7 món cháo thuốc tốt cho người bệnh cúm

Cúm là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus gây ra, với biểu hiện như hắt hơi, chảy hoặc nghẹt mũi, đau họng, ho, sốt, nhức đầu, mỏi cơ; người bệnh thường được khuyên ăn cháo để dễ tiêu hóa.

Khi bị cúm, người bệnh có thể cảm thấy khó chịu, nhưng việc ăn cháo sẽ giúp cung cấp dinh dưỡng và dễ tiêu hóa. Ngoài ra, việc uống nhiều nước, súc miệng bằng nước muối và tắm nước ấm cũng rất cần thiết để giảm triệu chứng. Người bệnh nên chú ý đến chế độ dinh dưỡng và chăm sóc bản thân để nhanh chóng phục hồi.

Dưới đây là một số món cháo tốt cho người bệnh cúm:

1. Cháo nước mía

Nguyên liệu: Nước mía 300 ml, gạo 100 g.

Cách làm: Cho nước mía và một ít nước lạnh, gạo, nấu thành cháo.

Cách dùng: Ăn khi đói, ăn liền 5-7 ngày.

Tác dụng: Dưỡng âm, thanh nhiệt, sinh tân dịch; thích hợp với các chứng cảm sốt, phế táo (phổi nóng), ho khan, bệnh nhiệt, miệng khô, táo bón

Vị thuốc ngọc trúc.

2. Cháo ngọc trúc

Nguyên liệu: Củ rễ ngọc trúc 20 g, gạo100 g, một ít đường phèn.

Cách làm: Rửa sạch ngọc trúc, băm nhỏ, sắc hai lần, bỏ xác; cho gạo và thêm nước vào; cháo chín cho đường phèn vào đun sôi.

Cách dùng: Ăn khi đói; ăn liền 3-5 ngày.

Tác dụng: Nhuận phế, sinh tân dịch, giảm khát; thích hợp với các chứng cảm cúm, sốt nóng, miệng khát, ho, tổn thương phế vị

3. Cháo sữa đậu

Nguyên liệu: Sữa đậu tươi 800 ml, gạo 100 g, một ít đường trắng.

Cách làm: Gạo đãi sạch, cùng với sữa đậu nấu cháo, cháo chín cho đường trắng vào.

Cách dùng: Ăn sáng và tối, có thể ăn liên tục vài tuần.

Tác dụng: Thanh phế nhiệt, trừ ho, trị suy nhược cơ thể; hỗ trợ điều trị cảm cúm.

4. Cháo mạch môn đông

Nguyên liệu: Mạch môn đông 12 g, gạo nếp 60 g, cam thảo 3 g, táo đỏ 3 quả, sâm cao ly 3 g, một ít mật ong

Cách làm: Cho các vị thuốc sắc lấy nước, gạo nếp ngâm qua cho vào nồi cùng với nước thuốc, cho thêm nước nấu thành cháo.

Cách dùng: Ăn cháo một ngày một thang, có thể ăn cả mạch môn đông và táo đỏ.

Tác dụng: Ích khí dưỡng âm, nhuận phế, sinh tân dịch; thích hợp điều trị cảm cúm, nóng trong người, miệng khô họng khát.

5. Cháo hoàng tinh

Nguyên liệu: Hoàng tinh 15 g, gạo tẻ 100 g, một ít đường trắng

Cách làm: Cho hoàng tinh vào sắc ba lần, nhập nước thuốc lại, cho gạo vào nấu cháo; cháo nhừ cho đường vào.

Cách dùng: Ăn khi đói, ăn liền 5-7 ngày.

Tác dụng: Bổ trung ích khí, nhuận tâm phế, bổ tì vị; thích hợp với chứng tì phế âm hư, thiếu lực.

6. Cháo tiểu mạch

Nguyên liệu: Tiểu mạch 50 g, đại táo 5 quả, gạo 100 g.

Cách làm: Đãi sạch tiểu mạch, gạo. Tiếu mạch có thể ngâm nước hoặc giã nhỏ, cho vào cùng với đại táo, nấu sắp chín, cho gạo vào nấu thành cháo nhừ.

Cách dùng: Ăn liên tục vài tuần.

Tác dụng: Thanh phế, trừ đờm, giảm ho; thích hợp với các chứng phế nhiệt ho có đờm.

7. Cháo thiên môn đông

Nguyên liệu: Thiên môn đông 20 g, gạo100 g, một ít đường phèn

Cách làm: Thiên môn đông rửa sạch, ngâm nước một giờ; cho vào nồi nấu 30 phút, lọc lấy nước. Gạo đãi sạch; đổ vào nước thuốc, thêm nước nấu cháo chín nhừ, cho đường phèn vào khuấy tan.

Cách dùng: Ăn liền vài tuần.

Tác dụng: Nhuận phế, sinh tân dịch; thích hợp với những người cơ thể mệt mỏi, ho có đờm, cổ họng sưng đau.