Càng uống loại nước này, đường ruột càng sạch khỏe

Việc bổ sung đồ uống chứa 'lợi khuẩn' tự nhiên là cách hữu hiệu để cân bằng hệ vi sinh đường ruột và tăng cường miễn dịch.

Lên men là một quá trình hóa học trong đó các vi sinh vật như vi khuẩn, nấm men và các enzyme của chúng phân hủy tinh bột và đường trong thực phẩm làm cho chúng dễ tiêu hóa hơn. Kết quả cuối cùng cho ra một sản phẩm có chứa nhiều các sinh vật và enzyme hữu ích giúp tăng cường tiêu hóa, cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, chống lại các vi sinh vật gây bệnh và tăng cường hệ miễn dịch.

Kefir chứa nhiều "lợi khuẩn" giúp cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột.

Đồ uống giàu "lợi khuẩn" tự nhiên giúp cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột

Các loại đồ uống lên men chứa rất nhiều lợi khuẩn sống giúp cung cấp các vi sinh vật có lợi cho đường ruột. Lợi khuẩn trong đồ uống tự nhiên thường đi kèm với môi trường nuôi dưỡng lý tưởng giúp chúng có tỉ lệ sống sót cao hơn khi đi qua acid dạ dày để tiến vào ruột non và đại tràng.

Trong các loại đồ uống lên men tốt cho đường ruột, Kefir (một thức uống sữa lên men giống như sữa chua loãng) chứa rất nhiều chủng vi khuẩn và nấm men có lợi giúp làm sạch đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa lactose và kháng khuẩn mạnh.

Mặc dù cần nghiên cứu cụ thể hơn về lợi ích sức khỏe của Kefir nhưng có bằng chứng cho thấy nó có thể giúp hỗ trợ sức khỏe đường ruột và tim mạch, kháng khuẩn và điều hòa lượng đường trong máu.

Các chế phẩm sinh học trong Kefir nuôi sống các vi khuẩn tốt trong hệ vi sinh vật đường ruột của con người. Các nghiên cứu cũng cho thấy Kefir có thể giúp cơ thể phản ứng với các bệnh do nhiễm virus vì nó có liên quan đến phản ứng miễn dịch. Nó cũng có khả năng ức chế một số chủng vi khuẩn và nấm.

Các nhà khoa học gần đây đã xem xét lại các tài liệu hiện có về tác dụng của Kefir đối với sức khỏe và công bố kết quả nghiên cứu của họ trên tạp chí Nutrients, việc tiêu thụ Kefir có thể liên quan đến sự thay đổi cân bằng hệ vi sinh vật trong các khu vực cụ thể, từ đó hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa, miễn dịch và trao đổi chất.

Các vi khuẩn lactic như Lentilactobacillus kefiri, Leuconostoc mesenteroides và Lactococcus lactis, lên men các chất nền trong sữa bằng cách chuyển hóa lactose và tạo ra acid lactic. Ngoài acid lactic, các vi sinh vật này còn tạo ra bacteriocin, cathelicidin, carbon dioxide, acetaldehyde và hydrogen peroxide, có khả năng làm suy yếu hoặc loại bỏ các tác nhân gây bệnh đường ruột phổ biến.

Cách làm Kefir đơn giản tại nhà

Làm Kefir thực chất là việc "nuôi" các hạt men tạo kết cấu giống sữa chua uống có vị chua thanh và hơi có bọt khí nhẹ.

Nguyên liệu chuẩn bị

Con giống: 01 muỗng canh nấm sữa Kefir.

Sữa: 500 ml sữa tươi nguyên chất (ít đường hoặc không đường, tiệt trùng hoặc thanh trùng).

Dụng cụ: Lọ thủy tinh sạch, vải xô đậy miệng bình, rây lọc bằng nhựa (tránh dùng kim loại vì acid trong men có thể phản ứng với kim loại làm chết men).

Cách thực hiện

Cho nấm Kefir vào lọ thủy tinh sạch. Đổ sữa tươi vào.

Đậy miệng lọ bằng vải xô, cố định bằng dây chun để khí thoát ra được nhưng bụi và côn trùng không vào được. Để ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp từ 12 - 24 giờ.

Khi sữa đông đặc lại, có mùi chua nhẹ đặc trưng là được.

Dùng rây nhựa lọc lấy phần sữa chua để uống. Phần nấm giữ lại, rửa sơ bằng nước đun sôi để nguội (nếu cần) và tiếp tục cho vào mẻ sữa mới.

Lưu ý: Kefir lên men nhanh hay chậm tùy vào thời tiết và nhiệt độ, nếu thời tiết lạnh sẽ lên men chậm hơn. Bạn nên kiểm tra, nếu ngửi có mùi thơm, sữa đặc lại là đạt yêu cầu. Bảo quản sữa chua Kefir thành phẩm trong tủ lạnh và dùng dần.

Hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh sẽ tăng cường miễn dịch và giảm tình trạng viêm nhiễm gây hại trong cơ thể. Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, để cải thiện hệ vi sinh vật đường ruột, chúng ta cần có chế độ ăn đủ chất, cân bằng. Chú ý ăn nhiều rau xanh, quả chín. Ngoài ra có thể bổ sung các chế phẩm lên men từ rau xanh như: kim chi, dưa bắp cải muối có nhiều lợi khuẩn, các chế phẩm từ sữa lên men như sữa chua giúp tăng cường hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh.