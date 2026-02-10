Chuyện lạ ở phòng thẩm mỹ: Bác sĩ cố từ chối, khách quyết vung tiền

Cận Tết, nhiều người đổ xô làm đẹp để kịp gặp gỡ, sum họp. Nhưng phía sau cơn sốt dao kéo là không ít hệ lụy và kỳ vọng vượt quá giới hạn cơ thể.

Mỗi dịp cuối năm, các cơ sở thẩm mỹ lại bước vào giai đoạn cao điểm khi lượng khách tăng đột biến. Không chỉ là mong muốn thay đổi diện mạo để đón Tết, nhu cầu làm đẹp còn chịu tác động từ áp lực vô hình của các cuộc gặp gỡ, mạng xã hội và những hình mẫu "chuẩn đẹp" đang lan truyền mạnh mẽ.

Quyết "lột xác" vì nỗi sợ bị đánh giá

Trao đổi với Tri Thức - Znews, TS.BS Nguyễn Đình Minh, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ và tái tạo, Bệnh viện Đại học Y Dược - cơ sở Linh Đàm, cho biết số lượng khách đến làm đẹp vào dịp cuối năm thường tăng khoảng 50% so với thời điểm bình thường.

Bác sĩ thực hiện hút mỡ bụng cho bệnh nhân. Ảnh: Thế Bằng.

Ghi nhận tương tự, TS.BS Tống Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ và Tái tạo, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, cho biết người Việt có xu hướng lựa chọn các dịch vụ thẩm mỹ nhanh, hiệu quả và được cho là an toàn trong những ngày cận Tết.

Theo bác sĩ Hải, nhu cầu làm đẹp thời điểm này không chỉ xuất phát từ mong muốn cá nhân mà còn chịu tác động từ nhiều yếu tố xã hội như họp lớp, gặp đối tác, sum họp gia đình hay chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội. Dù vậy, động lực chính vẫn là mong muốn hoàn thiện bản thân.

"Ai cũng muốn mình trông tốt hơn, thành công hơn trong công việc và cuộc sống. Việc làm đẹp cũng là cách thể hiện sự chăm chút cho bản thân và lan tỏa những thành quả đạt được. Nỗi sợ bị so sánh có tồn tại, nhưng chỉ chiếm một phần nhỏ trong quyết định làm đẹp", ông nói.

TS.BS Tống Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ và Tái tạo, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Bác sĩ nói về những ca "không nên làm vẫn cố làm" trước Tết

Về tâm lý làm đẹp dịp cuối năm, TS.BS Nguyễn Đình Minh cho rằng đây là nhu cầu chính đáng. Tuy nhiên, bác sĩ cần đánh giá kỹ tâm lý người có nhu cầu, đặc biệt với những người có xu hướng "cuồng" làm đẹp hoặc quá cầu toàn.

Có những trường hợp sản phẩm sau phẫu thuật được đánh giá là đẹp về mặt chuyên môn, nhưng bệnh nhân vẫn không hài lòng vì kỳ vọng quá cao. Vì vậy, việc tư vấn định hướng trước khi can thiệp đóng vai trò rất quan trọng.

TS.BS Nguyễn Đình Minh, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ và tái tạo, Bệnh viện Đại học Y Dược - cơ sở Linh Đàm. Ảnh: BSCC.

Liên quan những yêu cầu mang yếu tố phong thủy như nâng mũi để "đổi vận", ông cho biết có nghe đến nhưng không thực hiện nếu không có chỉ định thẩm mỹ rõ ràng. Nếu việc chỉnh sửa giúp khuôn mặt hài hòa và phù hợp chuyên môn, bác sĩ có thể cân nhắc. Ngược lại, nếu yêu cầu chỉ dựa trên yếu tố tâm linh mà không mang lại giá trị thẩm mỹ hoặc có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe, ông sẽ từ chối.

"Nguyên tắc vẫn là chỉ can thiệp khi có thể mang lại hiệu quả thực sự và đảm bảo an toàn cho người bệnh", bác sĩ Minh nói.

Theo bác sĩ Tống Thanh Hải, thực tế có những gương mặt, vóc dáng hoặc tình trạng sức khỏe không phù hợp để can thiệp thẩm mỹ nhưng vẫn được tư vấn là "có thể làm được". Hệ quả thường gặp là vùng can thiệp bị biến dạng, mất cân đối, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe lâu dài.

Quá trình phẫu thuật cũng có thể làm bùng phát các bệnh mạn tính sẵn có, hoặc phát sinh biến chứng liên quan đến thuốc, chất làm đẹp, thuốc gây tê, gây mê và đau sau mổ. Trong những trường hợp nặng, biến chứng có thể khiến bệnh tình trở nên nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Ông nhấn mạnh làm đẹp là nhu cầu chính đáng và cần được tôn trọng khi các yếu tố về sức khỏe, thời gian và kinh tế đều đảm bảo. Tuy nhiên, nếu cơ thể không đáp ứng được các điều kiện an toàn, đặc biệt trong trường hợp mắc bệnh mạn tính, suy tim, các bệnh lý hệ thống, lao hoặc ung thư đang tiến triển, người dân nên cân nhắc dừng lại để tránh những rủi ro không đáng có.