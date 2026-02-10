Bộ Y tế phát hiện một công ty dược bán 'thuốc độc' sai phép

Cục Quản lý Dược xử phạt hai doanh nghiệp do bán và nhập khẩu thuốc ngoài phạm vi được cấp phép, vi phạm nhiều lần, trong đó một công ty bị đình chỉ hoạt động 5 tháng.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị y tế Hoàng Đức do có hành vi bán thuốc không đúng phạm vi kinh doanh được cấp phép.

Theo quyết định, Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị y tế Hoàng Đức có trụ sở tại 12 Nguyễn Hiền, phường Bàn Cờ, TP.HCM; địa điểm kinh doanh tại Khu công nghiệp Long Hậu mở rộng (xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh). Doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho loại hình cơ sở bán buôn thuốc.

Tuy nhiên, qua biên bản vi phạm hành chính lập ngày 19/1/2026 tại Cục Quản lý Dược, cơ quan chức năng xác định công ty đã bán thuốc Larrivey - thuộc nhóm thuốc phải kiểm soát đặc biệt (thuốc độc) - cho Công ty TNHH Dược phẩm PNK Pharma. Trong khi đó, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của PNK Pharma không có phạm vi kinh doanh bán buôn thuốc độc.

Hành vi này bị xác định là bán thuốc cho cơ sở không đúng với phạm vi kinh doanh ghi trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, vi phạm quy định tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Đáng chú ý, cơ quan quản lý xác định doanh nghiệp đã thực hiện hành vi vi phạm nhiều lần, với tổng cộng 7 lần vi phạm. Trường hợp này không có tình tiết giảm nhẹ.

Với sai phạm trên, Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị y tế Hoàng Đức bị xử phạt hành chính số tiền 35 triệu đồng theo quy định hiện hành.

Cùng ngày, Cục Quản lý Dược cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Delta do nhập khẩu và kinh doanh thuốc không đúng phạm vi được cấp phép.

Theo quyết định, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Delta có trụ sở tại số 175 Tân Lập, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; địa điểm kinh doanh tại lô 33-34 khu quy hoạch Viglacera, khu phố Tân Lập, phường Từ Sơn. Doanh nghiệp được Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho loại hình cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc.

Qua biên bản vi phạm hành chính lập ngày 19/1/2026 tại Cục Quản lý Dược, cơ quan chức năng xác định công ty đã nhập khẩu và kinh doanh 3 loại thuốc cổ truyền gồm Canease, Sâm tùng dưỡng tâm và Thông tâm lạc, trong khi phạm vi kinh doanh ghi trên giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược không bao gồm thuốc cổ truyền.

Hành vi này được xác định là nhập khẩu thuốc không phù hợp với phạm vi ghi trên giấy phép hoạt động, vi phạm quy định tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Cục Quản lý Dược cho biết doanh nghiệp đã thực hiện hành vi vi phạm nhiều lần, với tổng cộng 15 lần nhập khẩu liên quan đến 3 loại thuốc nêu trên. Trường hợp này không có tình tiết giảm nhẹ, nhưng có tình tiết tăng nặng là vi phạm nhiều lần.

Với sai phạm trên, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Delta bị phạt 95 triệu đồng. Mức phạt được xác định trên cơ sở khung xử phạt đối với cá nhân từ 40 đến 50 triệu đồng, áp dụng tình tiết tăng nặng để xác định mức 47,5 triệu đồng, sau đó nhân đôi theo quy định đối với tổ chức.

Ngoài phạt tiền, doanh nghiệp còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động kinh doanh nhập khẩu thuốc tại địa điểm kinh doanh ở lô 33-34 khu quy hoạch Viglacera, phường Từ Sơn, trong thời hạn 5 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty phải nộp tiền phạt trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận quyết định và có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính theo quy định của pháp luật.