với bệnh trong thời gian dài, chỉ điều trị triệu chứng mà không can thiệp triệt để.

Tuy nhiên, theo các bác sĩ, việc trì hoãn điều trị có thể khiến tuyến tiền liệt tiếp tục phì đại, khối u ngày càng lớn, làm tăng nguy cơ bí tiểu hoàn toàn, nhiễm khuẩn đường tiết niệu nặng, thậm chí ảnh hưởng đến chức năng thận.

Trường hợp bệnh nhân N.V.Đ. (94 tuổi, trú tại Phú Thọ) được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương là một ví dụ điển hình, đồng thời cũng là ca bệnh hiếm gặp do người bệnh tuổi rất cao và khối u có kích thước lớn bất thường.

Theo gia đình, ông Đ. đã được chẩn đoán phì đại tuyến tiền liệt từ nhiều năm trước. Do bệnh tiến triển chậm, không có biểu hiện rầm rộ và lo ngại rủi ro phẫu thuật ở tuổi cao, người bệnh trì hoãn can thiệp. Tuy nhiên, khoảng một năm trở lại đây, tình trạng rối loạn tiểu tiện ngày càng nặng, ông xuất hiện tiểu khó, tiểu nhiều lần về đêm, đau tức vùng hạ vị, ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt hàng ngày.

Ê-kíp phẫu thuật nội soi bóc tách u tiền liệt tuyến bằng laser dưới gây mê nội khí quản. Ảnh: BVCC.

Không chỉ dừng lại ở rối loạn tiểu tiện, người bệnh còn xuất hiện đau nhức cột sống thắt lưng, đau lan sang hai bên hông, vận động hạn chế. Gia đình đưa ông vào bệnh viện tuyến dưới để đặt sonde bàng quang trong 10 ngày nhưng tình trạng không cải thiện, nhiễm khuẩn tiết niệu ngày càng nặng. Bệnh nhân sau đó được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để tiếp tục điều trị.

Tại khoa Ngoại tổng hợp - Tiết niệu và Nam học, bác sĩ Trần Thượng Việt cho biết đây là trường hợp đặc biệt do tuổi bệnh nhân rất cao và khối u phì đại có kích thước lớn.

"Kết quả siêu âm cho thấy tuyến tiền liệt của bệnh nhân ước tính khoảng 133 gram, trong khi kích thước bình thường chỉ 15-25 gram. Khối u lớn khiến bệnh nhân bí tiểu hoàn toàn, không thể đặt sonde, làm tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu ngày càng nặng. Trong trường hợp này, phẫu thuật là chỉ định bắt buộc, không thể tiếp tục trì hoãn", bác sĩ Việt chia sẻ.

Theo bác sĩ, trước đây, với những khối u tiền liệt tuyến trên 100 gram, đặc biệt ở bệnh nhân rất cao tuổi, phẫu thuật nội soi gần như không được chỉ định do nguy cơ tai biến và biến chứng cao. Tuy nhiên, sự phát triển của y học hiện đại, đặc biệt là các kỹ thuật phẫu thuật nội soi và laser ít xâm lấn, đã mở ra nhiều cơ hội điều trị an toàn hơn cho nhóm bệnh nhân này.

Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe, chức năng tim phổi và các bệnh lý nền, ê-kíp quyết định phẫu thuật nội soi bóc tách u tiền liệt tuyến bằng laser dưới gây mê nội khí quản.

"Mặc dù khối u lớn, nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể bóc tách bằng laser. Phương pháp này giúp hạn chế xâm lấn, ít chảy máu, kiểm soát tốt nguy cơ biến chứng và đặc biệt phù hợp với bệnh nhân cao tuổi", bác sĩ Việt cho hay.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau mổ, bệnh nhân hồi phục nhanh, tình trạng tiểu tiện được cải thiện rõ rệt, sức khỏe ổn định và đã được xuất viện sau 5 ngày điều trị.

Đừng coi là "bệnh phải chấp nhận"

Theo các chuyên gia, phì đại tuyến tiền liệt là bệnh phổ biến và việc điều trị không quá phức tạp nếu được phát hiện sớm. Tuy nhiên, ở nhóm bệnh nhân trên 90 tuổi hoặc có khối u rất lớn (trên 200 gram), việc chỉ định phẫu thuật đòi hỏi đánh giá kỹ lưỡng hơn do nguy cơ biến chứng cao hơn so với người trẻ.

"Trước đây, nhiều cơ sở y tế thường lựa chọn theo dõi hoặc điều trị triệu chứng ở người già. Tuy nhiên, cách làm này không giải quyết triệt để bệnh lý. Khối u tiếp tục phát triển sẽ gây chèn ép niệu đạo, dẫn đến bí tiểu, nhiễm khuẩn tiết niệu tái diễn và làm suy giảm nghiêm trọng chất lượng cuộc sống", bác sĩ Trần Thượng Việt phân tích.

Ông nhấn mạnh tuổi cao không phải là chống chỉ định tuyệt đối của phẫu thuật. Với các kỹ thuật hiện đại như phẫu thuật nội soi, laser ít xâm lấn, nếu người bệnh được đánh giá đầy đủ, không có nhiều bệnh lý nền nặng và các chỉ số sinh tồn ổn định, phẫu thuật vẫn có thể được thực hiện an toàn, mang lại hiệu quả rõ rệt.

Các bác sĩ khuyến cáo người cao tuổi và gia đình không nên xem phì đại tuyến tiền liệt là "bệnh tuổi già phải chịu". Khi xuất hiện các dấu hiệu rối loạn tiểu tiện như tiểu khó, tiểu rắt, tiểu nhiều lần về đêm, căng tức vùng hạ vị hoặc phải đặt sonde tiểu kéo dài, người bệnh cần đến khám tại các cơ sở chuyên khoa tiết niệu để được thăm khám, đánh giá và tư vấn phương pháp điều trị phù hợp.